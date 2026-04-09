- La e-matrica è obbligatoria su tutte le autostrade ungheresi (sigla M). Per le auto (categoria D1): giornaliera ~14 euro, 10 giorni ~17 euro, mensile ~28 euro, annuale ~155 euro. Si acquista su ematrica.nemzetiutdij.hu.
- Novità 2026: vignetta regionale M1 a ~38 euro per l’asse Budapest-Vienna, estensione del pedaggio sulla M6 fino al confine croato e vignetta scontata per la contea di Borsod-Abaúj-Zemplén.
- Chi entra in autostrada per errore ha 60 minuti per acquistare la vignetta ed evitare la multa. La giornaliera scade a mezzanotte, non dopo 24 ore. Multa base circa 70 euro, la più bassa tra i Paesi con vignetta.
La e-matrica è la vignetta autostradale digitale dell’Ungheria, obbligatoria su tutte le autostrade e superstrade contrassegnate dalla lettera M per auto, moto, furgoni e camper fino a 3,5 tonnellate. È interamente elettronica, legata alla targa, e si acquista online sul portale ufficiale ematrica.nemzetiutdij.hu gestito dalla NÚSZ Zrt. (
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató). Sono disponibili 4 durate: giornaliera (~14 €), 10 giorni (~17 €), mensile (~28 €) e annuale (~155 €). Chi entra in autostrada per errore ha 60 minuti per acquistare la vignetta ed evitare la multa. Novità 2026: la vignetta regionale M1 per 4 contee e l’estensione del pedaggio sulla M6 fino al confine.
Indice dei contenuti
Quanto costa la e-matrica in Ungheria nel 2026
I prezzi della e-matrica sono fissati dal governo ungherese in fiorini ungheresi (HUF), IVA inclusa. L’Ungheria non è nell’Eurozona: il tasso di cambio è variabile (indicativamente 1 EUR ≈ 400 HUF nel 2026). I prezzi indicati in euro sono approssimativi.
Categoria D1 – auto fino a 7 posti e camper fino a 3,5 t:
- Giornaliera: ~5.550 HUF (~14 €)
- 10 giorni: ~6.900 HUF (~17 €)
- Mensile: ~11.170 HUF (~28 €)
- Annuale nazionale: ~61.760 HUF (~155 €)
Categoria D2 – furgoni, minibus, camper con più di 7 posti, fino a 3,5 t:
- Giornaliera: ~7.890 HUF (~20 €)
- 10 giorni: ~10.040 HUF (~25 €)
- Mensile: ~16.720 HUF (~42 €)
- Annuale nazionale: ~92.640 HUF (~232 €)
Per le moto non esistono vignette annuali o regionali separate: chi ne ha bisogno acquista una e-matrica di categoria D1 al prezzo corrispondente.
L’annuale ungherese da ~155 euro per le auto è la più cara tra i Paesi del cluster, superiore alla Slovenia (117,50 €), all’Austria (~96 €) e alla Slovacchia (90 €). La giornaliera da ~14 euro è però un’opzione utile per chi transita in Ungheria in un solo giorno.
Cosa cambia per la e-matrica nel 2026
Il 2026 introduce tre novità nel sistema autostradale ungherese.
La prima è la vignetta regionale M1, un’annuale a prezzo ridotto valida sulle autostrade delle contee di Pest, Fejér, Komárom-Esztergom e Győr-Moson-Sopron (l’asse Budapest-Vienna). Costa 15.000 HUF (~38 €), meno di un quarto dell’annuale nazionale. È stata introdotta per compensare i disagi legati ai lavori di ampliamento dell’autostrada M1.
La seconda novità è l’estensione del pedaggio sulla M6 fino al confine di stato a Ivándárda (confine croato). Fino al 2025 alcuni tratti della M6 erano esenti.
La terza è la vignetta scontata per la contea di Borsod-Abaúj-Zemplén, legata ai lavori sulla M30 nel tratto Miskolc-Szikszó.
Quanto dura la e-matrica ungherese e quando scade
La e-matrica giornaliera è valida solo nel giorno di calendario selezionato, dalle 00:00 alle 23:59. Se acquistata nel corso della giornata, la validità inizia dal momento dell’acquisto e termina a mezzanotte dello stesso giorno. Questo significa che acquistare una giornaliera alle 22:00 lascia solo 2 ore di utilizzo: per viaggi serali è più conveniente la 10 giorni.
La e-matrica da 10 giorni è valida dal giorno di acquisto per 9 giorni consecutivi aggiuntivi. La mensile è valida dal giorno di acquisto fino allo stesso giorno del mese successivo. La annuale nazionale è valida dal 1° gennaio al 31 gennaio dell’anno successivo (13 mesi), come in Austria e Slovacchia.
