La nuova gamma Volkswagen Edition Plus 2024

La gamma Volkswagen Edition Plus 2024 offre un equipaggiamento premium, con un leggero sovrapprezzo rispetto all’allestimento Life, per i modelli Polo, Taigo, nuova T-Cross, T-Roc, nuova Tiguan e Touran.

Questa serie speciale, disponibile per i modelli Polo, Taigo, nuova T-Cross, T-Roc, nuova Tiguan e Touran, offre un pacchetto di equipaggiamenti a un costo aggiuntivo di soli 200 euro rispetto all’allestimento Life (o Business per Touran).

Volkswagen Edition Plus 2024: i dettagli della gamma

Polo Edition Plus: ha in dotazione la telecamera di retromarcia Rear View, i finestrini posteriori oscurati e il climatizzatore automatico Climatronic a due zone con comandi touch.

Nuova T-Cross Edition Plus: aggiunge alle dotazioni dell’allestimento Life, i cerchi in lega da 17 pollici, vernice metallizzata, finestrini posteriori oscurati, apertura/chiusura porte e avviamento senza chiave Keyless, telecamera di retromarcia Rear View e Light & Vision Pack Plus (specchietto retrovisore interno fotosensibile, sensore pioggia per tergicristalli e sistema di spegnimento automatico abbaglianti Light Assist).

Taigo Edition Plus aggiunge alla dotazione di serie della Taigo Life gli stessi accessori che contraddistinguono la Nuova T-Cross Edition Plus: i cerchi in lega da 17 pollici, vernice metallizzata, finestrini posteriori oscurati, apertura/chiusura porte e avviamento senza chiave Keyless, telecamera di retromarcia Rear View e Light & Vision Pack Plus.

T-Roc Edition Plus: arricchisce l’equipaggiamento di serie Life con cerchi in lega da 17 pollici, vernice metallizzata, finestrini posteriori oscurati, apertura/chiusura porte e avviamento senza chiave Keyless e telecamera di retromarcia Rear View.

Nuova Tiguan Edition Plus aggiunge alla dotazione di serie dell’allestimento Life: cerchi in lega da 17 pollici, vernice metallizzata, fari anteriori IQ.Light LED Performance (con regolazione dinamica della profondità e luce in curva dinamica Dynamic Light Assist, luci All Weather, di svolta e per autostrada, gruppi ottici posteriori a LED effetto 3D, listelli illuminati tra i fari anteriori e alle maniglie delle porte), Comfort Pack (sistema di apertura/chiusura porte e avviamento senza chiave Keyless, funzione di memorizzazione del parcheggio, apertura bagagliaio tramite sensore e chiusura elettrica intelligente con pulsante, impianto antifurto con controllo volumetrico, allarme acustico e protezione antirimorchio, dispositivo di sicurezza Safelock) e Style Pack (listelli e mancorrenti cromati, vetri posteriori oscurati).

Touran Edition Plus aggiunge di serie alle dotazioni dell’allestimento Business: cerchi in lega da 17 pollici, vernice metallizzata, Easy Open & Close Pack (apertura/chiusura porte e avviamento senza chiave Keyless, apertura bagagliaio tramite sensore e chiusura elettrica con telesbloccaggio), telecamera di retromarcia Rear View, fari anteriori a LED con regolazione dinamica della profondità e luce in curva dinamica, sedili anteriori riscaldabili, antifurto volumetrico con chiusura centralizzata Safe.

Copyright Image: Sinergon LTD