Informazioni chiave:
- La vignetta digitale ceca (e-známka) è obbligatoria su autostrade e superstrade per mezzi fino a 3,5 tonnellate. Prezzi 2026: da 230 CZK (~9 euro) per 1 giorno a 1.500 CZK (~62 euro) per l’annuale. Moto e rimorchi esenti.
- Dal 1° marzo 2026 le auto elettriche e a idrogeno immatricolate all’estero non sono più esenti. Restano le eco-tariffe: -25% per plug-in hybrid e -50% per metano/biometano.
- Si acquista online su eDalnice.cz senza commissioni, è legata alla targa e valida immediatamente. Multa senza vignetta: fino a 20.000 CZK (circa 800 euro).
La vignetta autostradale della Repubblica Ceca (e-známka) è obbligatoria su tutte le autostrade (dálnice, contrassegnate con la lettera D) e sulla maggior parte delle superstrade (rychlostní silnice) per auto, furgoni e camper fino a 3,5 tonnellate.
Dal 2021 esiste solo in formato digitale: è legata alla targa, si acquista online sul portale ufficiale eDalnice.cz e non richiede alcun adesivo. Sono disponibili 4 durate: 1 giorno (introdotta nel 2024), 10 giorni, 30 giorni e annuale. I prezzi per le auto partono da circa 9 euro per la giornaliera fino a circa 62 euro per l’annuale. Moto e rimorchi sono esenti. La multa per chi circola senza e-známka può arrivare fino a 20.000 CZK (circa 800 euro).
Indice dei contenuti
Quanto costa la vignetta autostradale in Repubblica Ceca nel 2026
I prezzi della e-známka sono fissati dal Governo ceco in corone ceche (CZK) e dal 2025 vengono adeguati ogni anno con un meccanismo di indicizzazione legato all’inflazione e alla lunghezza della rete autostradale, come previsto dalla legge 13/1997 Sb. sull’infrastruttura stradale. I dati per il calcolo vengono pubblicati dal Ministero dei Trasporti entro il 30 novembre di ogni anno.
Prezzi indicativi per auto fino a 3,5 t (2026):
- 1 giorno: 230 CZK (~9 €)
- 10 giorni: 310 CZK (~12-13 €)
- 30 giorni: 440 CZK (~17-18 €)
- 1 anno: 1.500 CZK (~60-62 €)
I prezzi variano leggermente in base al tipo di alimentazione. Sono previste eco-tariffe ridotte: 25% di sconto per i plug-in hybrid con emissioni di CO2 fino a 50 g/km e 50% di sconto per i mezzi a metano o biometano.
A confronto con gli altri Paesi del cluster, la Repubblica Ceca si colloca in una fascia media: l’annuale costa circa 62 euro, più della Bulgaria (~50 €) ma meno dell’Austria (~96 €). A differenza della Svizzera, sono disponibili tagli brevi per chi transita.
I prezzi aggiornati in CZK sono consultabili sul portale ufficiale eDalnice.
Cosa cambia dal 2026 per i mezzi elettrici e a idrogeno
Dal 1° marzo 2026, in base all’emendamento alla legge 13/1997 Sb., i mezzi elettrici e a idrogeno immatricolati all’estero non sono più esenti dal pedaggio autostradale in Repubblica Ceca. Fino a febbraio 2026 questi mezzi potevano circolare sulle autostrade ceche senza e-známka. Per i mezzi elettrici immatricolati in Repubblica Ceca l’esenzione resta in vigore, ma richiede una dichiarazione ufficiale preventiva.
Questa novità allinea la Repubblica Ceca alla tendenza europea: anche l’Austria sta progressivamente eliminando le esenzioni per i mezzi a zero emissioni. Restano in vigore le eco-tariffe ridotte per plug-in hybrid e mezzi a metano.
Quanto dura la vignetta ceca e quando scade
La vignetta giornaliera è valida per 24 ore dalla data e ora selezionate. La vignetta da 10 giorni copre 10 giorni consecutivi dalla data di attivazione. La vignetta da 30 giorni copre 30 giorni consecutivi. La vignetta annuale è valida dal 1° gennaio al 31 gennaio dell’anno successivo, per un totale di 13 mesi.
A differenza dell’Austria, la e-známka ceca è valida immediatamente dopo il pagamento: non esiste un periodo di attesa di 18 giorni. È possibile acquistare la vignetta fino a 3 mesi prima della data di inizio desiderata, impostando una data di attivazione futura.
La vignetta è legata alla targa e non è trasferibile a un altro mezzo, nemmeno in caso di cambio di proprietà. Se si cambia auto è necessario acquistare una nuova e-známka.
Dove si compra la vignetta per la Repubblica Ceca
Il canale ufficiale è il portale eDalnice.cz, gestito dalla SFDI (Fondo statale per le infrastrutture dei trasporti). Per completare l’acquisto servono la targa e il Paese di immatricolazione. Il pagamento si effettua con carta di credito, debito o tramite altri metodi online. La conferma arriva via email in formato PDF.
In alternativa, la e-známka si acquista presso gli uffici postali (Česká pošta), le stazioni di servizio EuroOil e i punti vendita autorizzati sul territorio ceco.
