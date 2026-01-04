Volkswagen mostra in anteprima la nuova generazione di interni che debutta sulla ID. Polo: plancia orizzontale, doppio display, più pulsanti fisici e software evoluto (one-pedal, parcheggio avanzato e Travel Assist di nuova generazione in opzione). A completare l’atmosfera “Pure Positive”, materiali più curati e un dettaglio emozionale: la modalità grafica retrò ispirata alla Golf I.
La filosofia di sviluppo si traduce in un abitacolo che punta a essere immediatamente familiare per chi guida una Volkswagen: logiche d’uso consolidate, menu semplificati e maggiore presenza di pulsanti fisici per le funzioni dirette.
Plancia orizzontale e due display “sullo stesso livello”
Il nuovo layout dell’abitacolo si sviluppa in modo marcatamente orizzontale. A definire la plancia sono due grandi schermi disposti lungo un’unica linea visiva:
- strumentazione digitale dietro al volante da 10,25” (26 cm)
- touchscreen infotainment da quasi 13” (33 cm)
Sotto lo schermo infotainment trova posto una striscia con pulsanti fisici separati per le funzioni di climatizzazione e le luci di emergenza: una scelta esplicitamente orientata a rendere l’interazione più immediata. Anche il volante multifunzione è nuovo, con una distribuzione dei tasti più chiara e strutturata. E nella console, tra vano smartphone e portabicchieri, compare una rotella accessibile da conducente e passeggero per regolare volume audio e gestire tracce/stazioni.
Materiali “caldi” e software più evoluto
Il nuovo corso degli interni si inserisce nel linguaggio stilistico “Pure Positive”: l’obiettivo è un ambiente più accogliente, con attenzione alla percezione al tatto e alla coerenza delle superfici. Tra gli elementi chiave, anche le superfici rivestite in tessuto su plancia e inserti porta, oltre all’uso di materiali con contenuto riciclato per i futuri modelli ID.
Oltre al design, debutta una nuova generazione di software che porta funzioni inedite sulla ID. Polo: la guida a un solo pedale, assistenti avanzati al parcheggio e, in opzione, una nuova generazione di Travel Assist.
ID.Light evoluta e “display retrò” in stile anni ’80
Tra gli elementi più scenografici, la ID. Polo amplia l’ID.Light, la striscia luminosa interattiva: non corre più soltanto lungo la base del parabrezza, ma si estende per la prima volta anche nelle porte anteriori. E poi c’è il display retrò. Con un semplice comando (dal volante o dall’infotainment), la grafica dei display può trasformarsi in una citazione della Golf I degli anni ’80, una scelta “giocosa” pensata per rafforzare l’identità del modello e il legame emotivo con la storia del marchio
