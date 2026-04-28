Informazioni chiave:
- Sulla rete Anas sono previsti circa 95 milioni di veicoli fino a domenica 3 maggio 2026.
- La circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa l’1, 2 e 3 maggio, dalle 9 alle 22.
Il traffico per il ponte di primavera 2026 si preannuncia particolarmente intenso: fino a domenica 3 maggio sulla rete nazionale sono attesi circa 95 milioni di veicoli. Per affrontare il maxi esodo legato al ponte del 1 maggio, Anas ha potenziato il monitoraggio con 2.500 risorse, sale operative attive 24 ore su 24 e un presidio rafforzato lungo le principali direttrici verso mare, Sud e Isole. Secondo le previsioni diffuse da Anas, il traffico cresce del +6% rispetto al normale andamento settimanale.
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Centro, Sud e Isole restano le aree più esposte ai volumi di traffico
Le direttrici più sollecitate sono quelle che conducono verso le regioni del Centro Italia, del Sud e delle Isole, con particolare attenzione per le località costiere. È qui che si concentra la maggior parte dei flussi turistici e dove Anas prevede le criticità più rilevanti durante l’intero periodo festivo. Per la settimana del 30 aprile, i dati indicano incrementi del +10% nel Centro e nel Sud e un aumento fino al +13% in Sicilia e Sardegna.
Le strade più trafficate restano A2, GRA, Adriatica e Aurelia
Tra gli assi più monitorati da Anas figurano l’Autostrada A2 del Mediterraneo, il Grande Raccordo Anulare di Roma, la strada statale 16 Adriatica e la strada statale 1 Aurelia. Si tratta di corridoi fondamentali per la mobilità nazionale in occasione dei grandi esodi festivi. Nel fine settimana del rientro, particolare attenzione sarà rivolta anche all’A19 Palermo-Catania, alla statale 6 Appia, alla statale 106 Jonica e alla statale 18 Tirrenia Inferiore, tutti itinerari che potrebbero assorbire una parte importante dei flussi di ritorno.
Il rientro del 2 e 3 maggio sarà uno dei momenti più delicati
Dopo il primo grande esodo, l’altro passaggio più sensibile sarà il rientro previsto nel fine settimana conclusivo del ponte. Anas stima per domenica 3 maggio un aumento del traffico pari a circa +8%, con un’intensificazione dei volumi soprattutto lungo le tratte di collegamento tra le aree turistiche e i grandi centri urbani.
Lo stop ai mezzi pesanti resta una misura centrale per alleggerire la rete
Per favorire la fluidità della circolazione nei giorni più sensibili, Anas ricorda che la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa in più giornate chiave. Il provvedimento riguarda venerdì 1 maggio, sabato 2 maggio e domenica 3 maggio. In tutte queste giornate il divieto sarà attivo nella fascia oraria compresa tra le 9:00 e le 22:00.