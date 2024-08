Autovelox Piemonte: tutte le postazioni dal 12 al 18 Agosto 2024

Dove saranno posizionati gli autovelox in Piemonte dal 12 al 18 Agosto 2024. Sappiamo che in estate, quando molti si mettono in viaggio per le vacanze, la sicurezza stradale diventa fondamentale. Per assicurare il rispetto dei limiti di velocità e prevenire incidenti, la Polizia Stradale del Piemonte ha programmato una serie di autovelox mobili sulle principali strade della regione.

Ecco allora l’elenco dettagliato delle postazioni degli autovelox giorno per giorno, con tutte le postazioni segnalate per ogni strada.

Giovedì 15 Agosto 2024

Autostrada A /06 Torino-Savona TO

Autostrada A /06 Torino-Savona CN

Autostrada A /26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO

Autostrada A /33 Asti-Cuneo CN

Autostrada A /4 Torino – Milano NO

Strada Statale SS /20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN

Strada Statale SS /21 del Colle della Maddalena CN

Strada Statale SS /231 di Santa Vittoria CN

Strada Statale SS /28 del Colle di Nava CN

Strada Statale SS /30 di Val Bormida AL

Strada Statale SS /32 Ticinese NO

Strada Statale SS /703 Tangenziale Est Novara NO

Strada Statale SS /758 Masserano-Mongrando BI

Strada Provinciale SP /12 Fondovalle Tanaro CN

Strada Provinciale SP /142 del Biellese NO

Strada Provinciale SP /229 Lago d’Orta NO

Strada Provinciale SP /240 Nizza Alessandria AL

Strada Provinciale SP /28 Nizza Alessandria AT

Strada Provinciale SP /299 di Alagna NO

Strada Provinciale SP /3 di Sant’Albano CN

Strada Provinciale SP /422 di Valle Macra CN

Strada Provinciale SP /661 delle Langhe CN

Strada Provinciale SP /662 di Savigliano CN

Strada Provinciale SP /702 CN

Strada Provinciale SP /704 Tangenziale di Mondovì CN

Venerdì 16 Agosto 2024

Autostrada A /06 Torino-Savona TO

Autostrada A /06 Torino-Savona CN

Autostrada A /26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO

Autostrada A /33 Asti-Cuneo CN

Autostrada A /4 Torino – Milano NO

Strada Statale SS /20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN

Strada Statale SS /21 del Colle della Maddalena CN

Strada Statale SS /231 di Santa Vittoria AT

Strada Statale SS /28 del Colle di Nava CN

Strada Statale SS /30 di Val Bormida AL

Strada Statale SS /32 Ticinese NO

Strada Statale SS /703 Tangenziale Est Novara NO

Strada Provinciale SP /12 Fondovalle Tanaro CN

Strada Provinciale SP /142 del Biellese NO

Strada Provinciale SP /161 della Val Pellice TO

Strada Provinciale SP /229 Lago d’Orta NO

Strada Provinciale SP /299 di Alagna NO

Strada Provinciale SP /3 di Sant’Albano CN

Strada Provinciale SP /422 di Valle Macra CN

Strada Provinciale SP /661 delle Langhe CN

Strada Provinciale SP /662 di Savigliano CN

Strada Provinciale SP /702 CN

Strada Provinciale SP /704 Tangenziale di Mondovì CN

Sabato 17 Agosto 2024

Autostrada A /06 Torino-Savona CN

Autostrada A /06 Torino-Savona TO

Autostrada A /26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO

Autostrada A /33 Asti-Cuneo CN

Autostrada A /4 Torino – Milano NO

Strada Statale SS /20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN

Strada Statale SS /21 del Colle della Maddalena CN

Strada Statale SS /28 del Colle di Nava CN

Strada Statale SS /32 Ticinese NO

Strada Statale SS /33 del Sempione VB

Strada Statale SS /703 Tangenziale Est Novara NO

Strada Statale SS /758 Masserano-Mongrando BI

Strada Provinciale SP /12 Fondovalle Tanaro CN

Strada Provinciale SP /142 del Biellese NO

Strada Provinciale SP /229 Lago d’Orta NO

