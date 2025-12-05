Dopo tre anni di attività, Zity by Mobilize annuncia la fine del servizio di car sharing a Milano. Dal 18 dicembre 2025, la flotta di veicoli elettrici non sarà più disponibile in modalità free-floating nel capoluogo lombardo.
La notizia arriva con un misto di gratitudine e rammarico, dopo aver raggiunto risultati che hanno inciso positivamente sulla mobilità urbana.
Un bilancio positivo: 1,7 milioni di viaggi e CO₂ risparmiata
Dall’arrivo a Milano nel 2022, Zity ha costruito una comunità di oltre 136.000 utenti, che hanno effettuato più di 1,7 milioni di noleggi. Secondo i dati diffusi dalla società, il servizio ha contribuito a ridurre le emissioni di circa 1.670 tonnellate di CO₂, confermando l’impatto ambientale favorevole della mobilità condivisa elettrica.
Ogni tragitto, dal quotidiano tragitto casa-lavoro alle gite fuori porta, ha rappresentato una scelta consapevole per una città più sostenibile.
Nonostante il valore costruito nel tempo, Zity spiega che le condizioni di mercato e la sostenibilità economica dell’attuale modello operativo hanno reso necessaria una revisione della strategia.
“Anche i progetti più appassionanti a volte devono prendere nuove direzioni,” si legge nel messaggio rivolto agli utenti.
Il futuro: Mobilize Share resta attiva
La buona notizia è che non si tratta di un addio totale. Dal febbraio 2025, Zity è stata integrata nell’app Mobilize Share, che continuerà a operare a Milano. Attraverso questa piattaforma, sarà ancora possibile accedere a soluzioni di mobilità condivisa, come il noleggio a tempo o a ore con base fissa.
Chi era già utente Zity potrà utilizzare le proprie credenziali per accedere all’app Mobilize Share, gestire il proprio profilo e scoprire nuove opzioni di viaggio sostenibile.
Cosa fare prima del 18 dicembre
Gli utenti possono continuare a noleggiare i veicoli Zity fino alle ore 23:59 del 17 dicembre 2025. Eventuali crediti residui dovranno essere utilizzati entro quella data. Una volta concluso il servizio, tutti i dati personali saranno eliminati, ad eccezione di quelli necessari per adempiere agli obblighi legali.
Per ogni dubbio o richiesta, è possibile scrivere a [email protected]. Il testimone ora passa a Mobilize Share, con la promessa di nuove soluzioni condivise, più adatte a un mercato in costante evoluzione.
Fonte: Zity. Aggiornato il: 1 Dicembre 2025.