Dove si compra la e-matrica per l’Ungheria
Il canale ufficiale è il portale ematrica.nemzetiutdij.hu, disponibile in ungherese, inglese e tedesco. Per completare l’acquisto servono la targa, il Paese di immatricolazione e la categoria (D1 o D2). Il pagamento si effettua con carta di credito/debito, Apple Pay o Google Pay. La conferma arriva via email con il numero di serie della vignetta.
In alternativa, la e-matrica si acquista presso:
- Stazioni di servizio delle catene MOL, Shell e OMV
- Uffici postali ungheresi (Magyar Posta)
- Punti vendita ai valichi di frontiera (attenzione: non tutti i valichi hanno punti vendita; alcuni accettano solo contanti in fiorini)
- Uffici della NÚSZ e dell’Automobile Club ungherese (MAK)
Acquistare online prima della partenza è la scelta più sicura. Diversi siti non ufficiali vendono la e-matrica con commissioni aggiuntive anche di 5-10 euro: il portale ematrica.nemzetiutdij.hu non applica commissioni.
Su quali strade è obbligatoria la e-matrica in Ungheria
La e-matrica è obbligatoria su tutte le autostrade e superstrade contrassegnate con la sigla M. Le principali sono:
- M1: Budapest – Győr – Hegyeshalom (confine austriaco, direzione Vienna)
- M3: Budapest – Nyíregyháza – Záhony (confine ucraino)
- M5: Budapest – Szeged – Röszke (confine serbo)
- M6: Budapest – Pécs – Ivándárda (confine croato, dal 2026 a pedaggio fino al confine)
- M7: Budapest – Lago Balaton – Letenye (confine croato, direzione Zagabria)
- M0: tangenziale di Budapest (parzialmente a pedaggio)
Alcune sezioni autostradali vicino alle città sono esenti dal pedaggio. Chi viaggia dall’Austria verso Budapest percorre la M1; chi arriva dalla Slovenia o dalla Croazia entra dalla M7.
Quali categorie di mezzi devono avere la e-matrica
La classificazione ungherese si basa sul numero di posti indicato nel campo S.1 del libretto di circolazione e sul peso del mezzo.
La categoria D1 comprende le auto fino a 7 posti (conducente incluso) con peso fino a 3,5 tonnellate, inclusi i camper fino a 3,5 t. La categoria D2 comprende furgoni, minibus, minivan e camper con più di 7 posti o con caratteristiche di trasporto merci (omologazione N1), sempre fino a 3,5 t. La categoria U si applica ai rimorchi trainati da mezzi D2: serve una e-matrica separata intestata alla targa del rimorchio.
I rimorchi trainati da mezzi D1 (auto fino a 7 posti) non richiedono una vignetta separata. I mezzi oltre le 3,5 tonnellate (autobus, camion, camper pesanti) rientrano nel sistema HU-GO a pedaggio chilometrico e non usano la e-matrica.
Come funzionano i controlli della e-matrica in Ungheria
I controlli avvengono tramite telecamere fisse e mobili che rilevano le targhe e le confrontano con il database delle e-matrica attive. Chi entra in autostrada per errore ha 60 minuti dal momento del passaggio sotto la prima telecamera per acquistare la vignetta ed evitare la multa. Questo margine di tolleranza è unico tra i Paesi del cluster.
Quanto costa la multa senza e-matrica in Ungheria
La multa base per chi circola sulle autostrade ungheresi senza una e-matrica valida è di 27.790 HUF (circa 70 euro). Se non viene pagata entro 60 giorni, l’importo sale a 95.730 HUF (circa 240 euro), a cui si aggiungono le spese di gestione dell’agenzia di riscossione. La multa base ungherese è la più bassa del cluster: in Slovenia si arriva a 800 euro, in Romania a 900 euro.
Qual è la differenza tra la e-matrica e la vignetta degli altri Paesi europei
L’Ungheria confina con sette Paesi, di cui cinque richiedono la vignetta: Austria, Slovacchia, Slovenia, Romania e Croazia (che dal 2026 introduce un nuovo sistema elettronico). La Serbia e l’Ucraina non hanno un sistema a vignetta.
Le differenze principali rispetto ai Paesi del cluster:
- Giornaliera valida solo nel giorno di calendario, non per 24 ore: una differenza da conoscere rispetto all’Austria e alla Repubblica Ceca
- 60 minuti di grazia per acquistare dopo l’ingresso in autostrada: nessun altro Paese del cluster offre questa tolleranza
- Vignette regionali e provinciali: l’Ungheria è l’unico Paese che offre vignette limitate a singole contee o a gruppi di contee, utili per chi frequenta una sola area
- Prezzi in fiorini: il cambio HUF/EUR è variabile, a differenza di Slovacchia e Slovenia (euro)
- Multa più bassa del cluster: ~70 euro base, contro i 120 dell’Austria e i 300-800 della Slovenia
Per una panoramica completa su dove si paga il pedaggio, il bollino o si viaggia gratis in Europa, consulta la guida dedicata. Un elenco dei Paesi europei con autostrade gratuite è disponibile nell’approfondimento correlato.