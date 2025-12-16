Le Xpeng G6 e G9 ora includono una wallbox e sconti Electrip

I model year 2026 delle Xpeng G6 e G9, le prime vetture del marchio cinese arrivate in Italia nel corso del 2025, si arricchiscono, all’acquisto, di una wallbox Electrip, grazie alla nuova partnership tra l‘importatore di Xpeng, ATFlow, e l’operatore di ricarica.
L’obiettivo di entrambe le aziende è quello di fornire un ecosistema di ricarica più semplice e integrato, combinando soluzioni domestiche e accesso a una rete pubblica interoperabile.
L’accordo tra ATFlow e Electrip
Nel concreto, l’accordo prevede che tutti i clienti che sottoscriveranno un ordine per XPENG G6 o G9 MY26 entro il 2026 riceveranno una wallbox per la ricarica domestica e un pacchetto di 3.020 kWh di energia utilizzabile tramite la piattaforma Electrip.
Il servizio consente l’accesso a numerosi operatori di ricarica presenti sul territorio nazionale attraverso un’unica app, con l’obiettivo di semplificare la pianificazione e l’utilizzo delle colonnine, anche nei viaggi a lunga percorrenza.
Una volta esaurito il credito energetico incluso, è inoltre previsto uno sconto del 15% sulle tariffe della rete Electrip fino al quinto anno dall’acquisto del veicolo.
Dal punto di vista tecnico, G6 e G9 MY26 condividono l’architettura elettrica a 800 Volt, che permette ricariche in corrente continua 10-80% in 12 minuti alle condizioni ottimali.
I due modelli sono inoltre dotati dei sistemi di assistenza alla guida XPILOT, certificati con cinque stelle nei test di sicurezza, e supportano aggiornamenti software over-the-air per il costante affinamento delle funzioni di bordo.
La partnership si inserisce anche in un contesto di sviluppo infrastrutturale. Electrip ha infatti inaugurato un nuovo hub di ricarica ultraveloce da 400 kW presso il Parking Portello Fiera di Milano, un’area considerata strategica per la connessione tra il centro urbano e le principali arterie autostradali. La struttura è pensata per servire sia la mobilità cittadina sia quella extraurbana, rispondendo alla crescente domanda di ricarica ad alta potenza.