Acquistare online prima della partenza è la scelta più sicura: si evitano le code ai punti vendita di confine e si ha la certezza di pagare la tariffa ufficiale. Il portale eDalnice non applica commissioni di servizio aggiuntive, a differenza di alcuni intermediari terzi che possono aggiungere anche 10-15 euro al prezzo ufficiale della vignetta.
Su quali strade è obbligatoria la vignetta in Repubblica Ceca
La e-známka è obbligatoria sulla maggior parte delle autostrade (dálnice, sigla D) e delle superstrade (rychlostní silnice). Le strade ordinarie di prima, seconda e terza classe sono gratuite.
Le principali autostrade soggette a pedaggio sono:
- D1: Praga – Brno – Ostrava (confine polacco) – l’autostrada più lunga e trafficata del Paese
- D2: Brno – Břeclav (confine slovacco)
- D5: Praga – Plzeň – Rozvadov (confine tedesco)
- D8: Praga – Ústí nad Labem – confine tedesco (verso Dresda)
- D11: Praga – Hradec Králové
Tratti autostradali esenti dalla vignetta
Alcuni brevi tratti autostradali vicino ai confini e alle città sono esenti dall’obbligo di e-známka e sono segnalati con il cartello “Bez Poplatku” (senza pedaggio). I principali tratti esenti sono:
- D0: anello autostradale di Praga (parzialmente esente)
- D6: tratto vicino al confine tedesco tra Cheb e Karlovy Vary
- D7: tratto tra Chomutov e Louny vicino al confine tedesco
- D1: tratto vicino al confine polacco tra Mohelnice e Olomouc
- D2, D5, D8: tratti fino alla prima stazione di servizio dopo il confine
Quali mezzi devono avere la vignetta in Repubblica Ceca
La e-známka è obbligatoria per tutti i mezzi a motore con almeno 4 ruote e peso complessivo fino a 3,5 tonnellate: auto, furgoni, camper e autocarri leggeri. Per i mezzi oltre le 3,5 tonnellate è previsto un sistema di pedaggio a distanza separato tramite unità di bordo (OBU 5051).
Le categorie esenti sono:
- Moto e tricicli (meno di 4 ruote)
- Rimorchi (non è necessaria una vignetta aggiuntiva)
- Auto storiche con targa speciale e documentazione
L’esenzione per i rimorchi è una differenza rilevante rispetto a Bulgaria e Moldavia, dove il rimorchio richiede una vignetta separata se il peso combinato supera le 3,5 tonnellate.
Come funzionano i controlli della vignetta in Repubblica Ceca
I controlli sono effettuati dalla Polizia e dall’Amministrazione doganale della Repubblica Ceca tramite due metodi. Il primo è il riconoscimento automatico delle targhe (ANPR): telecamere fisse installate nei punti chiave della rete autostradale confrontano in tempo reale le targhe con il database delle e-známka attive. Il secondo è il controllo manuale tramite pattuglie mobili dotate di sistemi di scansione targhe, con verifiche anche nelle aree di sosta e parcheggio.
Non è necessario stampare la conferma di acquisto, ma è consigliabile conservare il PDF ricevuto via email.
Quanto costa la multa senza vignetta in Repubblica Ceca
Chi circola sulle strade a pedaggio ceche senza una e-známka valida rischia una multa fino a 20.000 CZK (circa 800 euro). È una delle sanzioni più alte tra i Paesi europei con sistema a vignetta, nettamente superiore ai 120 euro dell’Austria o ai 200 franchi svizzeri (~215 €).
La multa può essere contestata, ma il pagamento sul posto o entro i termini previsti evita il procedimento amministrativo completo. Il consiglio è di acquistare la vignetta prima di entrare in autostrada: non esistono “zone cuscinetto” dopo il confine, se si escludono i brevi tratti esenti segnalati “Bez Poplatku”.
Qual è la differenza tra la vignetta ceca e quella dei Paesi confinanti
La Repubblica Ceca confina con quattro Paesi che richiedono la vignetta: Austria, Slovacchia, Germania (autostrada gratuita per le auto) e Polonia (autostrada parzialmente a pedaggio con caselli). Chi viaggia dall’Italia verso Praga attraverso l’Austria deve acquistare due vignette separate (austriaca e ceca).
Le differenze principali rispetto ai Paesi vicini:
- Validità immediata: a differenza dell’Austria, non c’è nessun periodo di attesa per le vignette acquistate online
- Rimorchi esenti: in Austria e Bulgaria chi traina un rimorchio può dover acquistare una seconda vignetta; in Repubblica Ceca no
- Multa più alta: 800 euro potenziali contro i 120 dell’Austria, i 205 della Bulgaria e i 215 della Svizzera
- Eco-tariffe: la Repubblica Ceca è l’unico Paese del cluster a offrire sconti del 25-50% per mezzi a basse emissioni (plug-in hybrid, metano, biometano)
Per una panoramica completa su dove si paga il pedaggio, il bollino o si viaggia gratis in Europa, consulta la guida dedicata. Un elenco dei Paesi europei con autostrade gratuite è disponibile nell’approfondimento correlato.