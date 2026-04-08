- La e-vinjeta slovena è obbligatoria su autostrade (A) e superstrade (H). Per le auto (Classe 2A): settimanale 16 euro, mensile 32 euro, annuale 117,50 euro. Le moto pagano la metà.
- Novità 2026: la superstrada costiera H5-H6 da Rabuiese a Isola è esente dall’obbligo. Le vignette annuali valide al 1° dicembre 2025 sono state prorogate automaticamente di 4 mesi.
- La multa per chi circola senza e-vinjeta va da 300 a 800 euro, riducibile del 50% con pagamento entro 16 giorni. Si acquista su evinjeta.dars.si, anche in italiano.
La e-vinjeta è la vignetta autostradale digitale della Slovenia, obbligatoria su tutte le autostrade (sigla A) e superstrade (sigla H) per auto, moto, furgoni e camper fino a 3,5 tonnellate. Dal 2022 esiste solo in formato elettronico, legata alla targa, e si acquista online sul portale ufficiale evinjeta.dars.si gestito dalla DARS (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji).
Sono disponibili 3 durate per le auto: settimanale (16 €), mensile (32 €) e annuale (117,50 €). La multa per chi circola in autostrada senza e-vinjeta va da 300 a 800 euro. Novità 2026: la superstrada costiera tra Capodistria e Isola è esente dall’obbligo di vignetta.
Indice dei contenuti
Quanto costa la vignetta autostradale in Slovenia nel 2026
I prezzi della e-vinjeta sono fissati dalla DARS direttamente in euro (la Slovenia è nell’Eurozona). Le tariffe si articolano su tre classi di pedaggio in base all’altezza del mezzo misurata sopra il primo asse.
Classe 1 – moto e mezzi a due ruote (traccia fino a 50 cm):
- Settimanale: 8,00 €
- Semestrale: 32,00 €
- Annuale: 58,70 €
Classe 2A – auto, SUV, minivan, camper (altezza sopra primo asse fino a 1,3 m):
- Settimanale: 16,00 €
- Mensile: 32,00 €
- Annuale: 117,50 €
Classe 2B – furgoni alti, camper alti (altezza sopra primo asse oltre 1,3 m, fino a 3,5 t):
- Settimanale: 32,00 €
- Mensile: 64,10 €
- Annuale: 235,00 €
La distinzione tra classe 2A e 2B si basa sull’altezza sopra il primo asse, non sul peso. La maggior parte delle auto, SUV e pick-up rientra nella classe 2A. I furgoni alti e alcuni camper con tetto rialzato possono rientrare nella 2B. Se non si è certi della classe, il sito DARS offre uno strumento di verifica dove inserire marca e modello per conoscere la categoria corretta.
A confronto con gli altri Paesi del cluster, l’annuale slovena da 117,50 euro è la più cara dopo l’Austria (~96 €) e la Svizzera (~42 €, ma solo annuale). La settimanale da 16 euro è più cara della giornaliera austriaca (9,60 €) ma copre 7 giorni.
I prezzi aggiornati sono consultabili sul portale ufficiale DARS.
Cosa cambia per la vignetta slovena nel 2026
Dal 1° gennaio 2026 la superstrada costiera, ovvero i tratti H5 (dal confine di Rabuiese/Škofije a Capodistria Semedela) e H6 (da Capodistria a Isola/Izola), non richiede più la e-vinjeta. Chi arriva dall’Italia attraverso il valico di Rabuiese e si dirige verso Capodistria o Isola può utilizzare la superstrada costiera gratuitamente.
Un’altra novità riguarda la proroga automatica delle vignette annuali: il Parlamento sloveno ha stabilito che tutte le e-vinjete annuali ancora valide al 1° dicembre 2025 vengono prorogate di 4 mesi rispetto alla scadenza originale, senza alcuna azione da parte dell’utente. Le vignette scadute prima del 1° dicembre 2025 non rientrano nel beneficio.
Quanto dura la vignetta slovena e quando scade
La e-vinjeta settimanale è valida per 7 giorni consecutivi dalla data di decorrenza scelta dall’acquirente (il primo giorno è incluso nel conteggio). La e-vinjeta mensile è valida dalla data scelta fino allo stesso giorno del mese successivo (se il giorno non esiste nel mese successivo, fino all’ultimo giorno di quel mese). La e-vinjeta annuale è valida dalla data scelta fino allo stesso giorno dell’anno successivo.
A differenza dell’Austria e della Repubblica Ceca, la Slovenia non offre una vignetta giornaliera. Il taglio minimo è la settimanale da 7 giorni. Per chi transita in Slovenia per un solo giorno (ad esempio per raggiungere la Croazia), la settimanale è l’unica opzione.
Dove si compra la vignetta per la Slovenia
Il canale ufficiale è il portale evinjeta.dars.si. Per completare l’acquisto servono la targa, il Paese di immatricolazione e la classe di pedaggio. Il pagamento si effettua con carta di credito/debito o PayPal (attivazione immediata) oppure con bonifico bancario (attivazione dopo 4 giorni lavorativi). La conferma arriva via email.
