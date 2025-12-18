La Volkswagen ID. Polo è il primo di quattro nuovi modelli elettrici entry-level che il marchio lancerà a partire dal 2026 nel segmento delle piccole e compatte. Basata sulla piattaforma MEB+ con trazione anteriore elettrica di nuova concezione, sarà proposta inizialmente con tre livelli di potenza – 85 kW, 99 kW e 155 kW – e due batterie: LFP da 37 kWh e NMC PowerCo da 52 kWh, per un’autonomia fino a 450 km e ricarica rapida fino a 130 kW. Con 4,05 metri di lunghezza, offre spazio per cinque persone e un bagagliaio da 435 a 1.243 litri, posizionandosi come erede a zero emissioni del bestseller Polo.
Tre livelli di potenza, due batterie, fino a 450 km di autonomia
Al debutto, previsto per la primavera 2026, la ID. Polo sarà disponibile con tre varianti di potenza:
- 85 kW (116 CV)
- 99 kW (135 CV)
- 155 kW (211 CV)
Nel corso dell’anno arriverà la ID. Polo GTI da 166 kW (226 CV), declinazione più sportiva della gamma.
Batterie e ricarica
Due le opzioni di batteria ad alto voltaggio:
- 37 kWh netti, tecnologia LFP (litio-ferro-fosfato)
- abbinata alle versioni da 85 e 99 kW
- ricarica rapida in corrente continua fino a 90 kW
- 52 kWh netti, tecnologia NMC PowerCo (nichel-manganese-cobalto)
- per le versioni da 155 e 166 kW
- autonomia fino a 450 km
- ricarica rapida in corrente continua fino a 130 kW
Dimensioni compatte, spazio da segmento superiore
Nonostante ingombri esterni paragonabili alla Polo termica, l’architettura completamente elettrica consente alla ID. Polo di offrire più spazio per persone e bagagli. Dimensioni esterne:
- Lunghezza: 4.053 mm
- Larghezza: 1.816 mm
- Altezza: 1.530 mm
- Passo: 2.600 mm
Rispetto alla Polo su base MQB, l’abitacolo offre:
- +19 mm di lunghezza interna, con vantaggi percepibili soprattutto per chi siede dietro
- maggiore larghezza interna e più spazio in altezza
Il bagagliaio cresce del 24%:
- da 351 a 435 litri con cinque occupanti
- fino a 1.243 litri con gli schienali dei sedili posteriori abbattuti (contro i 1.125 litri della Polo classica)
Risultato: una cinque porte a cinque posti che mantiene ingombri cittadini ma si propone come soluzione a batteria per famiglie, pendolari e chi usa l’auto ogni giorno con amici o colleghi.
Design “Pure Positive” e nuovo corso ID.
La ID. Polo è anche il primo modello a interpretare il nuovo linguaggio stilistico “Pure Positive”. Pur non essendo ancora stato svelato nei dettagli, il progetto punta su proporzioni compatte con sbalzi ridotti ed una firma luminosa specifica ID. Superfici pulite, con attenzione all’efficienza aerodinamica, interni razionali, digitali e con comandi pensati per essere intuitivi.
È anche il primo modello della famiglia ID. a portare il nome Polo, scelta che collega in modo diretto la nuova compatta elettrica al bestseller termico che l’ha preceduta.
Con la ID. Polo, Volkswagen punta a rendere la mobilità elettrica più accessibile, senza rinunciare a contenuti di prodotto tipici di segmenti superiori: prezzo di partenza annunciato di 25.000 euro ed autonomia fino a 450 km.
