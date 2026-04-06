- La e-známka è la vignetta digitale obbligatoria su autostrade (D) e superstrade (R) della Slovacchia per mezzi fino a 3,5 t. Si acquista su eznamka.sk. Prezzi in euro: da 8,10 € (1 giorno) a 90 € (annuale). Moto esenti.
- Dal 2024 le tangenziali urbane di Bratislava, Košice, Prešov, Žilina e altre città sono esenti dal pedaggio (cartello “Bez úhrady”). Validità immediata dopo il pagamento, senza periodo di attesa.
- Chi circola senza vignetta rischia una multa fino a 200 euro, rilevata automaticamente da telecamere e notificata anche a targhe estere dopo il rientro nel Paese di origine.
La vignetta autostradale slovacca (e-známka) è obbligatoria su tutte le autostrade (D) e superstrade (R) della Slovacchia per auto, furgoni, camper e rimorchi fino a 3,5 tonnellate. Dal 2020 esiste solo in formato digitale, legata alla targa, e si acquista online sul portale ufficiale eznamka.sk gestito dalla NDS (Národná diaľničná spoločnosť).
La Slovacchia è nell’Eurozona: i prezzi sono fissati direttamente in euro, da 8,10 € per la giornaliera a 90 € per l’annuale. Le moto sono esenti. Chi circola senza e-známka rischia una multa fino a 200 euro.
Indice dei contenuti
Quanto costa la vignetta autostradale in Slovacchia nel 2026
I prezzi della e-známka slovacca sono fissati dalla NDS e denominati in euro. Nel 2026 le tariffe sono rimaste invariate rispetto al 2025.
Prezzi per auto e mezzi fino a 3,5 t (2026):
- 1 giorno: 8,10 €
- 10 giorni: 10,80 €
- 30 giorni: 17,10 €
- 365 giorni: 90,00 €
Le stesse tariffe si applicano ai rimorchi di categoria O1 e O2 quando il peso combinato del complesso auto+rimorchio supera le 3,5 tonnellate.
La Slovacchia si colloca in una fascia di prezzo intermedia tra i Paesi europei con vignetta. L’annuale da 90 euro è meno cara dell’Austria (~96 €) ma più della Bulgaria (~50 €), della Romania (~52 €) e della Repubblica Ceca (~62 €). La Svizzera costa circa 42 euro ma offre solo l’annuale.
Il fatto che i prezzi siano in euro è un vantaggio pratico per chi arriva dall’Italia: non serve fare conversioni di valuta e l’importo pagato è esattamente quello indicato, senza oscillazioni di cambio.
I prezzi aggiornati sono consultabili sul portale ufficiale NDS.
Quanto dura la vignetta slovacca e quando scade
La vignetta giornaliera è valida fino alle 23:59 del giorno selezionato. Se acquistata per il giorno stesso, la validità inizia dal momento del pagamento. La vignetta da 10 giorni copre il giorno di attivazione più i 9 giorni successivi, fino alle 23:59 dell’ultimo giorno. La vignetta da 30 giorni segue la stessa logica su 30 giorni consecutivi.
La vignetta annuale ha due varianti:
- Annuale (calendario): valida dal 1° gennaio al 31 gennaio dell’anno successivo, per un totale di 13 mesi, come in Austria
- 365 giorni: valida per 365 giorni dalla data di acquisto
È possibile acquistare la e-známka fino a 60 giorni prima della data di inizio desiderata. Non è possibile l’attivazione retroattiva. A differenza dell’Austria, la vignetta slovacca è valida immediatamente dopo il pagamento: non esiste un periodo di attesa di 18 giorni.
Dove si compra la vignetta per la Slovacchia nel 2026
Il canale ufficiale è il portale eznamka.sk, gestito dalla NDS. Per completare l’acquisto servono la targa e il Paese di immatricolazione. Il pagamento si effettua con carta di credito, debito, Apple Pay o Google Pay. La conferma arriva via email in formato PDF.
In alternativa, la e-známka si acquista tramite:
- App mobile eZnámka (iOS e Android)
- Distributori automatici ai valichi di frontiera
- Stazioni di servizio sul territorio slovacco
- Uffici postali (Slovenská pošta) – selezionati dal marzo 2026
Acquistare online prima della partenza su eznamka.sk è la scelta più sicura. La NDS avverte regolarmente gli automobilisti di evitare i rivenditori terzi, che applicano commissioni aggiuntive anche di diversi euro rispetto al prezzo ufficiale. Il rivenditore non autorizzato non offre alcun servizio aggiuntivo e in caso di problemi il processo di reclamo può risultare più complicato. Il portale eznamka.sk è disponibile in inglese, tedesco, polacco e ungherese oltre che in slovacco.
Su quali strade è obbligatoria la vignetta in Slovacchia
La e-známka è obbligatoria sulle autostrade (contrassegnate con la lettera D) e sulle superstrade (contrassegnate con la lettera R). Le strade ordinarie di prima, seconda e terza classe sono gratuite.
