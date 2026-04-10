- La britannica Zenobe Energy (sostenuta da KKR e Mubadala) ha acquisito Revolv e le sue 13 stazioni di ricarica per camion elettrici in California, primo ingresso nel segmento camion pesanti USA.
- Le vendite di e-truck negli USA sono crollate del 50% nel 2025 (circa 820 unità, BloombergNEF) e la previsione 2026 è sotto le 600 unità. Cause: eliminazione dei crediti fiscali federali e contestazione del mandato californiano da parte dell’amministrazione Trump.
- Zenobe scommette sulla California dove gli incentivi locali reggono ancora e sul calo dei costi delle batterie. Valuta acquisizioni anche in Illinois, New York e Massachusetts.
Zenobe Energy, azienda britannica specializzata in elettrificazione delle flotte e accumulo energetico, ha acquisito la californiana Revolv e le sue 13 stazioni di ricarica per camion elettrici. L’operazione arriva mentre le vendite di camion elettrici negli Stati Uniti sono in forte calo: circa 820 unità vendute nel 2025, oltre il 50% in meno rispetto al 2024 secondo BloombergNEF, con una previsione di ulteriore contrazione sotto le 600 unità nel 2026.
Zenobe, sostenuta da KKR, Infracapital e Mubadala Investment, scommette sulla domanda concentrata in pochi stati chiave, a partire dalla California.
Indice dei contenuti
Cosa ha acquisito Zenobe Energy in California
L’acquisizione di Revolv, con sede a San Francisco, porta a Zenobe 13 impianti di ricarica dedicati alle flotte di camion elettrici in California. L’importo della transazione non è stato reso noto. L’infrastruttura consente di servire già oltre 100 camion elettrici, con altri progetti in fase di sviluppo che porteranno la capacità a 600 e-truck aggiuntivi nella rete.
Zenobe opera dal 2017 nel settore dell’elettrificazione delle flotte e dell’accumulo energetico a batteria. È attiva nel Regno Unito, in Australia e in Canada, e negli Stati Uniti ha già elettrificato scuolabus in diversi stati. L’acquisizione di Revolv è il primo ingresso dell’azienda nel segmento dei camion pesanti sul mercato americano. Dalla fondazione, Zenobe ha raccolto oltre 3 miliardi di dollari tra capitale proprio e debito da investitori tra cui KKR & Co., Infracapital e Mubadala Investment Co. (fondo sovrano di Abu Dhabi).
Perché il mercato dei camion elettrici negli USA è in crisi
Le vendite di camion elettrici medi e pesanti negli Stati Uniti sono crollate nel 2025. Secondo BloombergNEF, ne sono stati venduti circa 820 lo scorso anno, più del 50% in meno rispetto al 2024. La previsione per il 2026 è di un’ulteriore contrazione sotto le 600 unità.
Le cause principali sono le politiche dell’amministrazione Trump: l’eliminazione degli standard federali sulle emissioni di CO₂ per i mezzi commerciali, la contestazione del mandato californiano sulle vendite a zero emissioni e la cancellazione dei crediti fiscali federali per i mezzi commerciali elettrici. Secondo Maynie Yang, analista di BloombergNEF specializzata in trasporto pulito, la California resta uno dei pochi “punti luminosi” dove gli incentivi locali sono ancora attivi.
Qual è la strategia di Zenobe negli Stati Uniti
Zenobe punta sulle aree dove la domanda di elettrificazione esiste già, concentrate in pochi stati con incentivi locali e normative ambientali proprie. La California è il mercato principale, ma l’azienda sta valutando acquisizioni anche in Illinois, New York e Massachusetts.
Il modello operativo si concentra sui camion medi e pesanti che operano su rotte di consegna fisse: percorsi prevedibili e ripetitivi che consentono di sfruttare al meglio le stazioni di ricarica. Secondo Andreas Lips, responsabile della divisione nordamericana di Zenobe, i “fondamentali di lungo periodo” del mercato restano favorevoli: i costi delle batterie continuano a scendere e il prezzo del diesel è instabile, rendendo i camion elettrici progressivamente più competitivi per gli operatori di flotte commerciali.