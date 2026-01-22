Volvo EX60: fino a 810 km di autonomia per il nuovo SUV elettrico svedese

Volvo EX60: nuovo SUV elettrico medio da 810 km di autonomia, ricarica ultrarapida e assistente AI Gemini. Disponibile in Europa da estate 2026.

Auto elettrica Volvo EX60 verde in carica, vista laterale su strada urbana vicino a un edificio moderno.
Informazioni chiave:

  • Volvo EX60: autonomia fino a 810 km WLTP (644 km stimati EPA), ricarica fino a 400 kW.
  • Tre powertrain elettrici disponibili, con sette versioni tra trazione posteriore e integrale.
  • Nuova piattaforma SPA3 e assistente AI Gemini integrato con Android Automotive OS.

La Volvo EX60 è il nuovo SUV elettrico di medie dimensioni con cui Volvo Cars entra nel segmento più rilevante del mercato EV globale. È un modello strategico perché combina autonomia elevata, ricarica ultrarapida, nuova architettura industriale e un posizionamento di prezzo pensato per volumi superiori rispetto agli attuali modelli elettrici del marchio.

La EX60 affianca la Volvo EX30 e si colloca al di sopra per dimensioni, spazio e prestazioni, diventando il primo passo concreto di Volvo Cars nel cuore del mercato elettrico mondiale.

Autonomia e ricarica: dati di riferimento nel segmento

Volvo EX60 elettrica nera vista frontale, in studio con illuminazione calda. Design elegante e moderno.
Volvo EX60 elettrica vista frontale. © Volvo

Nella configurazione P12 AWD Electric, la EX60 raggiunge un’autonomia massima di 810 km nel ciclo europeo. Nel ciclo EPA, il valore corshowrisponde a circa 644 km (400 miglia), rendendo la EX60 la Volvo elettrica con la maggiore autonomia mai realizzata.

Sul fronte della ricarica, la EX60 supporta fino a 400 kW di potenza in corrente continua. In condizioni ideali, è possibile recuperare fino a 340 km di autonomia in 10 minuti secondo i dati europei, pari a circa 278 km EPA.

La vettura è inoltre compatibile nativamente con la rete Tesla Supercharger, ampliando in modo significativo l’accesso alle infrastrutture di ricarica rapida nei mercati in cui questa rete è disponibile.

Gamma powertrain: tre versioni elettriche, sette varianti

Volvo EX60 grigio scuro, vista posteriore laterale, in studio, illuminazione calda.
Volvo EX60, vista posteriore laterale. © Volvo

La Volvo EX60 è disponibile con tre powertrain elettrici e sette varianti complessive:

  • P6 Electric RWD: autonomia fino a 620 km WLTP (circa 499 km EPA)
  • P10 AWD Electric: autonomia fino a 660 km WLTP (circa 515 km EPA)
  • P12 AWD Electric: autonomia fino a 810 km WLTP (circa 644 km EPA)
Volvo EX60 grigio vista dall'alto, strada urbana, design sportivo, luci LED moderne.
Volvo EX60 vista dall’alto © Volvo

L’offerta copre un ampio spettro di utilizzi: dalla trazione posteriore orientata all’efficienza fino alla doppia trazione pensata per lunghi viaggi, famiglie e utilizzo a pieno carico.

La garanzia sulla batteria di 10 anni accompagna il debutto di una piattaforma completamente nuova, elemento centrale per la fiducia dei clienti su una tecnologia inedita.

