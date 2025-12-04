In un annuncio a sorpresa dall’Ufficio Ovale, Donald Trump ha comunicato una drastica riduzione degli standard di efficienza del carburante per il 2031, abbassando l’obiettivo da 50,4 mpg a 34,5 mpg.
Una decisione che cambia radicalmente la traiettoria della politica climatica americana e, allo stesso tempo, apre inaspettatamente la porta alla produzione e commercializzazione delle kei car negli Stati Uniti.
Nuovi standard CAFE: meno vincoli e costi più bassi
Gli standard CAFE (Corporate Average Fuel Economy) fissano gli obiettivi medi di consumo per i veicoli venduti sul mercato americano. La nuova proposta dell’amministrazione Trump, presentata con la partecipazione dei CEO di Ford e Stellantis, promette un risparmio totale per gli americani di 109 miliardi di dollari in cinque anni e una riduzione dei costi dei veicoli nuovi di circa 1.000 dollari.
Secondo Trump, le regole imposte durante l’amministrazione Biden erano “eccessivamente onerose” e rappresentavano un ostacolo per l’industria automobilistica. Il CEO di Ford, Jim Farley, ha commentato la revoca come “una vittoria per il buon senso e l’accessibilità economica”.
I gruppi ambientalisti, però, hanno fortemente criticato il cambiamento. Secondo il Center for Biological Diversity, il nuovo piano incoraggerà l’uso di petrolio e penalizzerà gli sforzi degli Stati Uniti nella competizione globale sulla tecnologia verde. Gli standard precedenti avrebbero evitato oltre 700 milioni di tonnellate di CO₂ entro il 2050 e risparmiato ai cittadini oltre 23 miliardi di dollari in carburante.
Le kei car pronte per il mercato americano?
Nel corso dello stesso evento, Trump ha anche rivelato di aver dato mandato al Segretario ai Trasporti Sean Duffy di avviare il processo di omologazione delle kei car: auto ultra-compatte, molto diffuse in Giappone e Corea del Sud, caratterizzate da motori fino a 660cc, dimensioni contenute e prezzo inferiore ai 10.000 dollari.
“Sono molto piccole, sono davvero carine,” ha detto Trump riferendosi alle kei car, aggiungendo che il governo sta lavorando per rendere possibile la produzione e vendita di questi veicoli in America. Duffy ha confermato che il Dipartimento dei Trasporti ha avviato le procedure per la loro omologazione, attualmente ostacolata dalle normative federali sulla sicurezza dei veicoli. Vedremo se alle parole seguiranno i fatti, visto che in Europa se ne parla da anni, ma nulla è ancora accaduto.
Verso una nuova categoria di mobilità urbana?
Le kei car rappresentano una soluzione economica, leggera e ad alta efficienza per la mobilità urbana, con consumi ridotti e un’impronta ambientale contenuta. Tuttavia, l’adattamento di questi veicoli al contesto americano richiederà un processo di revisione tecnica e regolatoria, soprattutto in relazione agli standard di sicurezza e crash test.
Il provvedimento dovrà affrontare ora un periodo di consultazione pubblica di 45 giorni prima di essere finalizzato. Se approvato, potrebbe portare a una nuova fascia di mercato con modelli compatti accessibili, particolarmente adatti ai centri urbani.
Opportunità per l’industria (e per il mercato low cost)
La possibile introduzione delle kei car negli Stati Uniti potrebbe favorire nuove produzioni locali, così almeno nell’idea di Trump, stimolare una domanda diversa rispetto a SUV e pick-up. Sempre che agli americani piaccia guidare auto molto più piccole di quanto siano abituati.
In un mercato dominato da veicoli di grandi dimensioni, le kei car potrebbero rappresentare una risposta concreta alle esigenze di mobilità urbana, sostenibilità e contenimento dei costi.
Fonti: Bloomberg, NY Times, Detroit FP. Aggiornato il: 4 Dicembre 2025.
