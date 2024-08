Autovelox Piemonte: tutte le postazioni dal 5 all’11 Agosto 2024

Dove saranno posizionati gli autovelox in Piemonte dal 5 all’11 Agosto. Sappiamo che in estate, quando molti si mettono in viaggio per le vacanze, la sicurezza stradale diventa fondamentale. Per assicurare il rispetto dei limiti di velocità e prevenire incidenti, la Polizia Stradale del Piemonte ha programmato una serie di autovelox mobili sulle principali strade della regione.

Ecco allora l’elenco dettagliato delle postazioni degli autovelox giorno per giorno, con una descrizione delle caratteristiche di ogni strada.

Martedì 6 agosto 2024

Autostrada A5 Torino-Aosta (TO) Collega Torino con Aosta, attraversando la Valle d’Aosta, una delle principali arterie per il traffico turistico verso le Alpi. Il limite di velocità è di 130 km/h.

Collega Torino con Aosta, attraversando la Valle d’Aosta, una delle principali arterie per il traffico turistico verso le Alpi. Il limite di velocità è di 130 km/h. Autostrada A6 Torino-Savona (CN e TO) Questa autostrada, che attraversa le province di Torino e Cuneo, è essenziale per il traffico turistico e commerciale verso la Liguria. Il limite di velocità è di 130 km/h.

Questa autostrada, che attraversa le province di Torino e Cuneo, è essenziale per il traffico turistico e commerciale verso la Liguria. Il limite di velocità è di 130 km/h. Autostrada A21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia (AL) Serve come collegamento tra Piemonte e Lombardia, facilitando il traffico di merci e pendolari. Il limite di velocità è di 130 km/h.

Serve come collegamento tra Piemonte e Lombardia, facilitando il traffico di merci e pendolari. Il limite di velocità è di 130 km/h. Autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (AL e NO) Collega la Liguria con il Piemonte settentrionale, passando attraverso Alessandria e Novara. È una via cruciale per il traffico regionale e internazionale. Il limite di velocità è di 130 km/h.

Collega la Liguria con il Piemonte settentrionale, passando attraverso Alessandria e Novara. È una via cruciale per il traffico regionale e internazionale. Il limite di velocità è di 130 km/h. Autostrada A33 Asti-Cuneo (CN) Collega Asti con la provincia di Cuneo, migliorando notevolmente la mobilità nella regione. Il limite di velocità è di 130 km/h.

Collega Asti con la provincia di Cuneo, migliorando notevolmente la mobilità nella regione. Il limite di velocità è di 130 km/h. Autostrada A4 Torino-Milano (NO) Collega Torino e Milano, due dei principali centri urbani del nord Italia, con un traffico intenso di pendolari e merci. Il limite di velocità è di 130 km/h.

Collega Torino e Milano, due dei principali centri urbani del nord Italia, con un traffico intenso di pendolari e merci. Il limite di velocità è di 130 km/h. Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN) Attraversa il confine tra Italia e Francia tramite il colle di Tenda, cruciale per il traffico transfrontaliero. Il limite di velocità varia tra 70 e 90 km/h.

Attraversa il confine tra Italia e Francia tramite il colle di Tenda, cruciale per il traffico transfrontaliero. Il limite di velocità varia tra 70 e 90 km/h. Strada Statale SS 21 del Colle della Maddalena (CN) Collega la provincia di Cuneo con la Francia attraverso il colle della Maddalena. È essenziale per il traffico turistico e commerciale. Il limite di velocità è di 90 km/h.

Collega la provincia di Cuneo con la Francia attraverso il colle della Maddalena. È essenziale per il traffico turistico e commerciale. Il limite di velocità è di 90 km/h. Strada Statale SS 231 di Santa Vittoria (CN e AT) Questa strada attraversa le province di Cuneo e Asti, servendo il traffico locale e interurbano. Il limite di velocità è di 90 km/h.

Questa strada attraversa le province di Cuneo e Asti, servendo il traffico locale e interurbano. Il limite di velocità è di 90 km/h. Strada Statale SS 28 del Colle di Nava (CN) Collega il Piemonte con la Liguria attraverso il colle di Nava, essenziale per i collegamenti regionali. Il limite di velocità è di 90 km/h.

Collega il Piemonte con la Liguria attraverso il colle di Nava, essenziale per i collegamenti regionali. Il limite di velocità è di 90 km/h. Strada Statale SS 32 Ticinese (NO) Serve la provincia di Novara, collegando la città con il confine svizzero, utilizzata sia per il traffico locale che internazionale. Il limite di velocità è di 90 km/h.

