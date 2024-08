Dal 5 giugno al 21 luglio, l’autovelox installato su viale Lenin a Bologna ha registrato 1.910 infrazioni per eccesso di velocità, con un limite di 40 chilometri orari.

In media, sono 40 gli automobilisti multati ogni giorno, come riporta Corriere Bologna. I numeri sono impietosi: 1.500 per aver superato i 50 chilometri orari e 451 per velocità fino a 80 chilometri orari. Undici automobilisti hanno ricevuto la sanzione massima per aver superato gli 80 chilometri orari.

I dati sono stati divulgati in in seguito a un’interrogazione, e permettono di osservare come il numero di multe su viale Lenin siano decisamente superiori rispetto a quelle rilevate in altri punti della città, come su viale Berti Pichat, che ha registrato solo 523 infrazioni nei primi due mesi di attività.

Da qui la critica al Comune di Bologna, accusato di “fare cassa” anziché preoccuparsi della sicurezza stradale. C’era infatti un progetto per una rotonda su viale Lenin, che avrebbe abbassato le velocità, abbandonato perché ritenuto non necessario per la bassa incidentalità della zona, contraddicendo così la successiva decisione di installare un autovelox.

Da parte sua il comune prosegue con l’autovelox, sottolineando che la bassa velocità riduce gli incidenti e i morti. L’installazione degli autovelox è autorizzata dalla prefettura solo dopo una rigorosa istruttoria.