Dove saranno gli Autovelox in Lombardia dal 6 all’11 Agosto

L’elenco dettagliato delle postazioni degli Autovelox in Lombardia dal 6 all’11 agosto 2024. L’estate è il periodo dell’anno in cui molte persone si mettono in viaggio per le vacanze, e la sicurezza stradale diventa una priorità fondamentale.

Per garantire il rispetto dei limiti di velocità e ridurre il rischio di incidenti, anche questa settimana la Polizia Stradale della Lombardia ha predisposto una serie di autovelox mobili lungo le principali arterie stradali. Vediamo allora dove saranno posizionati gli autovelox in base al giorno della settimana.

Martedì 6 agosto 2024

Autostrada A9 Lainate-Chiasso (CO) L’autostrada A9 è un’importante via di collegamento tra Milano e il confine svizzero. Conosciuta anche come “Autostrada dei Laghi”, è frequentata da pendolari e turisti. Il limite di velocità è generalmente di 130 km/h, ridotto in alcuni tratti a 110 km/h.

L’autostrada A9 è un’importante via di collegamento tra Milano e il confine svizzero. Conosciuta anche come “Autostrada dei Laghi”, è frequentata da pendolari e turisti. Il limite di velocità è generalmente di 130 km/h, ridotto in alcuni tratti a 110 km/h. Strada Statale SS 9 Dir Tangenziale Est Lodi (LO) La tangenziale Est di Lodi aiuta a smistare il traffico lontano dal centro urbano, alleviando la congestione nelle ore di punta.

La tangenziale Est di Lodi aiuta a smistare il traffico lontano dal centro urbano, alleviando la congestione nelle ore di punta. Strada Provinciale SP 128 Treviglio-Brignano-Cologno al Serio (BG) Collega diversi comuni della provincia di Bergamo, attraversando aree prevalentemente agricole. Il limite di velocità su questa strada provinciale è di 90 km/h.

Collega diversi comuni della provincia di Bergamo, attraversando aree prevalentemente agricole. Il limite di velocità su questa strada provinciale è di 90 km/h. Strada Comunale SC Meda – Via Vignazzola (MB) Questa strada comunale collega il centro di Meda con le aree periferiche. Caratterizzata da un traffico locale, il limite di velocità è di 50 km/h.

Mercoledì 7 agosto 2024

Autostrada A60 (VA) L’A60, conosciuta come “Tangenziale di Varese”, collega l’autostrada A8 con la città di Varese. È utilizzata principalmente da pendolari. Il limite di velocità è di 110 km/h.

L’A60, conosciuta come “Tangenziale di Varese”, collega l’autostrada A8 con la città di Varese. È utilizzata principalmente da pendolari. Il limite di velocità è di 110 km/h. Strada Statale SS 9 Dir Tangenziale Est Lodi (LO) La tangenziale Est di Lodi è fondamentale per il flusso continuo del traffico urbano e interurbano.

La tangenziale Est di Lodi è fondamentale per il flusso continuo del traffico urbano e interurbano. Strada Provinciale SP 122 Francesca – Pontirolo (BG) Questa strada collega i comuni di Bergamo, attraversando una zona industriale. Il limite di velocità è di 90 km/h.

Questa strada collega i comuni di Bergamo, attraversando una zona industriale. Il limite di velocità è di 90 km/h. Strada Provinciale SP 671 della Valle Seriana (BG) La SP 671 collega i comuni della Valle Seriana con la città di Bergamo. È una strada molto trafficata, soprattutto durante il periodo estivo. Il limite di velocità varia tra 70 e 90 km/h.

La SP 671 collega i comuni della Valle Seriana con la città di Bergamo. È una strada molto trafficata, soprattutto durante il periodo estivo. Il limite di velocità varia tra 70 e 90 km/h. Strada Comunale SC Meda – Via Vignazzola (MB) Questa via collega il centro di Meda con le zone limitrofe, servendo principalmente il traffico locale.

Giovedì 8 agosto 2024

Strada Statale SS 9 Dir Tangenziale Est Lodi (LO) La tangenziale di Lodi funge da bypass per evitare il traffico cittadino, facilitando un rapido spostamento verso le destinazioni limitrofe.

Venerdì 9 agosto 2024

Strada Statale SS 9 Via Emilia (LO) La SS 9, conosciuta anche come Via Emilia, è una delle più antiche e importanti strade italiane, collegando Milano con Rimini. Il tratto in provincia di Lodi è caratterizzato da un traffico intenso e un limite di velocità di 90 km/h.

Sabato 10 agosto 2024

Strada Statale SS 9 Dir Tangenziale Est Lodi (LO) Questa arteria consente un rapido transito attorno alla città di Lodi, migliorando la fluidità del traffico urbano.

Domenica 11 agosto 2024

Strada Statale SS 9 Dir Tangenziale Est Lodi (LO) La tangenziale offre un percorso alternativo per evitare il centro città, molto utile soprattutto nei giorni di maggior traffico.

La tangenziale offre un percorso alternativo per evitare il centro città, molto utile soprattutto nei giorni di maggior traffico. Strada Provinciale SP 122 Francesca – Pontirolo (BG) Questa provinciale serve da collegamento tra vari comuni, supportando sia il traffico commerciale che quello locale. Il limite di velocità è di 90 km/h.

Ricordiamo a tutti gli automobilisti di rispettare i limiti di velocità per evitare multe e prestare attenzione alle indicazioni della Polizia Stradale. Buon viaggio e buona estate!