Serve la provincia di Novara, collegando la città con il confine svizzero, utilizzata sia per il traffico locale che internazionale. Il limite di velocità è di 90 km/h. Strada Statale SS 703 Tangenziale Est Novara (NO) Questa tangenziale facilita il traffico in entrata e in uscita dalla città di Novara, riducendo la congestione urbana. Il limite di velocità è di 90 km/h.

Mercoledì 7 agosto 2024

Autostrada A6 Torino-Savona (CN e TO) Questa autostrada collega Torino con Savona, attraversando le province di Torino e Cuneo. È una via fondamentale per il traffico turistico e commerciale verso la Liguria. Il limite di velocità è di 130 km/h.

Questa autostrada collega Torino con Savona, attraversando le province di Torino e Cuneo. È una via fondamentale per il traffico turistico e commerciale verso la Liguria. Il limite di velocità è di 130 km/h. Autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO) Conosciuta anche come “Autostrada dei Trafori”, è cruciale per i collegamenti tra la Liguria e il Piemonte settentrionale. Il limite di velocità è di 130 km/h.

Conosciuta anche come “Autostrada dei Trafori”, è cruciale per i collegamenti tra la Liguria e il Piemonte settentrionale. Il limite di velocità è di 130 km/h. Autostrada A33 Asti-Cuneo (CN) Collega Asti con la provincia di Cuneo, migliorando la mobilità regionale e facilitando il traffico commerciale. Il limite di velocità è di 130 km/h.

Collega Asti con la provincia di Cuneo, migliorando la mobilità regionale e facilitando il traffico commerciale. Il limite di velocità è di 130 km/h. Autostrada A4 Torino-Milano (NO) Questa autostrada è una delle principali arterie del nord Italia, collegando Torino e Milano. È utilizzata intensamente sia da pendolari che da trasportatori di merci. Il limite di velocità è di 130 km/h.

Questa autostrada è una delle principali arterie del nord Italia, collegando Torino e Milano. È utilizzata intensamente sia da pendolari che da trasportatori di merci. Il limite di velocità è di 130 km/h. Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN) Attraversa il confine tra Italia e Francia tramite il colle di Tenda, ed è essenziale per il traffico transfrontaliero. Il limite di velocità varia tra 70 e 90 km/h.

Attraversa il confine tra Italia e Francia tramite il colle di Tenda, ed è essenziale per il traffico transfrontaliero. Il limite di velocità varia tra 70 e 90 km/h. Strada Statale SS 21 del Colle della Maddalena (CN) Collega la provincia di Cuneo con la Francia, attraversando il colle della Maddalena. Questa strada è fondamentale per il traffico turistico e commerciale. Il limite di velocità è di 90 km/h.

Collega la provincia di Cuneo con la Francia, attraversando il colle della Maddalena. Questa strada è fondamentale per il traffico turistico e commerciale. Il limite di velocità è di 90 km/h. Strada Statale SS 28 del Colle di Nava (CN) Collega il Piemonte con la Liguria attraverso il colle di Nava, migliorando i collegamenti regionali. Il limite di velocità è di 90 km/h.

Collega il Piemonte con la Liguria attraverso il colle di Nava, migliorando i collegamenti regionali. Il limite di velocità è di 90 km/h. Strada Statale SS 32 Ticinese (NO) Serve la provincia di Novara, collegando il centro abitato con il confine svizzero. È molto utilizzata per il traffico locale e internazionale. Il limite di velocità è di 90 km/h.

Serve la provincia di Novara, collegando il centro abitato con il confine svizzero. È molto utilizzata per il traffico locale e internazionale. Il limite di velocità è di 90 km/h. Strada Statale SS 33 del Sempione (VB) Questa strada è cruciale per i collegamenti tra il Piemonte e la Svizzera, attraversando il passo del Sempione. Il limite di velocità è di 90 km/h.

Questa strada è cruciale per i collegamenti tra il Piemonte e la Svizzera, attraversando il passo del Sempione. Il limite di velocità è di 90 km/h. Strada Statale SS 456 del Turchino (AT) Collega la provincia di Asti con la Liguria, attraversando l’Appennino Ligure. È utilizzata soprattutto per il traffico turistico. Il limite di velocità è di 90 km/h.

Collega la provincia di Asti con la Liguria, attraversando l’Appennino Ligure. È utilizzata soprattutto per il traffico turistico. Il limite di velocità è di 90 km/h. Strada Statale SS 703 Tangenziale Est Novara (NO) Questa tangenziale facilita il traffico in entrata e in uscita dalla città di Novara, riducendo la congestione del centro abitato. Il limite di velocità è di 90 km/h.

