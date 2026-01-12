Al Bruxelles Motor Show 2026 Xpeng porta per la prima volta davanti al pubblico europeo la nuova P7+, modello che segna un’ulteriore tappa nella strategia di crescita del marchio nel Vecchio Continente.
Xpeng presenta al Bruxelles Motor Show 2026 la nuova P7+, fastback elettrica “AI-defined” con chip proprietario Turing da 750 TOPS, Adas evoluti e aggiornamenti OTA. In abitacolo display centrale 15,6”, strumenti 8,8” e W-HUD. Supporta ricarica ultrarapida 5C (10-80% in 12 minuti con colonnine compatibili) e punta su comfort premium e insonorizzazione avanzata. Consegne da aprile in 23 Paesi, prezzo Italia indicativo da 44.900 euro.
AI Turing e 750 TOPS
Il cuore della P7+ è la piattaforma di calcolo Xpeng basata sul chip AI proprietario Turing, con una potenza dichiarata di 750 TOPS. L’obiettivo è costruire una base hardware in grado di sostenere sia le funzioni odierne sia l’evoluzione futura tramite software e aggiornamenti OTA, con Adas capaci di gestire scenari complessi, cambi di corsia e parcheggio assistito in modo progressivo.
In abitacolo l’interfaccia ruota attorno a un display centrale da 15,6”, quadro strumenti da 8,8” e W-HUD (head-up display) per proiettare le informazioni principali nel campo visivo del conducente.
Ricarica ultrarapida 5C: 10-80% in 12 minuti
Tra i punti forti c’è il supporto alla ricarica 5C, con un tempo indicato di 12 minuti per passare dal 10% all’80% collegandosi a colonnine ad alta potenza compatibili. Un dato che, in prospettiva europea, diventa uno degli argomenti chiave per chi usa l’auto anche come “macinachilometri”.
Fastback con ambizioni da “auto da viaggio”
Xpeng descrive la P7+ come una high-tech fastback capace di unire immagine sportiva e spazio interno da riferimento, con una versatilità che – nelle intenzioni – si avvicina alle station wagon europee. L’idea è una vettura adatta tanto alla quotidianità urbana quanto alle percorrenze lunghe, senza rinunciare a comfort e capacità di carico.
L’impostazione premium passa anche dai materiali: cielo in microfibra vellutata e sedili in pelle Nappa traforata. Sul fronte sostenibilità, Xpeng usa finiture “eco-compatibili” e l’eliminazione della tradizionale cromatura ad acqua nei componenti interni.
Telaio e sicurezza
Per adattarsi alle strade e alle velocità tipiche del continente, la P7+ adotta sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante e posteriori multilink a cinque bracci, soluzione che punta a precisione e stabilità su urbano, extraurbano e autostrada.
Sul capitolo sicurezza, Xpeng indica una cellula in acciaio ultraresistente da 2.000 MPa, protezione multilivello della batteria e 14 sistemi di sicurezza attiva per supporto alla prevenzione dei rischi e delle collisioni.
Le consegne sono annunciate da aprile in 23 mercati europei (tra cui Italia, Francia, Germania, Spagna, Paesi nordici). I prezzi varieranno per Paese in base alla fiscalità: per l’Italia, Xpeng comunica un prezzo di partenza indicativo di 44.900 euro.