Volkswagen ID. Polo: la prima Polo elettrica parte da 24.995 euro, ha più bagagliaio della Polo a benzina e un cruscotto che diventa una Golf anni ’80

La Volkswagen ID. Polo è la prima Polo interamente elettrica, su piattaforma MEB+ con trazione anteriore. Lunga 4.053 mm, offre 441 litri di bagagliaio e autonomia fino a 454 km con batteria NMC da 52 kWh. Tre livelli di potenza: 85, 99 e 155 kW. Prezzo base in Germania da 24.995 euro. La Polo a combustione resta in listino.

Volkswagen ID. Polo blu, vista laterale in un ambiente esterno con una casa storica sullo sfondo.
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Auto Elettriche, Volkswagen

Informazioni chiave:

  • La Volkswagen ID. Polo è la prima Polo 100% elettrica, su piattaforma MEB+ a trazione anteriore. Lunga 4.053 mm, offre 441 litri di bagagliaio (24% in più della Polo a combustione) e autonomia fino a 454 km.
  • Tre motori al lancio: 85 kW (116 CV), 99 kW (135 CV) e 155 kW (211 CV). Due batterie cell-to-pack: LFP da 37 kWh (329 km) e NMC da 52 kWh (454 km). Ricarica DC 10-80% in 24-27 minuti.
  • Prezzo base in Germania da 24.995 euro (allestimento Trend). Nel 2027 arriverà la ID. Polo GTI da 166 kW (226 CV). La Polo a combustione resta in vendita in parallelo.

Volkswagen ha presentato la ID. Polo, la prima Polo interamente elettrica. Basata sulla piattaforma MEB+ con trazione anteriore, è lunga 4.053 mm, offre 441 litri di bagagliaio (il 24% in più della Polo a combustione) e un’autonomia fino a 454 km (dato provvisorio). Tre i livelli di potenza al lancio: 85 kW (116 CV), 99 kW (135 CV) e 155 kW (211 CV).

La prevendita in Germania inizia a fine aprile con un prezzo base di 24.995 euro per la versione Trend. Nel 2027 arriverà anche la ID. Polo GTI da 166 kW (226 CV).

Quali sono i dati tecnici della ID. Polo

Volkswagen ID. Polo blu, vista laterale in un contesto architettonico rustico.
Volkswagen ID. Polo blu, vista laterale © Volkswagen © Volkswagen

La ID. Polo misura 4.053 x 1.816 x 1.530 mm con un interasse di 2.600 mm. Rispetto alla Polo con motore a combustione (piattaforma MQB), è 21 mm più corta, 65 mm più larga e 79 mm più alta, con un interasse superiore di 48 mm. Il peso parte da 1.568 kg con la batteria da 37 kWh.

La trazione anteriore utilizza il nuovo motore elettrico APP290 (posizione parallela all’asse, 290 Nm di coppia massima) con inverter sviluppato internamente da Volkswagen. La stessa piattaforma MEB+ e la stessa cella unificata sono alla base della Volkswagen ID. Cross, il SUV compatto elettrico atteso per l’autunno 2026. La velocità massima è limitata a 160 km/h per tutte le versioni.

Volkswagen ID. Polo blu, vista laterale, parcheggiata accanto a un muro in legno e un giardino curato.
Volkswagen ID. Polo blu, vista laterale © Volkswagen

Due le batterie disponibili, entrambe con tecnologia cell-to-pack (cella unificata del Gruppo Volkswagen/PowerCo):

  • 37 kWh (LFP, litio-ferro-fosfato): abbinata ai motori da 85 e 99 kW, autonomia fino a 329 km (provvisoria), ricarica DC fino a 90 kW, 10-80% in circa 27 minuti
  • 52 kWh (NMC, nichel-manganese-cobalto): abbinata al motore da 155 kW, autonomia fino a 454 km (provvisoria), ricarica DC fino a 105 kW, 10-80% in circa 24 minuti

La ricarica AC è a 11 kW su tutte le versioni. La ricarica rapida DC è di serie su tutti gli allestimenti.