Giovedì 8 agosto 2024

Autostrada A6 Torino-Savona (TO e CN) Collega Torino con Savona, passando attraverso le province di Torino e Cuneo. È una delle principali vie di comunicazione per il traffico turistico e commerciale verso la Liguria. Il limite di velocità è di 130 km/h nei tratti rettilinei.

Collega Torino con Savona, passando attraverso le province di Torino e Cuneo. È una delle principali vie di comunicazione per il traffico turistico e commerciale verso la Liguria. Il limite di velocità è di 130 km/h nei tratti rettilinei. Autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO) Conosciuta come “Autostrada dei Trafori”, questa via è cruciale per il collegamento tra la Liguria e il Piemonte settentrionale. Il limite di velocità è di 130 km/h.

Conosciuta come “Autostrada dei Trafori”, questa via è cruciale per il collegamento tra la Liguria e il Piemonte settentrionale. Il limite di velocità è di 130 km/h. Autostrada A33 Asti-Cuneo (CN) Serve come collegamento tra Asti e la provincia di Cuneo, migliorando la mobilità regionale. Il limite di velocità è di 130 km/h.

Serve come collegamento tra Asti e la provincia di Cuneo, migliorando la mobilità regionale. Il limite di velocità è di 130 km/h. Autostrada A4 Torino-Milano (NO) Una delle principali arterie del nord Italia, questa autostrada collega Torino e Milano, facilitando un traffico intenso di pendolari e merci. Il limite di velocità è di 130 km/h.

Una delle principali arterie del nord Italia, questa autostrada collega Torino e Milano, facilitando un traffico intenso di pendolari e merci. Il limite di velocità è di 130 km/h. Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN) Attraversa il confine tra Italia e Francia tramite il colle di Tenda, essenziale per il traffico transfrontaliero. Il limite di velocità varia tra 70 e 90 km/h.

Attraversa il confine tra Italia e Francia tramite il colle di Tenda, essenziale per il traffico transfrontaliero. Il limite di velocità varia tra 70 e 90 km/h. Strada Statale SS 21 del Colle della Maddalena (CN) Collega la provincia di Cuneo con la Francia, attraversando il colle della Maddalena. È una via importante per il traffico turistico e commerciale. Il limite di velocità è di 90 km/h.

Collega la provincia di Cuneo con la Francia, attraversando il colle della Maddalena. È una via importante per il traffico turistico e commerciale. Il limite di velocità è di 90 km/h. Strada Statale SS 231 di Santa Vittoria (CN e AT) Questa strada serve il traffico locale e interurbano tra le province di Cuneo e Asti, attraversando zone prevalentemente agricole. Il limite di velocità è di 90 km/h.

Questa strada serve il traffico locale e interurbano tra le province di Cuneo e Asti, attraversando zone prevalentemente agricole. Il limite di velocità è di 90 km/h. Strada Statale SS 28 del Colle di Nava (CN) Collega il Piemonte con la Liguria attraverso il colle di Nava, fondamentale per i collegamenti regionali. Il limite di velocità è di 90 km/h.

Collega il Piemonte con la Liguria attraverso il colle di Nava, fondamentale per i collegamenti regionali. Il limite di velocità è di 90 km/h. Strada Statale SS 32 Ticinese (NO) Serve la provincia di Novara, collegando il centro abitato con il confine svizzero. È molto utilizzata sia per il traffico locale che per quello internazionale. Il limite di velocità è di 90 km/h.

Serve la provincia di Novara, collegando il centro abitato con il confine svizzero. È molto utilizzata sia per il traffico locale che per quello internazionale. Il limite di velocità è di 90 km/h. Strada Statale SS 703 Tangenziale Est Novara (NO) Tangenziale che circonda la città di Novara, facilitando il traffico in entrata e in uscita dalla città, riducendo la congestione urbana. Il limite di velocità è di 90 km/h.

Tangenziale che circonda la città di Novara, facilitando il traffico in entrata e in uscita dalla città, riducendo la congestione urbana. Il limite di velocità è di 90 km/h. Strada Statale SS 758 Masserano-Mongrando (BI) Questa strada collega i comuni di Masserano e Mongrando nella provincia di Biella, servendo il traffico locale e agricolo. Il limite di velocità è di 90 km/h.

