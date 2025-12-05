Con l’avvio del Ponte dell’Immacolata, Anas, stima circa 31,4 milioni di spostamenti in auto tra oggi e lunedì 8 dicembre. Le direttrici più interessate saranno quelle verso le località montane, i capoluoghi di provincia e i centri commerciali, spesso meta di gite ai mercatini di Natale o di acquisti in vista delle festività.
Traffico intenso da oggi a lunedì 8 dicembre
Secondo le previsioni, la circolazione sarà più sostenuta da oggi pomeriggio e per tutta la mattinata di sabato, con l’esodo dai grandi centri urbani. I rientri sono attesi per il pomeriggio di lunedì, quando si concentrerà il ritorno verso le città.
Le principali direttrici coinvolte saranno le grandi arterie gestite da Anas, con flussi diretti prevalentemente verso sud, in uscita dalle città metropolitane. Le dorsali adriatica, tirrenica e jonica saranno le più battute nei prossimi giorni.
Le tratte più coinvolte in tutta Italia
Tra gli assi più sollecitati al Sud spiccano la A2 Autostrada del Mediterraneo, le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria, e le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia.
In Sardegna, attesi volumi consistenti sulla statale 131 Carlo Felice, mentre nel Lazio la Pontina (SS148) e la SS7 Appia saranno snodi cruciali per i collegamenti con il basso Lazio.
Nel Centro Italia, traffico sostenuto sull’Itinerario E45, che attraversa Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna, collegando il nord-est con il cuore del Paese. Sulle coste e nell’entroterra, attese code su SS1 Aurelia (tra Lazio, Toscana e Liguria) e SS16 Adriatica (da Puglia al Veneto).
Al Nord, occhi puntati sui raccordi autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i confini, sulla SS36 del Lago di Como e dello Spluga, sulla SS45 in Liguria, la SS26 in Valle d’Aosta, la SS309 Romea tra Emilia e Veneto, e sulla SS51 di Alemagna in Veneto.
Divieto per i mezzi pesanti il 7 e 8 dicembre
Per facilitare i flussi di traffico, nelle giornate di domenica 7 e lunedì 8 dicembre sarà in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle 9 alle 22. Una misura pensata per ridurre la congestione lungo le principali arterie nazionali.
Sicurezza e informazioni in tempo reale
Anas ricorda l’importanza di una guida prudente, evitando distrazioni, alcol e sostanze che possano compromettere l’attenzione. La campagna “Guida e Basta” invita tutti gli automobilisti a viaggiare in sicurezza, soprattutto durante i giorni di maggiore affluenza.
Per chi parte in questi giorni, è possibile monitorare la situazione in tempo reale tramite l’applicazione gratuita “VAI” di Anas, disponibile su App Store e Play Store, che fornisce aggiornamenti continui su viabilità, traffico e condizioni stradali.
Fonte: ANAS. Aggiornato il: 5 Dicembre 2025.
