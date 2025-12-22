Volkswagen ha confermato ufficialmente che non esisterà un model year 2026 per l’ID. Buzz negli Stati Uniti. La casa tedesca respinge però l’ipotesi di una cancellazione definitiva del modello, parlando di una fase di transizione in vista di un possibile ritorno nel 2027.
La decisione arriva dopo indiscrezioni circolate tra i concessionari americani, che avevano iniziato ad avvertire i clienti della fine imminente del modello. Volkswagen ha chiarito che l’ID. Buzz resta un prodotto chiave d’immagine per il marchio, ma che le condizioni di mercato impongono una pausa.
Vendite lente e scorte elevate
Alla base dello stop temporaneo c’è una combinazione di fattori industriali e commerciali. La domanda per l’ID. Buzz negli Stati Uniti si è rivelata inferiore alle aspettative, con un accumulo significativo di veicoli invenduti. Lo stabilimento di Hannover, in Germania, è in grado di produrre fino a 130.000 unità l’anno, ma i volumi reali sono rimasti ben al di sotto di questa soglia.
Di fronte a un surplus di modelli 2025 ancora in stock, Volkswagen ha scelto di rallentare la produzione e concentrare gli sforzi sulla vendita delle unità già presenti nei piazzali.
Un altro elemento centrale è il posizionamento di prezzo. Negli Stati Uniti l’ID. Buzz parte da circa 61.500 dollari, una cifra giudicata elevata sia dagli addetti ai lavori sia dal pubblico. Il confronto con il Microbus originale, diventato un’icona proprio per la sua accessibilità, ha penalizzato l’immagine del nuovo modello elettrico.
Il prezzo ha finito per allontanare quella fascia di clienti attratti dal design nostalgico ma non disposti a spendere cifre da veicolo premium.
Autonomia e mercato EV in rallentamento
Anche l’autonomia ha inciso sull’accoglienza del modello. Con un raggio d’azione intorno ai 230–234 miglia, l’ID. Buzz è stato percepito come poco adatto a un utilizzo familiare o professionale su lunghe distanze, soprattutto nel contesto competitivo del mercato elettrico statunitense.
Il quadro generale è aggravato dal rallentamento del mercato EV, dalla riduzione degli incentivi USA e dall’impatto dei dazi sulle importazioni. Tutti fattori che hanno spinto Volkswagen a rivedere la strategia.
La “transizione” verso il 2027
Secondo quanto comunicato da un portavoce di Volkswagen, la sospensione del model year 2026 rientra in una strategia di transizione verso il 2027. L’obiettivo è liberare risorse, sostenere la rete commerciale nel 2025 e preparare un rilancio più solido del modello.
La casa non ha fornito dettagli su eventuali modifiche tecniche o commerciali per il ritorno dell’ID. Buzz, ma il messaggio è chiaro: se tornerà, dovrà essere più competitivo, sul prezzo, sulle prestazioni o su entrambi i fronti.
Per ora, l’ID. Buzz non è cancellato dal mercato americano, ma la pausa del 2026 rappresenta un segnale forte. Il rischio è che un modello pensato come simbolo del rilancio emotivo del marchio finisca per restare un prodotto di nicchia. Il 2027 sarà il vero banco di prova: Volkswagen dovrà dimostrare di aver imparato dagli errori e di saper rendere il suo van elettrico qualcosa di più di un’operazione nostalgica.
Fonti: AutoNews, TheDrive, Carscoops. Aggiornato il: 22 dicembre 2025.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!