Questa strada collega i comuni di Masserano e Mongrando nella provincia di Biella, servendo il traffico locale e agricolo. Il limite di velocità è di 90 km/h. Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro (CN) Attraversa la valle del Tanaro nella provincia di Cuneo, servendo diverse comunità locali. Questa strada è importante per il traffico agricolo e locale. Il limite di velocità è di 90 km/h.

Attraversa la valle del Tanaro nella provincia di Cuneo, servendo diverse comunità locali. Questa strada è importante per il traffico agricolo e locale. Il limite di velocità è di 90 km/h. Strada Provinciale SP 142 del Biellese (NO) Serve la provincia di Novara, attraversando aree prevalentemente agricole e facilitando il traffico locale. Il limite di velocità è di 90 km/h.

Serve la provincia di Novara, attraversando aree prevalentemente agricole e facilitando il traffico locale. Il limite di velocità è di 90 km/h. Strada Provinciale SP 229 Lago d’Orta (NO) Costeggia il Lago d’Orta, una zona di grande attrazione turistica, quindi è molto trafficata soprattutto nei mesi estivi. Il limite di velocità è di 90 km/h.

Costeggia il Lago d’Orta, una zona di grande attrazione turistica, quindi è molto trafficata soprattutto nei mesi estivi. Il limite di velocità è di 90 km/h. Strada Provinciale SP 23A Castagnole delle Lanze (CN) Collega il comune di Castagnole delle Lanze con le aree limitrofe, attraversando un territorio prevalentemente agricolo. Il limite di velocità è di 90 km/h.

Collega il comune di Castagnole delle Lanze con le aree limitrofe, attraversando un territorio prevalentemente agricolo. Il limite di velocità è di 90 km/h. Strada Provinciale SP 299 di Alagna (NO) Attraversa la provincia di Novara fino ad Alagna Valsesia, servendo soprattutto il traffico turistico verso le località montane. Il limite di velocità è di 90 km/h.

Attraversa la provincia di Novara fino ad Alagna Valsesia, servendo soprattutto il traffico turistico verso le località montane. Il limite di velocità è di 90 km/h. Strada Provinciale SP 3 di Sant’Albano (CN) Serve la provincia di Cuneo, collegando diversi comuni e supportando sia il traffico commerciale che quello locale. Il limite di velocità è di 90 km/h.

Serve la provincia di Cuneo, collegando diversi comuni e supportando sia il traffico commerciale che quello locale. Il limite di velocità è di 90 km/h. Strada Provinciale SP 422 di Valle Macra (CN) Collega diversi comuni della Valle Macra, è importante per il traffico locale e turistico, soprattutto nei mesi estivi. Il limite di velocità è di 90 km/h.

Collega diversi comuni della Valle Macra, è importante per il traffico locale e turistico, soprattutto nei mesi estivi. Il limite di velocità è di 90 km/h. Strada Provinciale SP 661 delle Langhe (CN) Attraversa le Langhe, una zona rinomata per il turismo enogastronomico e per il paesaggio collinare. È frequentata da turisti e locali. Il limite di velocità è di 90 km/h.

Attraversa le Langhe, una zona rinomata per il turismo enogastronomico e per il paesaggio collinare. È frequentata da turisti e locali. Il limite di velocità è di 90 km/h. Strada Provinciale SP 662 di Savigliano (CN) Connette Savigliano con altri comuni della provincia di Cuneo, essenziale per il traffico locale e commerciale. Il limite di velocità è di 90 km/h.

Connette Savigliano con altri comuni della provincia di Cuneo, essenziale per il traffico locale e commerciale. Il limite di velocità è di 90 km/h. Strada Provinciale SP 702 (CN) Serve la provincia di Cuneo, supportando il traffico locale e regionale. Il limite di velocità è di 90 km/h.

Serve la provincia di Cuneo, supportando il traffico locale e regionale. Il limite di velocità è di 90 km/h. Strada Provinciale SP 704 Tangenziale di Mondovì (CN) Tangenziale che facilita il traffico attorno a Mondovì, riducendo la congestione nel centro abitato. Il limite di velocità è di 90 km/h.

Guidare in sicurezza è fondamentale per evitare incidenti e multe. Ricordiamo a tutti gli automobilisti di rispettare i limiti di velocità. Buon viaggio e buona estate!

Questa guida alle postazioni degli autovelox in Piemonte è un utile strumento per tutti gli automobilisti che desiderano evitare sanzioni, con una guida sicura ed attenta. Ricordiamo che il rispetto dei limiti di velocità non solo previene multe, ma soprattutto riduce il rischio di incidenti. Buon viaggio!