In alternativa, la e-vinjeta si acquista presso:
- Stazioni di servizio nelle aree prossime ai confini con Italia, Austria, Ungheria e Croazia (incluse le aree di servizio di Autostrade Alto Adriatico sul lato italiano)
- Tabaccherie, edicole e supermercati in Slovenia
- Punti vendita DARS ai principali valichi di frontiera
Il vantaggio di acquistare online prima della partenza è evitare le code ai punti vendita di confine, frequenti nei weekend estivi. Il sito DARS è disponibile anche in italiano.
Su quali strade è obbligatoria la vignetta in Slovenia
La e-vinjeta è obbligatoria su tutte le autostrade (cartelli verdi con sigla A) e superstrade (cartelli blu con sigla H). Le strade statali, regionali e locali (cartelli gialli) sono gratuite.
Le principali autostrade slovene sono:
- A1: Capodistria (Koper) – Lubiana – Maribor – Šentilj (confine austriaco) – l’asse principale del Paese
- A2: Karavanke (confine austriaco) – Lubiana – Obrežje (confine croato) – l’asse nord-sud
- A3: collegamento tra A1 e A2 nell’area di Lubiana
- A4: Maribor – Gruškovje (confine croato, verso Zagabria)
- A5: Maribor – Murska Sobota – Pince (confine ungherese)
Tratti esenti dalla vignetta
Dal 2026 sono esenti dall’obbligo di e-vinjeta:
- H5 e H6: la superstrada costiera da Rabuiese/Škofije a Isola (novità 2026)
- A2 presso il tunnel delle Karavanke: il tratto dall’Austria fino allo svincolo di Hrušica è coperto dal pedaggio del tunnel (non serve la vignetta separata)
Come funziona il tunnel delle Karavanke
Il tunnel delle Karavanke (Karawankentunnel), lungo circa 7,9 km, collega l’Austria alla Slovenia sull’autostrada A2. Il pedaggio del tunnel è separato dalla e-vinjeta e si paga al casello. Chi entra in Slovenia dal tunnel delle Karavanke e prosegue verso Lubiana deve avere sia il pedaggio del tunnel sia la e-vinjeta per il tratto autostradale successivo (dallo svincolo di Hrušica in poi).
Chi arriva dall’Austria deve avere la vignetta austriaca fino al tunnel, pagare il pedaggio del tunnel e acquistare la e-vinjeta slovena per il proseguimento sull’autostrada.
Come funzionano i controlli della vignetta in Slovenia
I controlli sono automatizzati tramite telecamere ANPR (riconoscimento targhe) installate lungo la rete autostradale. Il sistema confronta le targhe con il database delle e-vinjete attive e, se il mezzo risulta privo di vignetta valida, la violazione viene registrata. I dati dei mezzi in regola vengono cancellati immediatamente dal sistema per ragioni di privacy. Controlli manuali vengono effettuati anche da pattuglie DARS e dalla polizia stradale.
Quanto costa la multa senza vignetta in Slovenia
Chi circola sulle autostrade o superstrade slovene senza una e-vinjeta valida rischia una multa da 300 a 800 euro, a cui va aggiunto l’obbligo di acquistare la vignetta. La sanzione è la più alta tra i Paesi del cluster, superiore a quella della Romania (fino a 900 €) e della Repubblica Ceca (fino a 800 €). Se la multa viene pagata entro 16 giorni tramite bonifico, l’importo è ridotto del 50%.
Qual è la differenza tra la vignetta slovena e quella dei Paesi vicini
La Slovenia confina con l’Italia (autostrade a casello), l’Austria (vignetta + pedaggio trafori), l’Ungheria (e-matrica) e la Croazia (caselli). Chi arriva dall’Italia con destinazione Lubiana, Bled o la Croazia attraversa la Slovenia in autostrada e deve acquistare la e-vinjeta.
Le differenze principali rispetto ai Paesi del cluster:
- Classificazione per altezza, non per peso: la Slovenia misura l’altezza sopra il primo asse per distinguere tra classe 2A e 2B. L’Austria usa il peso, la Romania l’omologazione
- Nessuna vignetta giornaliera: il taglio minimo è la settimanale da 7 giorni, a differenza di Austria, Repubblica Ceca e Bulgaria che offrono la giornaliera
- Tunnel con pedaggio separato: le Karavanke richiedono un pagamento a parte, come i trafori alpini austriaci
- Multa più alta del cluster: fino a 800 euro, ma riducibile del 50% con pagamento rapido
Per una panoramica completa su dove si paga il pedaggio, il bollino o si viaggia gratis in Europa, consulta la guida dedicata. Un elenco dei Paesi europei con autostrade gratuite è disponibile nell’approfondimento correlato.