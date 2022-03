Truffata con un assicurazione falsa viene anche multata di 800 euro

In provincia di Varese una donna truffata è stata fermata con il tagliando assicurativo contraffatto: 800 euro di multa e sequestro dell'auto.

Le truffe delle assicurazioni online hanno fatto un’altra vittima. E’ successo in provincia di Varese, dove un’automobilista è stata fermata grazie ai controlli effettuati con le telecamere che leggono la targa e riescono a verificare i dati dell’automobile.

Dopo aver individuato la vettura, i vigili hanno fermato la donna che era al volante. Completamente ignara della situazione, esibiva il proprio tagliando assicurativo. Accompagnata presso la sede della Polizia Locale, i vigili hanno potuto verificare in dettaglio il documento.

E’ emerso che il tagliando era contraffatto, e che quindi l’automobile non era assicurata. Si tratta di un punto importante da conoscere, perché acquistando un’assicurazione falsa online, oltre a pagare per ottenere nulla, si circola con il proprio veicolo non assicurato, con tutti i rischi che comporta la cosa. Nonostante non sia stata messa in dubbio la buona fede dell’automobilista, la stessa ha ricevuto una multa da 800 euro oltre al sequestro della vettura.

