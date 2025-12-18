Un bizzarro episodio avvenuto a Los Angeles ha avuto come protagonista un robotaxi Waymo. Una donna, accompagnata dalla figlia, ha scoperto la presenza di un uomo all’interno del bagagliaio del veicolo autonomo prima di iniziare la corsa.
L’episodio si è verificato nel quartiere di Westlake ed è stato documentato in un video pubblicato su TikTok, diventato rapidamente virale.
Cosa è successo prima della corsa
Nel filmato si vede il Waymo senza conducente fermarsi al punto di prelievo. Quando la portiera si apre, la donna nota un uomo già presente nella parte posteriore dell’abitacolo, nello spazio del bagagliaio dietro i sedili.
La donna allontana immediatamente la figlia, annulla la corsa tramite l’app e chiama il 911. Poco dopo arrivano agenti del Los Angeles Police Department, che fermano l’uomo sul marciapiede.
Intervento della polizia e indagini in corso
La polizia di Los Angeles ha confermato di aver avviato accertamenti per capire come l’uomo sia entrato nel veicolo. Al momento non è stato chiarito se fosse rimasto all’interno dopo una corsa precedente o se vi sia stato un accesso non autorizzato.
Le autorità stanno analizzando i filmati e collaborando con Waymo. Non è stato comunicato se l’uomo sia stato arrestato.
Cosa dice Waymo
Waymo ha definito l’episodio non accettabile e ha dichiarato di stare lavorando su modifiche ai propri sistemi per evitare che situazioni simili possano ripetersi.
L’azienda ha spiegato che il proprio rider support team ha contattato la cliente durante e dopo l’accaduto e che sono già attive procedure per gestire eventi anomali, che verranno ulteriormente rafforzate.
Waymo ricorda agli utenti di verificare sempre il veicolo prima di salire a bordo e di contattare immediatamente i servizi di emergenza se qualcosa appare fuori posto.
Espansione del servizio a Los Angeles
L’incidente arriva mentre Waymo sta ampliando il proprio servizio di guida autonoma nell’area di Los Angeles. Proprio per questo motivo, l’azienda sta collaborando con le autorità locali per rivedere protocolli e procedure operative. Il caso è ora al vaglio degli investigatori, mentre Waymo prosegue le attività di aggiornamento dei sistemi di sicurezza.
Fonti: CBS, ABC7, FOX11. Aggiornato il: 18 dicembre 2025.