Le principali autostrade e superstrade soggette a pedaggio sono:
- D1: Bratislava – Trnava – Žilina – Košice – Vyšné Nemecké (confine ucraino) – l’arteria più lunga del Paese
- D2: Brodské (confine ceco) – Bratislava – Rusovce (confine ungherese)
- D3: Hričovské Podhradie – Skalité (confine polacco)
- D4: tangenziale sud di Bratislava (collegamento Austria-Ungheria)
- R1: Trnava – Nitra – Banská Bystrica
- R2: Trenčín – Prievidza – Zvolen – Košice
Tratti autostradali esenti dal pedaggio
Dal 1° agosto 2024 le tangenziali urbane di diverse città sono state esentate dall’obbligo di vignetta. I tratti gratuiti includono:
- D1 nella zona di Bratislava (Pečňa – Bratislava Východ, 16 km)
- Tangenziali di Košice, Prešov, Poprad, Žilina, Nitra e Banská Bystrica
I tratti esenti sono contrassegnati dal cartello “Bez úhrady” (senza pedaggio). Chi transita in Slovacchia solo per attraversare la tangenziale di Bratislava (ad esempio per passare dall’Austria all’Ungheria sulla D4) deve comunque verificare se il tratto specifico rientra tra quelli esenti.
Quali mezzi devono avere la vignetta in Slovacchia
La e-známka è obbligatoria per tutti i mezzi a due tracce (almeno 4 ruote) fino a 3,5 tonnellate di peso complessivo, inclusi i mezzi omologati M1 (auto e camper fino a 9 posti) indipendentemente dal peso effettivo.
Le moto sono completamente esenti.
Per i rimorchi di categoria O1 (fino a 750 kg) e O2 (frenati, oltre 750 kg), la vignetta è necessaria solo se il peso combinato del complesso auto+rimorchio supera le 3,5 tonnellate. In quel caso serve una seconda e-známka per il rimorchio, allo stesso prezzo della vignetta per l’auto.
I mezzi elettrici non godono di esenzioni: anche le auto a batteria devono avere una e-známka valida.
Come funzionano i controlli della vignetta in Slovacchia
I controlli avvengono tramite un sistema di telecamere e sensori posizionati sulle autostrade e alle uscite dei caselli, che rilevano le targhe e le confrontano con il database delle e-známka attive. Le pattuglie autostradali della NDS effettuano anche controlli manuali lungo i tratti a pedaggio.
Non è necessario stampare la conferma PDF, ma è consigliabile conservarla sullo smartphone. È possibile verificare la validità della propria e-známka in qualsiasi momento sul portale eznamka.sk inserendo targa e Paese di immatricolazione.
Nel 2025 la NDS ha venduto quasi 6 milioni di vignette (+8,6% rispetto al 2024), di cui circa un terzo acquistate da automobilisti stranieri. La vignetta da 10 giorni resta la più venduta con 2,5 milioni di unità.
Quanto costa la multa senza vignetta in Slovacchia
Chi circola sulle autostrade o superstrade slovacche senza una e-známka valida rischia una multa fino a 200 euro. La sanzione è inferiore a quella della Repubblica Ceca (fino a 800 €) e della Romania (fino a 900 €), ma comunque molto superiore al costo della vignetta giornaliera (8,10 €).
La multa viene rilevata automaticamente dalle telecamere e notificata all’indirizzo del proprietario del mezzo. Anche gli automobilisti con targa estera possono ricevere la sanzione dopo il rientro nel Paese di origine.
Qual è la differenza tra la vignetta slovacca e quella dei Paesi confinanti
La Slovacchia confina con cinque Paesi, di cui quattro richiedono la vignetta: Austria, Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia (autostrada parzialmente a pedaggio con caselli). La Germania non confina direttamente ma è raggiungibile via Austria.
Le differenze principali rispetto ai Paesi vicini:
- Prezzi in euro: la Slovacchia è l’unico Paese del cluster (insieme all’Austria) a indicare i prezzi direttamente in euro, eliminando il rischio di oscillazioni di cambio
- Validità immediata: come in Repubblica Ceca, non esiste il periodo di attesa di 18 giorni previsto in Austria per le vignette bimestrali e annuali
- Tangenziali urbane gratuite: dal 2024 le tangenziali di Bratislava, Košice e altre città sono esenti dal pedaggio, un dato utile per chi transita senza fermarsi
- Nessuna eco-tariffa: a differenza della Repubblica Ceca, la Slovacchia non prevede sconti per i mezzi plug-in hybrid o a metano
Chi viaggia dall’Italia verso la Slovacchia attraverso l’Austria deve acquistare due vignette separate (austriaca e slovacca). Per chi prosegue verso l’Ungheria serve anche la e-matrica ungherese. Per una panoramica completa su dove si paga il pedaggio, il bollino o si viaggia gratis in Europa, consulta la guida dedicata. Un elenco dei Paesi europei con autostrade gratuite è disponibile nell’approfondimento correlato.