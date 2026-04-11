- Il traforo del Monte Bianco costa circa 52 euro (corsa semplice auto), il Fréjus circa 52-53 euro, il Gran San Bernardo circa 30 euro. L’andata e ritorno del Monte Bianco costa circa 65 euro (valido 7 giorni).
- In Austria i tunnel alpini hanno pedaggio separato dalla vignetta: Tauri+Katschberg ~13,50 euro, Arlberg ~11,50 euro, Karavanke ~7-8 euro. Pedaggio digitale ASFINAG acquistabile online su shop.asfinag.at.
- Il tunnel del San Gottardo in Svizzera (16,9 km) è incluso nella vignetta autostradale da ~42 euro. È a canna unica con code frequenti nei weekend estivi. Seconda canna prevista intorno al 2030.
I principali tunnel a pedaggio in Europa si concentrano sulle rotte alpine che collegano l’Italia alla Francia, all’Austria e alla Svizzera. I costi vanno da circa 7 euro per un tunnel austriaco a oltre 50 euro per l’attraversamento del traforo del Monte Bianco.
In Austria i pedaggi dei tunnel sono aggiuntivi rispetto alla vignetta autostradale: avere la vignetta non esonera dal pagamento. Dal 2026 quasi tutti i tunnel alpini offrono il pedaggio digitale, acquistabile online prima della partenza per evitare le code ai caselli.
Indice dei contenuti
Traforo del Monte Bianco (Italia-Francia)
Il traforo del Monte Bianco collega Courmayeur (Valle d’Aosta) a Chamonix (Alta Savoia, Francia) con una galleria a canna unica di 11,6 km. Inaugurato nel 1965, è uno dei collegamenti stradali più trafficati delle Alpi con circa 5.000 transiti al giorno in media.
Le tariffe 2026 per le auto (altezza fino a 2 m) prevedono un adeguamento del +1,19% rispetto al 2025. La corsa semplice costa circa 52,30 euro dal lato italiano (IVA 22%) e circa 51,50 euro dal lato francese (TVA 20%). Il biglietto di andata e ritorno (valido 7 giorni) offre uno sconto del 75% sul ritorno, con un costo complessivo di circa 65 euro.
Sono disponibili anche tessere prepagate da 10 transiti (sconto 50%) e 20 transiti (sconto 65%), valide 24 mesi. Il pagamento si effettua ai caselli in contanti (euro), con carte di credito/debito e con Apple Pay/Google Pay. Il Telepass non è abilitato per le auto (solo per i mezzi pesanti tramite tessera interoperabile Monte Bianco-Fréjus).
Informazioni ufficiali: tunnelmb.net
Traforo del Fréjus (Italia-Francia)
Il traforo del Fréjus collega Bardonecchia (Piemonte) a Modane (Savoia, Francia) con una doppia galleria di 12,9 km, la più lunga d’Italia. La seconda canna è stata inaugurata il 28 luglio 2025, dopo 15 anni di lavori: da allora il traffico è separato nelle due direzioni, eliminando il traffico alternato durante la manutenzione.
Le tariffe 2026 sono allineate a quelle del Monte Bianco (+1,19%). La corsa semplice per auto costa circa 52-53 euro. Le formule di abbonamento sono analoghe: tessere da 8, 20, 30 e 50 transiti con sconti progressivi. Il traforo è gestito dalla SITAF (lato italiano) e dalla SFTRF (lato francese). Le tariffe sono fissate dalla stessa Commissione intergovernativa che regola il Monte Bianco.
Chi viaggia tra Torino e Lione o la Francia meridionale usa il Fréjus. Chi va verso Ginevra o la Svizzera romanda passa dal Monte Bianco.
Informazioni ufficiali: sftrf.fr
Tunnel del Gran San Bernardo (Italia-Svizzera)
Il tunnel del Gran San Bernardo collega Aosta (Italia) a Martigny (Vallese, Svizzera) con una galleria di 5,8 km. È un’alternativa al Monte Bianco per chi si dirige verso la Svizzera romanda o il Lago di Ginevra. La corsa semplice per auto costa circa 30 euro (i prezzi variano leggermente tra il lato italiano e quello svizzero). Il biglietto di andata e ritorno è valido per un mese. È meno trafficato del Monte Bianco e raramente presenta code.
