Informazioni chiave:
- La nuova Xpeng P7+ sarà disponibile in 25 mercati europei da aprile 2026 e in Italia da giugno, con un prezzo chiavi in mano che parte da 46.170 euro.
- La fastback elettrica usa una piattaforma intelligente supportata da un’architettura AI da 750 Tops, ricarica ultrarapida 5C e passaggio dal 10% all’80% in circa 12 minuti.
- Le versioni arrivano fino a 503 CV, con autonomia fino a 530 km, bagagliaio da 573 litri estendibile a 1.931 litri e capacità di traino fino a 1.500 kg.
La nuova Xpeng P7+ arriva in Europa come fastback elettrica di grandi dimensioni costruita attorno a una piattaforma intelligente, ampi spazi interni e una forte attenzione alla versatilità d’uso. In Italia sarà commercializzata da giugno 2026 con un prezzo di partenza di 46.170 euro e una gamma composta da tre versioni, fino alla AWD Performance Pro da 503 CV.
Indice dei contenuti
La P7+ porta in Europa una fastback elettrica da oltre cinque metri
La carrozzeria misura 5.071 mm di lunghezza, 1.937 mm di larghezza e 1.512 mm di altezza, con un passo di 3.000 mm. Le proporzioni sono quelle di una fastback slanciata, ma lo spazio disponibile è da vettura di categoria superiore. La P7+ è pensata per offrire il linguaggio di una berlina-coupé elettrica, ma con una versatilità interna che guarda anche al mondo wagon.
L’architettura intelligente si basa su una piattaforma AI da 750 Tops
Uno dei pilastri tecnici della Xpeng P7+ è l’architettura di calcolo sviluppata dall’azienda attorno al chip AI Turing, capace di raggiungere una potenza di 750 tera operazioni al secondo. La base hardware è stata progettata non solo per le funzioni di oggi, ma anche per accompagnare l’evoluzione futura del software di bordo.
In concreto, questo significa capacità di percezione avanzata, elaborazione dati ad alta velocità e supporto a sistemi ADAS più sofisticati. La P7+ punta quindi a essere definita meno dalla meccanica pura e più dalla qualità del sistema che governa guida assistita, interfaccia e aggiornamenti nel tempo.
Xpilot 2.5 e gli aggiornamenti OTA
La nuova fastback di Xpeng integra il sistema Xpilot 2.5, con funzioni di guida assistita e parcheggio evoluto. La vettura gestisce cruise control adattivo, centraggio di corsia, cambi di corsia automatici, riconoscimento segnali stradali, assistenza al parcheggio automatizzato, parcheggio con camera a 360 gradi e richiamo remoto tramite smartphone. La logica è quella di un’auto che migliora nel tempo. Grazie agli aggiornamenti software over-the-air, la P7+ può ricevere ottimizzazioni e nuove funzioni lungo tutto il proprio ciclo di vita.
L’abitacolo digitale mette al centro schermo da 15,6 pollici e head-up display
L’esperienza a bordo ruota attorno a un display centrale da 15,6 pollici, affiancato da un quadro strumenti digitale da 8,8 pollici e da un W-Hud che proietta le informazioni principali nel campo visivo del conducente. La plancia resta pulita, leggibile e ricca di contenuti senza appesantire l’ambiente interno.
Il sistema è gestito da Xmart OS e integra assistente vocale “Hey Xpeng”, navigazione intelligente, Apple CarPlay, Android Auto, app store, controllo remoto via app e chiave digitale evoluta. Sulle versioni superiori compare anche un display posteriore da 8 pollici, pensato per rafforzare l’esperienza dei passeggeri.
La ricarica 5C porta il 10-80% in 12 minuti
Uno dei dati più forti della Xpeng P7+ riguarda la ricarica. La vettura supporta la ricarica ultrarapida 5C e, utilizzando colonnine ad alta potenza, può passare dal 10% all’80% in circa 12 minuti.
Le potenze sono di 350 kW per la RWD Standard Range Pro e di 446 kW per RWD Long Range Pro e AWD Performance Pro. In corrente alternata, i tempi di ricarica dal 5 al 100% sono di 7,5 ore sulla Standard Range e di 8,5 ore sulle due versioni con batteria più grande.
Tre versioni coprono esigenze molto diverse, da 245 a 503 CV
La gamma europea della P7+ è articolata in tre versioni. La RWD Standard Range Pro eroga 245 CV, con motore posteriore da 180 kW e coppia di 450 Nm. La RWD Long Range Pro sale a 313 CV, grazie a un motore posteriore da 230 kW, mantenendo la stessa coppia di 450 Nm. Al vertice c’è la AWD Performance Pro, che abbina il motore posteriore da 230 kW a un motore anteriore da 140 kW, per una potenza totale di 503 CV.
