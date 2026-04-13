- In Europa 9 Paesi richiedono una vignetta digitale per le autostrade (da Austria a Romania): non acquistarla prima dell’ingresso espone a multe da 70 a 900 euro.
- I prezzi del carburante variano di quasi 1 euro al litro tra Paesi: chi va in Francia o Svizzera deve partire con il serbatoio pieno, chi va verso i Balcani risparmia facendo il pieno oltre confine.
- Dotazioni obbligatorie, limiti di velocità, tunnel a pedaggio (Monte Bianco e Fréjus circa 52 euro a tratta) e telepedaggio cambiano da Paese a Paese. La preparazione richiede circa un’ora e può far risparmiare centinaia di euro.
Un viaggio lungo in auto attraverso l’Europa richiede una preparazione che va oltre la scelta dell’itinerario. Tra vignette autostradali, tunnel a pedaggio, prezzi del carburante che variano di quasi 1 euro al litro da un Paese all’altro e limiti di velocità diversi in ogni stato, partire senza informarsi significa rischiare multe, sovrapprezzi e code evitabili.
Questa guida raccoglie tutto quello che serve sapere prima di mettersi in viaggio, con i link alle guide di approfondimento per ogni tema.
Indice dei contenuti
Quali Paesi richiedono la vignetta autostradale
In Europa nove Paesi richiedono una vignetta digitale (bollino elettronico legato alla targa) per circolare sulle autostrade. Non acquistarla prima dell’ingresso in autostrada espone a multe che vanno da 70 euro (Ungheria) a 900 euro (Romania). Tutte le vignette si comprano online prima della partenza dai portali ufficiali, evitando commissioni di intermediari non autorizzati.
I Paesi con vignetta obbligatoria e le relative guide con prezzi, durate e istruzioni di acquisto:
- Austria: da 9,60 € (1 giorno) a 96,40 € (annuale)
- Svizzera: ~42 € (solo annuale)
- Repubblica Ceca: da 8,20 € (1 giorno) a 77 € (annuale)
- Slovacchia: da 8,10 € (1 giorno) a 90 € (annuale)
- Slovenia: da 16 € (settimanale) a 117,50 € (annuale)
- Ungheria: da ~14 € (giornaliera) a ~155 € (annuale)
- Bulgaria: da 8 € (weekend) a 50 € (annuale)
- Romania: da 3,50 € (1 giorno) a 96 € (annuale)
- Moldavia: vignetta obbligatoria su tutte le strade
Per sapere quali autostrade europee sono gratuite, a pedaggio o con vignetta, consulta la guida completa e l’elenco dei Paesi con autostrade gratuite.
Quanto costano i tunnel alpini
Chi viaggia dall’Italia verso la Francia, l’Austria o la Svizzera attraversa quasi sempre un tunnel a pedaggio. I costi sono separati dalla vignetta: avere il bollino autostradale austriaco non esonera dal pagamento del tunnel. I principali:
- Monte Bianco (Courmayeur-Chamonix): ~52 € sola andata
- Fréjus (Bardonecchia-Modane): ~52 € sola andata, seconda canna aperta dal luglio 2025
- Gran San Bernardo (Aosta-Martigny): ~30 € sola andata
- Tauri + Katschberg (Austria, A10): ~13,50 € sola andata
- Arlberg (Austria, S16): ~11,50 € sola andata
- Karavanke (Austria-Slovenia, A11): ~7-8 € lato austriaco
- San Gottardo (Svizzera): incluso nella vignetta svizzera
Tutti i dettagli, le formule di abbonamento e i consigli su come pagare sono nella guida ai tunnel a pedaggio in Europa.
Dove conviene fare il pieno di carburante
I prezzi dei carburanti in Europa variano enormemente. Alcuni esempi pratici per un automobilista italiano (benzina Italia: 1,73 €/litro, marzo 2026):
Chi va in Francia (2,01 €) o Svizzera (2,02 €): partire con il serbatoio pieno dall’Italia. Chi va in Slovenia (1,51 €), Ungheria (1,54 €) o Slovacchia (1,58 €): fare il pieno oltre il confine orientale dell’Austria. Chi va in Croazia (1,68 €) e prosegue verso Bosnia (1,38 €): aspettare il confine bosniaco per il pieno. Chi va in Grecia (2,05 €): fare il pieno in Bulgaria (1,44 €).
Per il GPL, l’Italia ha il prezzo più basso d’Europa tra i Paesi UE (0,66 €/litro): fare sempre il pieno prima di partire.
Quali sono i limiti di velocità nei Paesi che attraversi
I limiti di velocità in Europa variano da 100 km/h (Cipro) a 140 km/h (Polonia, Bulgaria), con la Germania unico Paese con tratti privi di limite. Alcuni dati da tenere a mente:
In Francia e in Italia il limite autostradale scende automaticamente da 130 a 110 km/h con pioggia. Nei Paesi Bassi il limite è 100 km/h di giorno (6:00-19:00) e 130 di notte. In Finlandia e Svezia i limiti si abbassano in inverno. Le multe per eccesso di velocità sono esecutive in tutta l’UE grazie alla direttiva sulla cooperazione transfrontaliera: la sanzione arriva a casa settimane dopo il viaggio.
Come funziona il telepedaggio nei Paesi a casello
In Francia, Spagna, Portogallo, Italia e Croazia le autostrade funzionano con il sistema a casello. Per evitare le code è possibile utilizzare dispositivi di telepedaggio come Telepass, UnipolMove o MooneyGo.
Il Telepass europeo (o Telepass SAT) copre Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Croazia. In Ungheria è disponibile il Telepass SAT con servizio specifico attivabile. In Austria, Svizzera, Slovenia e negli altri Paesi a vignetta il telepedaggio non si applica (si acquista la vignetta digitale). Per i tunnel austriaci a pedaggio separato si può usare il pedaggio digitale ASFINAG, acquistabile online prima della partenza.
Checklist prima della partenza per un viaggio in auto in Europa
Prima di partire per un viaggio lungo in Europa conviene verificare punto per punto:
- Vignette: acquistare online quelle dei Paesi attraversati (i portali ufficiali non applicano commissioni)
- Tunnel: verificare i costi e, dove disponibile, acquistare il pedaggio digitale in anticipo
- Telepedaggio: verificare la copertura del proprio dispositivo nei Paesi a casello
- Carburante: pianificare dove fare il pieno in base ai prezzi per Paese
- Limiti di velocità: controllare i limiti dei Paesi attraversati, compresi quelli variabili per meteo o stagione
- Documenti: patente di guida valida, carta verde assicurativa (per Paesi extra UE), carta d’identità o passaporto
- Dotazioni obbligatorie: triangolo, giubbotto catarifrangente, kit primo soccorso (obbligatorio in Austria, Rep. Ceca, Slovacchia e altri), estintore (obbligatorio in Bulgaria, Romania, Grecia), lampadine di ricambio (Slovenia, Croazia, Bosnia)
- Pneumatici: verificare usura e pressione prima della partenza; in alcuni Paesi le catene o gli pneumatici invernali sono obbligatori da novembre a marzo
- Assicurazione: verificare la copertura all’estero e considerare un’estensione per assistenza stradale internazionale
La preparazione richiede circa un’ora di tempo e può far risparmiare centinaia di euro tra multe evitate, sovrapprezzi non pagati e carburante comprato nel Paese giusto.