Informazioni chiave:
- Volvo integra Google Gemini come assistente vocale AI su tutti i 16 modelli con Google built-in dal model year 2020 in avanti, tramite aggiornamento OTA. Distribuzione iniziale negli USA, Europa da confermare.
- Gemini comprende il linguaggio naturale e mantiene il contesto della conversazione: pianifica viaggi, cerca punti di sosta lungo il percorso su Google Maps, gestisce messaggi con traduzione e seleziona musica in base allo stato d’animo.
- Volvo è il partner principale di Google per lo sviluppo delle funzionalità abitacolo. Gemini si aggiunge all’aggiornamento Volvo Car UX distribuito a marzo 2026.
Volvo integra Google Gemini come assistente vocale AI su tutti i modelli con Google built-in prodotti dal 2020 in avanti. L’aggiornamento arriva via OTA (over-the-air) e parte dagli Stati Uniti, con estensione ad altri mercati nelle settimane successive. I modelli coinvolti sono 16: C40, EC40, EX40, XC40, S60, V60, V60CC, XC60, V90, V90CC, S90, XC90, EX90, ES90, EX30 ed EX60.
Gemini sostituisce l’assistente vocale precedente con un sistema che comprende il linguaggio naturale, mantiene il contesto della conversazione e interagisce con Google Maps, messaggistica e contenuti multimediali.
Indice dei contenuti
Come funziona Google Gemini nelle Volvo
Gemini supera i comandi vocali predefiniti: l’assistente comprende richieste articolate e domande di approfondimento senza dover ripetere il contesto. Le funzioni principali sono quattro.
La prima è la pianificazione del viaggio. È possibile chiedere suggerimenti su destinazioni, attività nelle vicinanze e informazioni logistiche con una conversazione continua. Ad esempio, partendo da una richiesta generica (“trova idee per una vacanza con la famiglia”), si può approfondire con domande successive sulle attività disponibili nella destinazione suggerita.
La seconda è la ricerca di punti di sosta. Gemini utilizza Google Maps per trovare esercizi specifici lungo il percorso, con dettagli su recensioni e parcheggio. La ricerca è contestuale: se si sta navigando verso una destinazione, i risultati vengono filtrati lungo la rotta attiva.
La terza è la gestione dei messaggi. L’assistente può riassumere i messaggi in arrivo e comporre risposte complesse a voce, inclusa la traduzione in un’altra lingua. Se i piani cambiano, è possibile aggiornare un messaggio già inviato senza ricomporlo da zero.
La quarta è il controllo dei contenuti multimediali. Gemini seleziona musica e podcast in base allo stato d’animo dichiarato dal conducente, senza dover specificare un artista o un brano.
Quali Volvo ricevono l’aggiornamento
L’aggiornamento riguarda tutti i modelli Volvo con sistema di infotainment basato su Google, prodotti dal model year 2020 in avanti. La lista completa comprende:
- SUV ed elettriche: EX60, EX90, EX30, EX40, EC40, XC90, XC60, XC40
- Berline: ES90, S90, S60
- Station wagon: V90, V90 Cross Country, V60, V60 Cross Country
- Coupé crossover: C40
Il requisito è una connessione Internet attiva nell’auto e un account Google in lingua inglese (US) nella fase iniziale. La distribuzione parte dagli Stati Uniti con un primo gruppo di utenti e si estende progressivamente. La disponibilità per l’Europa e per l’Italia non è stata comunicata con una data precisa.
La partnership tra Volvo e Google
Nel 2025 Google ha scelto Volvo come partner principale per lo sviluppo di funzionalità e aggiornamenti dell’abitacolo. Volvo ha un ruolo diretto nella definizione delle modalità con cui le tecnologie Google vengono adattate alla guida nel mondo reale.
A marzo 2026 Volvo ha distribuito Volvo Car UX, descritto come uno degli aggiornamenti del sistema di infotainment più estesi mai rilasciati da un costruttore auto via OTA. Gemini si aggiunge a questa base software già aggiornata.