Tunnel a pedaggio in Austria (Sondermautstrecke)
In Austria la vignetta autostradale copre la circolazione su autostrade e superstrade, ma non include i tunnel alpini. Su sei tratti specifici (Sondermautstrecke) è richiesto un pedaggio supplementare, da pagare ai caselli o tramite il pedaggio digitale ASFINAG acquistabile online su shop.asfinag.at. Con il pedaggio digitale si utilizza la corsia automatica (riconoscimento targa), evitando la coda alle casse.
Prezzi 2026 per auto fino a 3,5 t (corsa semplice):
- Autostrada del Brennero A13 (confine italiano – Innsbruck): pedaggio a casello sull’intero tratto di ~25 km, importo variabile in base al percorso
- Tunnel dei Tauri + Katschberg (A10) (Salisburgo – Carinzia): ~13,50 euro per entrambi i tunnel, ~7 euro per uno solo. Chi arriva dal Friuli e va verso Salisburgo li attraversa entrambi
- Tunnel dell’Arlberg (S16) (Tirolo – Vorarlberg): ~11,50 euro. Galleria di quasi 14 km, la più lunga d’Austria. Chi va dal Tirolo verso il Lago di Costanza o la Svizzera la attraversa
- Tunnel delle Karavanke (A11) (Villach – confine sloveno): ~7-8 euro lato austriaco. Chi prosegue in Slovenia deve poi acquistare anche la e-vinjeta slovena
- Tunnel del Gleinalm e Bosruck (A9) (autostrada del Pyhrn): acquistabili separatamente o insieme
I pedaggi dei tunnel austriaci si pagano in contanti (euro), con carta o con il pedaggio digitale ASFINAG. Il servizio FLEX di ASFINAG consente l’addebito automatico dopo il passaggio, collegato alla targa.
Tunnel del San Gottardo (Svizzera)
Il tunnel del San Gottardo è la galleria stradale più lunga della Svizzera: 16,9 km tra Airolo (Ticino) e Göschenen (Uri). A differenza dei tunnel austriaci e dei trafori italo-francesi, il San Gottardo non ha un pedaggio separato: è incluso nella vignetta autostradale svizzera da ~42 euro (annuale, l’unica disponibile). Chi ha la vignetta svizzera può attraversare il Gottardo gratuitamente.
Il tunnel è a canna unica bidirezionale con circa 18.000 transiti al giorno in media, il che genera code frequenti nei fine settimana estivi e nei periodi festivi. La seconda canna è in costruzione e dovrebbe aprire intorno al 2030.
Come scegliere il tunnel giusto per il viaggio
La scelta del tunnel dipende dalla destinazione e dal rapporto tra costo e tempo di percorrenza.
Chi viaggia da Torino verso la Francia (Lione, Marsiglia, Costa Azzurra) usa il Fréjus. Chi va verso Ginevra o la Svizzera romanda sceglie tra il Monte Bianco e il Gran San Bernardo (più economico ma più lento).
Chi dal Friuli o dal Veneto va verso l’Austria e la Germania percorre la A10 attraverso i tunnel dei Tauri e Katschberg (~13,50 €). Chi da Bolzano va verso Innsbruck paga il pedaggio del Brennero. Chi dal Friuli va in Slovenia attraversa le Karavanke.
Per chi attraversa la Svizzera verso la Germania, il San Gottardo è incluso nella vignetta: nessun costo aggiuntivo, ma possibili code.
In tutti i casi, acquistare il pedaggio digitale online prima della partenza (dove disponibile) evita le code ai caselli e garantisce il prezzo ufficiale.
Per una panoramica completa su dove si paga il pedaggio, il bollino o si viaggia gratis in Europa, consulta la guida dedicata. I limiti di velocità nei tunnel e sulle autostrade europee sono disponibili nella guida ai limiti di velocità in Europa.