Le prestazioni seguono questa logica. Lo 0-100 km/h richiede 6,9 secondi sulla Standard Range, 6,2 secondi sulla Long Range e 4,3 secondi sulla AWD Performance. La velocità massima è fissata a 200 km/h per tutte le versioni.
Autonomia fino a 530 km
Le batterie adottano celle LFP L300 e due diverse capacità lorde. La RWD Standard Range Pro usa un accumulatore da 61,7 kWh e dichiara 455 km con cerchi da 19 pollici. Le RWD Long Range Pro e AWD Performance Pro utilizzano invece una batteria da 74,9 kWh, con autonomia fino a 530 km WLTP sulla Long Range e 500 km WLTP sulla AWD.
Anche i consumi restano interessanti per una vettura di queste dimensioni: 15,2 kWh/100 km per la Standard Range, 16,4 kWh/100 km per la Long Range e 17,4 kWh/100 km per la AWD.
Bagagliaio, traino e abitabilità
Uno degli argomenti più forti della Xpeng P7+ è la capacità di carico. Il bagagliaio parte da 573 litri e arriva fino a 1.931 litri con i sedili posteriori abbattuti. La vettura può inoltre essere dotata di gancio di traino elettrico, con capacità di traino fino a 1.500 kg con freno e 750 kg senza freno. Il carico verticale è di 75 kg.
Sospensioni raffinate e telaio
Davanti c’è una sospensione a doppio braccio oscillante, mentre dietro lavora un sistema multilink a cinque bracci. A questo si aggiunge il controllo continuo dell’ammortizzazione su avantreno e retrotreno, soluzione che punta a mantenere la vettura equilibrata in città, nei trasferimenti veloci e nella guida più impegnata.
Il diametro di sterzata è di 11,7 metri, mentre l’impianto frenante usa dischi ventilati anteriori e posteriori con sistema OneBox. In dotazione ci sono anche ABS, EBD, EBA, ESC, TCS, MCB, Auto Hold e assistenza alla partenza in salita e alla discesa.
Comfort, materiali e isolamento acustico
Il rivestimento del tetto in microfibra è ispirato al cashmere, mentre i sedili in pelle Nappa traforata sono progettati per migliorare traspirabilità e comfort nei viaggi lunghi. Le versioni superiori includono anche ventilazione, massaggio e riscaldamento per i sedili posteriori.
Xpeng lavora molto anche sul silenzio a bordo. La vettura adotta 62 punti mirati di riduzione del rumore, 26 materiali fonoisolanti e 36 elementi fonoassorbenti. A questi si aggiungono il Road Noise Cancellation, vetri fonoassorbenti nella zona anteriore e un sistema audio con 20 altoparlanti.
Sicurezza attiva, scocca ad alta resistenza e protezione batteria
La struttura della vettura utilizza acciaio ultraresistente da 2.000 MPa ed è affiancata da un sistema di protezione multilivello per la batteria. Sono 14 le tecnologie di sicurezza attiva pensate per migliorare capacità di rilevazione del rischio, prevenzione delle collisioni e consapevolezza di guida.
La dotazione comprende anche monitoraggio dello stato del conducente, registratore video digitale, rilevamento diretto della presenza di bambini, TPMS, airbag anteriori, laterali e a tendina, Isofix posteriori, Avas per la sicurezza dei pedoni ed eCall automatico.
Le specifiche tecniche principali della Xpeng P7+
- Versioni: RWD Standard Range Pro, RWD Long Range Pro, AWD Performance Pro
- Lunghezza x larghezza x altezza: 5.071 x 1.937 x 1.512 mm
- Passo: 3.000 mm
- Posti: 5
- Bagagliaio: 573 / 1.931 litri
- Capacità traino: 1.500 kg frenato, 750 kg non frenato
- Potenza Standard Range Pro: 245 CV
- Potenza Long Range Pro: 313 CV
- Potenza AWD Performance Pro: 503 CV
- 0-100 km/h: 6,9 s / 6,2 s / 4,3 s
- Velocità massima: 200 km/h
- Batteria: 61,7 kWh oppure 74,9 kWh
- Autonomia WLTP: 455 km / 530 km / 500 km
- Ricarica DC: 350 kW oppure 446 kW
- Ricarica 10-80%: 12 minuti
- Ricarica AC 5-100%: 7,5 ore oppure 8,5 ore
- Coefficiente aerodinamico: 0,211 Cd
- Sospensioni: doppio braccio oscillante anteriore, multilink a cinque bracci posteriore
- Display centrale: 15,6 pollici
- Quadro strumenti: 8,8 pollici
- Head-up display: W-HUD
- Sistema audio: 20 altoparlanti
- Ricarica wireless: doppia, 50W + 50W
- Prezzo Italia: da 46.170 euro chiavi in mano