Nuova piattaforma SPA3 e sistema HuginCore

Volvo EX60 grigio scuro, vista laterale in studio, design elegante e moderno, SUV elettrico di lusso.
Volvo EX60 grigio scuro, vista laterale in studio. © Volvo

La EX60 è costruita sulla SPA3, la nuova architettura elettrica di Volvo Cars. È la prima piattaforma del marchio progettata esclusivamente per veicoli elettrici di nuova generazione e introduce tecnologie industriali chiave:

  • struttura cell-to-body, con la batteria parte integrante del telaio
  • utilizzo esteso del mega casting
  • motori elettrici di nuova generazione sviluppati internamente
  • nuovo design delle celle della batteria
  • maggiore modularità e scalabilità produttiva

Il sistema centrale HuginCore coordina sicurezza, infotainment, gestione energetica e aggiornamenti software. Secondo Volvo, questa architettura consente riduzione del peso, maggiore efficienza energetica, costi industriali più bassi e quindi prezzi più competitivi per il cliente finale.

Volvo EX60 nera vista posteriore in studio con luce calda, auto elettrica compatta.
Volvo EX60 vista posteriore © Volvo

L’impronta di carbonio complessiva della EX60 è dichiarata pari a quella della più compatta EX30, rendendola l’auto Volvo elettrica con il miglior equilibrio tra dimensioni, autonomia ed emissioni indirette.

Design e abitabilità: efficienza prima di tutto

Volvo EX60 grigia, vista frontale, fari a LED accesi, in studio illuminato.
Volvo EX60 vista frontale © Volvo

Il design della EX60 evolve il linguaggio scandinavo Volvo in chiave elettrica, con proporzioni studiate per l’efficienza aerodinamica. Il coefficiente di resistenza aerodinamica è pari a 0,26, valore che contribuisce direttamente all’autonomia elevata.

Il passo lungo e il pavimento piatto migliorano lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori. L’abitacolo utilizza materiali naturali di alta qualità, con numerosi vani intelligenti e un vano bagagli ampio e modulare.

È prevista anche una variante soft-roader, pensata per chi cerca maggiore versatilità su fondi a bassa aderenza senza impostazione da fuoristrada tradizionale.

Infotainment, audio e intelligenza artificiale

Interno della Volvo EX60, cruscotto moderno con display, volante elegante, vista oceano al tramonto.
Interno della Volvo EX60 © Volvo

La EX60 è la prima Volvo dotata di Gemini, il nuovo assistente AI di Google, che consente interazioni vocali naturali senza comandi predefiniti. Il sistema è parte integrante di Android Automotive OS.

La collaborazione tecnologica coinvolge Google, NVIDIA e Qualcomm Technologies, e consente un’interfaccia estremamente reattiva: avvio rapido, mappe istantanee e gestione fluida delle funzioni principali.

Sul fronte audio, debutta un impianto Bowers & Wilkins con 28 diffusori, inclusi altoparlanti nei poggiatesta. Per la prima volta su una Volvo sono disponibili Apple Music preinstallato e Dolby Atmos, con audio tridimensionale tramite Spatial Audio.

Sicurezza e aggiornamenti nel tempo

Volvo EX60 posteriore, riflesso al tramonto, dettaglio fanale LED, ambiente esterno.
Volvo EX60 posteriore © Volvo

La EX60 rappresenta lo Standard di Sicurezza Volvo Cars nella sua forma più avanzata. La struttura utilizza acciaio al boro nella cellula di sicurezza, sistemi di ritenuta coordinati e una rete di sensori che analizza costantemente l’ambiente circostante.

Debutta la cintura di sicurezza multi-adattiva, in grado di modulare la protezione in base alla situazione. Grazie agli aggiornamenti over-the-air, la vettura è progettata per migliorare nel tempo sotto il profilo di sicurezza, software e funzionalità.

Produzione, ordini e consegne

Volvo EX60 grigio al tramonto, vista laterale, vicino al mare su strada costiera.
Volvo EX60 al tramonto, vista laterale © Volvo

La Volvo EX60 è già disponibile per la prenotazione in Europa. Negli Stati Uniti arriverà dalla tarda primavera.
La produzione inizierà questa primavera in Svezia.

Le consegne delle versioni P6 e P10 sono previste durante l’estate, mentre la P12 seguirà poco dopo.