Strada Provinciale SP /299 di Alagna NO

Strada Provinciale SP /3 di Sant’Albano CN

Strada Provinciale SP /422 di Valle Macra CN

Strada Provinciale SP /592 di Canelli AT

Strada Provinciale SP /592 di Valle Belbo CN

Strada Provinciale SP /661 delle Langhe CN

Strada Provinciale SP /662 di Savigliano CN

Strada Provinciale SP /702 CN

Strada Provinciale SP /704 Tangenziale di Mondovì CN

Domenica 18 Agosto 2024

Autostrada A /06 Torino-Savona TO

Autostrada A /06 Torino-Savona CN

Autostrada A /26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO

Autostrada A /33 Asti-Cuneo CN

Strada Statale SS /20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN

Strada Statale SS /21 del Colle della Maddalena CN

Strada Statale SS /28 del Colle di Nava CN

Strada Statale SS /32 Ticinese NO

Strada Statale SS /33 del Sempione VB

Strada Statale SS /703 Tangenziale Est Novara NO

Strada Statale SS /706 TANGENZIALE DI ASTI AT

Strada Statale SS /758 Masserano-Mongrando BI

Strada Provinciale SP /12 Fondovalle Tanaro CN

Strada Provinciale SP /142 del Biellese NO

Strada Provinciale SP /229 Lago d’Orta NO

Strada Provinciale SP /299 di Alagna NO

Strada Provinciale SP /3 di Sant’Albano CN

Strada Provinciale SP /422 di Valle Macra CN

Strada Provinciale SP /661 delle Langhe CN

Strada Provinciale SP /662 di Savigliano CN

Strada Provinciale SP /702 CN

Strada Provinciale SP /704 Tangenziale di Mondovì CN

Autostrada A6 Torino-Savona (Tratto TO-CN)

L’Autostrada A6, conosciuta anche come la “Torino-Savona”, collega il capoluogo piemontese con la città ligure di Savona, attraversando la provincia di Cuneo. Questo tratto è caratterizzato da un percorso montuoso e collinare, con numerose curve e gallerie, che richiede una guida attenta, soprattutto in condizioni di maltempo. Il limite di velocità standard su questa autostrada è di 130 km/h, ridotto a 110 km/h in caso di pioggia.

Autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (Tratto NO)

La A26 è un’importante arteria che collega la Liguria con il Piemonte settentrionale, attraversando la provincia di Novara. Questo tratto, che passa attraverso zone collinari e pianeggianti, è spesso soggetto a traffico intenso, soprattutto durante i periodi di vacanza. Il limite di velocità è di 130 km/h, con riduzioni a 110 km/h in caso di pioggia o traffico intenso.

Autostrada A33 Asti-Cuneo (Tratto CN)

La A33 collega Asti a Cuneo, attraversando una delle zone vitivinicole più rinomate d’Italia, le Langhe. Questo tratto autostradale offre un paesaggio suggestivo, ma è necessario prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, soprattutto in inverno. Il limite di velocità è di 130 km/h.

Autostrada A4 Torino-Milano (Tratto NO)

La A4 è una delle autostrade più trafficate d’Italia, collegando Torino con Milano e passando per la provincia di Novara. Caratterizzata da un flusso di traffico intenso e frequenti lavori stradali, il limite di velocità è di 130 km/h, con riduzioni frequenti a 110 km/h o 90 km/h in caso di condizioni particolari.

Strada Statale SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN)

La SS20 è una strada statale di grande importanza, che collega l’Italia con la Francia attraverso il Colle di Tenda. Il percorso montano è caratterizzato da tornanti stretti e gallerie, con un limite di velocità che varia tra i 50 e i 70 km/h, a seconda dei tratti.

Strada Statale SS21 del Colle della Maddalena (CN)

La SS21 attraversa le Alpi Marittime, collegando Cuneo con il confine francese. Il percorso, panoramico e impegnativo, è soggetto a condizioni meteo estreme, soprattutto in inverno. Il limite di velocità varia tra 50 e 80 km/h.

