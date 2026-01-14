Dopo il debutto europeo al Salone dell’Auto di Bruxelles, la Zeekr 7 GT si mostra a Copenaghen alla stampa danese. Anche noi abbiamo partecipato all’evento per incontrare dal vivo la nuova vettura insieme a due dei suoi “padri”: Gustaf Gunér, Head of Brand Design di Zeekr Design, e Simon Adielsson, Head of Digital & Interaction di Zeekr Design.
In Danimarca, la Zeekr 7 GT partirà da 324.900 DKK (circa 43,000 €), posizionandosi in modo competitivo nel segmento delle auto elettriche premium.
Una Gran Tourer più europea che cinese
La Zeekr 7 GT è stata concepita come una Gran Tourer sportiva ma spaziosa, capace di unire un design distintivo, un’elevata qualità percepita – soprattutto negli interni – e una dinamica di guida coinvolgente, con la praticità quotidiana richiesta dai consumatori europei.
Progettata e sviluppata a Göteborg, sia per quanto riguarda lo stile sia per la piattaforma SEA a 800V, la 7 GT si rivolge a chi cerca un’auto elettrica efficace nell’uso quotidiano quanto nei lunghi viaggi.
Con una lunghezza di 4.817 mm, una larghezza di 2.070 mm e un’altezza di 1.456 mm, la Zeekr 7 GT si inserisce perfettamente nel segmento D. I suoi rivali diretti includono modelli come la Nio ET5 Tourer o la nuova Mercedes CLA Shooting Brake, ma con un design più personale e soprattutto con un prezzo particolarmente aggressivo.
I tagli di batteria sono da 75 kWh o da 100 kWh, con ricarica ultra-rapida fino a 480 kW. In condizioni ideali, l’auto può recuperare fino a 340 km di autonomia in soli 10 minuti, una distanza paragonabile a quella tra tra Copenaghen e Göteborg o Milano e Rimini, per avere un’idea.
A seconda della configurazione, la Zeekr 7 GT offre un’autonomia WLTP fino a 655 km e accelera da 0 a 100 km/h in appena 3,3 secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 210 km/h, rendendo il modello ideale sia per l’uso quotidiano sia per i lunghi viaggi.
Interni semplicemente spettacolari
L’abitacolo della Zeekr 7 GT è progettato attorno al guidatore, con un layout chiaro e intuitivo pensato per ridurre la complessità nell’uso quotidiano. Posizione di guida, volante e superfici di comando sono calibrati per bilanciare comfort e controllo in ogni situazione.
La qualità costruttiva è estremamente elevata, confermando Zeekr come uno dei marchi più competitivi in termini di rapporto qualità-prezzo. Secondo Simon Adielsson:
«Per quanto riguarda gli interni, abbiamo questo design luminoso che si estende da porta a porta per creare una percezione di grande ampiezza dell’abitacolo. Il guidatore è come in un bozzolo: volante, console centrale e porte sono collegati tra loro, con tutto a portata di mano. Abbiamo inoltre reintrodotto i comandi fisici essenziali, necessari per la guida e per una migliore personalizzazione dell’esperienza».
Un elemento chiave è l’head-up display in realtà aumentata da 35,5 pollici, che lavora in sinergia con il quadro strumenti digitale per proiettare le informazioni principali direttamente nel campo visivo del conducente.
I materiali e l’assemblaggio rafforzano l’identità da Gran Tourer della vettura, offrendo comfort elevato senza sacrificare la praticità. L’ampio spazio interno garantisce un’esperienza di viaggio rilassata anche sulle lunghe distanze.
Un’auto pensata per chi guida
Zeekr ha posto grande attenzione sulla qualità della guida. La 7 GT adotta sospensioni a doppio braccio oscillante all’anteriore e multilink a cinque bracci al posteriore, garantendo un ottimo equilibrio tra comfort, stabilità e controllo.
Il baricentro basso e la distribuzione dei pesi ben bilanciata migliorano il feeling con la strada. Le diverse modalità di guida permettono di adattare il comportamento dell’auto alle preferenze del conducente, mentre la versione Privilege dispone di un impianto frenante potenziato per prestazioni più costanti.
La sicurezza è un elemento centrale del progetto: la Zeekr 7 GT è dotata di una struttura rinforzata e di sette airbag, offrendo un elevato livello di protezione.
Completano il pacchetto i sistemi di assistenza alla guida Zeekr Assisted Drive, che includono la frenata automatica di emergenza, il cruise control adattivo intelligente con assistenza al traino e le funzioni di parcheggio assistito.