XEV torna a Eicma 2025 con il tema “Movement Redefined” e tre novità: Dune, concept buggy in serie limitata che porta lo spirito Yoyo su spiagge e sterrati; Yoyo Pro “Aura”, kit grafico personalizzabile; Yoyo Go, nuova versione d’ingresso. Yoyo resta il cuore della proposta: 90 km/h, fino a 150 km, 9 colori, e Battery Swapping (B2B) in 5’. In arrivo i pacchetti Osram Led e Kenwood Sound.
XEV alza l’asticella dell’urbano elettrico
XEV sceglie Eicma per raccontare un’idea di mobilità urbana che unisce design, fruibilità e una sana dose di creatività. Il claim “Movement Redefined. Style Unleashed.” fa da cornice a tre novità: la nuova XEV Dune, la Yoyo Pro e per la nuova Yoyo Go.
XEV Dune: la libertà ha il profilo di un buggy
Protagonista del 2025 è XEV Dune, concept buggy in edizione limitata che rilegge lo spirito di Yoyo per spiagge, resort ed esperienze outdoor. Ruote scolpite per la sabbia, sedili sportivi ispirati al rally e tetto aperto firmano un mezzo pensato per il divertimento a cielo aperto. Due collaborazioni arricchiscono la scena:
- XEV × Osram Led Package: kit Led che migliora la visibilità e il segno luminoso;
- XEV × Kenwood Sound Package: audio immersivo per una vera Yoyo Vibe.
Entrambi i pacchetti arriveranno come upgrade sull’intera gamma Yoyo, trasferendo un po’ di Dune sui modelli di serie.
Yoyo Pro “Aura”: street style su misura
Per chi vive la città come una tela bianca, ecco Yoyo Pro “Aura”: kit adesivo personalizzabile con palette e grafiche multiple. L’obiettivo è semplice: trasformare la microcar in un segno personale, mantenendo sostanza e praticità tipiche di Yoyo.
Yoyo Go: la porta d’ingresso alla famiglia XEV
La nuova Yoyo Go amplia il pubblico: versione d’ingresso della gamma, conserva agilità, compattezza e l’identità stilistica di Yoyo, rendendo più facile abbracciare la mobilità elettrica quotidiana. Yoyo è, infatti, il quadriciclo 100% elettrico di XEV pensato per la città:
- Velocità massima: 90 km/h
- Autonomia: fino a 150 km
- Colori: 9 varianti
- Battery Swapping (B2B): sostituzione pacco batterie in 5 minuti
Il battery swapping, oggi dedicato al B2B, rappresenta la scorciatoia più concreta al tema ricarica: si cambia il modulo scarico con uno carico e si riparte.