Strada Statale SS231 di Santa Vittoria (CN)

La SS231 attraversa la provincia di Cuneo, collegando Alba con Fossano. Questa strada è relativamente pianeggiante e scorrevole, con un limite di velocità di 90 km/h.

Strada Statale SS28 del Colle di Nava (CN)

La SS28 collega il Piemonte alla Liguria, attraversando il Colle di Nava. Il percorso, montano e caratterizzato da curve strette, ha un limite di velocità che varia tra 50 e 70 km/h.

Strada Statale SS30 di Val Bormida (AL)

La SS30 è una strada che collega Alessandria con la Liguria, passando per la Val Bormida. Il percorso è misto, con tratti pianeggianti e collinari, e un limite di velocità di 90 km/h.

Strada Statale SS32 Ticinese (NO)

La SS32 attraversa la provincia di Novara, collegando il Lago Maggiore con la città di Novara. Il percorso è pianeggiante e il limite di velocità è di 90 km/h.

Strada Statale SS703 Tangenziale Est Novara (NO)

La SS703 è una tangenziale che circonda la città di Novara, con un traffico costante e un limite di velocità di 70 km/h.

Strada Statale SS758 Masserano-Mongrando (BI)

La SS758 attraversa la provincia di Biella, collegando Masserano con Mongrando. Il percorso è collinare, con un limite di velocità di 70 km/h.

Strada Provinciale SP12 Fondovalle Tanaro (CN)

La SP12 attraversa la Valle del Tanaro, in provincia di Cuneo. Il percorso è pianeggiante, con un limite di velocità di 90 km/h.

Strada Provinciale SP142 del Biellese (NO)

La SP142 collega Novara con Biella, attraversando una zona collinare e boschiva. Il limite di velocità è di 90 km/h.

Strada Provinciale SP229 Lago d’Orta (NO)

La SP229 costeggia il Lago d’Orta, offrendo un panorama mozzafiato ma con tratti stretti e tortuosi. Il limite di velocità varia tra 50 e 70 km/h.

Strada Provinciale SP240 Nizza Alessandria (AL)

La SP240 collega Nizza Monferrato con Alessandria, attraversando una zona prevalentemente pianeggiante con un limite di velocità di 90 km/h.

Strada Provinciale SP28 Nizza Alessandria (AT)

La SP28 è una strada provinciale che attraversa la provincia di Asti, collegando Nizza Monferrato con Alessandria. Il percorso è collinare, con un limite di velocità di 90 km/h.

Strada Provinciale SP299 di Alagna (NO)

La SP299 collega Novara con Alagna Valsesia, attraversando un’area montana. Il limite di velocità varia tra 50 e 70 km/h.

Strada Provinciale SP3 di Sant’Albano (CN)

La SP3 attraversa la provincia di Cuneo, collegando Sant’Albano Stura con altre località circostanti. Il limite di velocità è di 90 km/h.

Strada Provinciale SP422 di Valle Macra (CN)

La SP422 si snoda lungo la Valle Macra, in provincia di Cuneo, con un percorso tortuoso e un limite di velocità che varia tra 50 e 70 km/h.

Strada Provinciale SP661 delle Langhe (CN)

La SP661 attraversa le Langhe, una delle zone più rinomate per la produzione vinicola. Il percorso è collinare e il limite di velocità è di 70 km/h.

Strada Provinciale SP662 di Savigliano (CN)

La SP662 collega Savigliano con altre località della provincia di Cuneo. Il percorso è pianeggiante, con un limite di velocità di 90 km/h.

Strada Provinciale SP702 (CN)

La SP702 attraversa la provincia di Cuneo, collegando diverse località minori. Il limite di velocità è di 90 km/h.

Strada Provinciale SP704 Tangenziale di Mondovì (CN)

La SP704 è la tangenziale che circonda Mondovì, in provincia di Cuneo, con un limite di velocità di 70 km/h.

Questa guida alle postazioni degli autovelox in Piemonte è un utile strumento per tutti gli automobilisti che desiderano evitare sanzioni, con una guida sicura ed attenta. Ricordiamo che il rispetto dei limiti di velocità non solo previene multe, ma soprattutto riduce il rischio di incidenti. Buon viaggio!