In vacanza col camper XPro One per 10 giorni senza aver bisogno di nulla

XPro One è il camper che può portare in vacanza tre persone per un massimo di dieci giorni senza bisogno di alcuna risorsa esterna.

Si chiama XPro One ed è l’ultimo camper di Xpedition Pro, basato su Iveco Daily 4×4 e disponibile in tre passi: 3400, 3480, 4175 mm. La larghezza è sempre di 2300 mm, mentre l’altezza totale sul nuovo telaio è di 3520 mm, con lo spazio per dormire. Il design trae ispirazione da “veicoli militari, jet da combattimento, droni, e carri armati”.

Caratteristiche degne di nota sono le luci ausiliarie, le barre sul tetto e le ruote da 17 pollici con pneumatici da 37 pollici per il fuoristrada. Il modello ha anche una griglia a gas estraibile, tende e numerosi vani portaoggetti.

Nonostante l’esterno robusto, lo spazio in cabina è descritto come “incredibilmente confortevole”. Dispone di un’alcova anteriore per dormire e una zona pranzo posteriore che si trasforma in un letto per due persone.

Altre caratteristiche interessanti presenti su questo camper sono un frigorifero, una toilette e una doccia. L’XPro One vanta anche una stufa a due fuochi, un riscaldamento diesel e due serbatoi d’acqua da 200 litri.

Il modello è anche progettato per ospitare pannelli solari. Il risultato, secondo l’azienda polacca che lo realizza, è che il veicolo è in grado di sostenere tre persone per un massimo di dieci giorni “senza alcuna risorsa esterna”.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.