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Come sono gli interni della ID. Polo

Volkswagen ID. Polo, interno in vista laterale con dettagli in nero e schermo digitale, sfondo di natura e mare.
Volkswagen ID. Polo, interno con dettagli © Volkswagen

L’abitacolo è il primo sviluppato con il nuovo linguaggio stilistico Pure Positive di Volkswagen. La plancia è orizzontale, con strumentazione digitale da 10 pollici e display infotainment centrale da 13 pollici sullo stesso asse visivo. Il climatizzatore mantiene comandi fisici dedicati (temperatura, ventilatore, sbrinamento), separati dalla zona touch.

Tra le dotazioni particolari per il segmento:

  • Display retrò: attivabile con il tasto View sul volante, trasforma il cruscotto digitale in una strumentazione grafica ispirata alla Golf I restyling degli anni ’80, con tachimetro classico e powermeter al posto del contagiri
  • ID. Light: barra luminosa interattiva che nella versione Style si estende dalla plancia fino alle porte anteriori
  • Vehicle-to-Load: funzione di ricarica bidirezionale fino a 3,6 kW per alimentare dispositivi esterni tramite presa Schuko
  • Massaggio pneumatico dei sedili anteriori con regolazione elettrica a 12 vie e tre programmi (optional)
  • Harman Kardon: impianto audio da 425 watt con 10 altoparlanti e subwoofer (optional)

I materiali dei sedili, delle porte, del padiglione e dei tappetini sono in rPET (polietilene tereftalato riciclato da bottiglie in PET). La versione top utilizza anche filato SEAQUAL, prodotto da plastica recuperata dal mare.

Lo spazio posteriore è cresciuto di 19 mm rispetto alla Polo MQB. Con gli schienali abbattuti il bagagliaio arriva a 1.243 litri (contro 1.125 della Polo tradizionale). La capacità di traino è di 1.200 kg con pendenza dell’8%.

Quali sono gli allestimenti e i prezzi

Volkswagen ID. Polo blu, vista laterale in un contesto architettonico rustico.
Volkswagen ID. Polo blu, vista laterale

Tre gli allestimenti al lancio, con prezzo indicato per la Germania:

  • Trend (da 24.995 euro): ricarica DC 90 kW, Side Assist, assistente di mantenimento corsia con Emergency Assist, fari LED con regolazione automatica abbaglianti, Digital Cockpit 10″, infotainment 13″, volante multifunzione in similpelle, climatizzatore automatico
  • Life: aggiunge ACC, retrocamera, assistente agli incroci, ausilio al parcheggio anteriore, Apple CarPlay e Android Auto wireless, ricarica induttiva smartphone, specchietti ripiegabili con Memory, comando vocale, piano di carico regolabile
  • Style: aggiunge fari LED Matrix IQ.LIGHT con listello e logo illuminati, gruppi ottici posteriori LED 3D, sedili comfort sportivi, illuminazione ambiente, riscaldamento volante e sedili, climatizzatore bizona, ID. Light estesa alle porte, chiave digitale (Mobile Device Key)

Nel 2027 arriverà la ID. Polo GTI da 166 kW (226 CV) con batteria da 52 kWh. I prezzi per l’Italia non sono stati comunicati.

Quali tecnologie di assistenza alla guida ha la ID. Polo

Volkswagen ID. Polo blu visto da dietro, parcheggiato su un vialetto di pietra in un giardino curato.
Volkswagen ID. Polo blu visto da dietro © Volkswagen

Il sistema Connected Travel Assist (optional) rappresenta una novità per il segmento: utilizza dati online e riconosce automaticamente i semafori, frenando fino all’arresto se rileva un rosso. La funzione One Pedal Driving è di serie: rilasciando l’acceleratore si attiva una frenata rigenerativa marcata.

L’aerodinamica raggiunge un Cx di 0,264, tra i migliori della categoria, grazie ad air curtain verticali nel frontale e design ottimizzato della coda. L’assetto combina un asse anteriore MacPherson e un posteriore a bracci interconnessi, con freni a disco su entrambi gli assi e un sistema frenante one-box.

Volkswagen ID. Polo blu in movimento su strada curva con alberi sullo sfondo.
Volkswagen ID. Polo blu in movimento su strada © Volkswagen

La ID. Polo è la settima generazione della Polo, un modello prodotto da oltre 50 anni in più di 20 milioni di esemplari. La versione a combustione (MQB) resta in vendita in parallelo. Il design è firmato da Andreas Mindt, responsabile del design Volkswagen e del Gruppo, e riprende elementi della prima Golf (montante C) e del Maggiolone.

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