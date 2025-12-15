Per ovviare a una mancanza importante di colonnine per i camion elettrici (in Italia ce ne sono appena 4 dedicate, e nel resto d’Europa la situazione è ancora molto indietro), Daimler Truck lancia insieme all’azienda danese Spirii, specializzata nello sviluppo di piattaforme software per la ricarica dei veicoli, il progetto TruckCharge Network, una rete di ricarica semi-pubblica pensata specificamente per i camion elettrici.
L’iniziativa si basa sulla piattaforma e-mobility di Spirii e introduce un modello che punta a valorizzare le infrastrutture di ricarica già presenti nei depositi, integrandole con le reti pubbliche e private esistenti. L’obiettivo è ampliare la disponibilità di colonnine dedicate ai camion elettrici, collocandole in posizioni strategiche all’interno del panorama logistico europeo.
Un modello semi-pubblico per ampliare l’infrastruttura
Uno degli elementi centrali del TruckCharge Network è il modello semi-pubblico. In questo schema, i depositi possono mettere a disposizione di terzi la capacità di ricarica inutilizzata, senza compromettere le proprie attività quotidiane. I proprietari mantengono il pieno controllo sull’accesso, sugli orari e sulle tariffe, mentre gli operatori di flotte possono beneficiare di un numero crescente di punti di ricarica dedicati ai camion elettrici.
Per le flotte, la possibilità di accedere a siti di ricarica posizionati in modo strategico e di prenotare in anticipo le sessioni rappresenta un elemento chiave per migliorare la pianificazione dei percorsi e aumentare la certezza operativa, soprattutto nella fase di transizione verso veicoli a zero emissioni.
Il ruolo della piattaforma digitale di Spirii
Dal punto di vista tecnologico, la rete si fonda sull’infrastruttura digitale end-to-end di Spirii. Il Charge Point Management System consente ai gestori dei depositi di monitorare prestazioni, utilizzo e disponibilità dei caricatori, gestendo in modo flessibile i diritti di accesso e la definizione dei prezzi.
Parallelamente, la soluzione eMobility Service Provider di Spirii supporta flotte e driver nell’accesso ai punti di ricarica e nella gestione delle sessioni. L’integrazione tra questi strumenti è pensata per rendere l’utilizzo dei camion elettrici più prevedibile ed efficiente dal punto di vista operativo su scala europea.
