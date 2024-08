Cosa mettere nel bagaglio a mano per volare senza problemi

Ecco i consigli su come organizzare il bagaglio a mano per avere tutto sotto controllo senza avere problemi con gli addetti della sicurezza dell’aeroporto. Organizzare il bagaglio a mano può sembrare un compito semplice, ma richiede attenzione e strategia per assicurarsi che tutto sia a portata di mano e conforme alle normative aeroportuali.

Dagli articoli indispensabili a suggerimenti su come massimizzare lo spazio e velocizzare i controlli, scopriremo come rendere il viaggio più fluido e meno stressante. Ed ora invece una domanda: sapete quali sono i giorni ed il periodo migliore per prenotare un volo risparmiando?

Consigli utili su cosa mettere e come organizzare il bagaglio a mano

Il primo consiglio che diamo subito è ovviamente di pianificare in anticipo per evitare lo stress di dover correre perché scopri all’ultimo momento di essere impreparato. Fai una lista delle necessità di viaggio una settimana prima, assicurandoti che il passaporto e i documenti di viaggio siano validi e aggiornati. Attenzione, per viaggiare in molti Paesi il passaporto deve avere ancora tre mesi di validità. Un ulteriore consiglio, nel caso tu stia viaggiando con più bagagli, è di inserire le fotocopie del passaporto e della patente di guida nelle altre valigia, magari in stiva: nel caso in cui tu perda i documenti o ti vengano rubati, avrai almeno un’altra una forma di identificazione che ti aiuterà a trattare con le autorità locali. Indumenti di ricambio: metti nel bagaglio a mano un cambio di vestiti leggeri in caso di imprevisti o ritardi. Ricordati di caricare i dispositivi prima di uscire di casa, mettendo nel bagaglio a mano eventuali adattatori, caricatori e cuffie. Può essere utile portare con sé un fondo di denaro di emergenza o una carta di credito prepagata di almeno 500 euro. Ricorda i medicinali di cui potresti avere bisogno durante il volo, e mettili in modo che siano facilmente accessibili. Metti sempre nel bagaglio a mano piccoli snack da viaggio ma soprattutto una bottiglietta vuota per l’acqua o una borraccia. Ormai in quasi tutti gli aeroporti ci sono le fontanelle per l’acqua, ed al limite qualsiasi bar in aeroporto può essere utile per farsi riempire la bottiglietta con l’acqua del rubinetto: basta chiedere con cortesia. Le temperature degli aeroporti e della maggior parte degli aerei tendono ad essere più basse. Si, in aereo spesso fa freddo, e qui vi spieghiamo perché. In ogni caso, un felpa o un golfino nel bagaglio a mano può essere sempre utile. Può essere utile per chi ha problemi di gonfiore ai piedi e alle gambe e deve effettuare un volo maggiore di tre ore, portare nel bagaglio a mano calze a compressione. Verifica che liquidi e gel non siano in contenitori maggiori di 100 ml, e riponili in buste di plastica trasparenti richiudibili. Raccomandiamo infine di organizzare al meglio la disposizione, in modo che tu abbia tutto a portata di mano a seconda della necessità. Quindi ad esempio vanno sempre messi per ultimi laptop, tablet ed il necessario per l’igiene personale, perché saranno quasi sicuramente i primi da togliere dal bagaglio a mano ai controlli di sicurezza.

Non resta che augurare a tutti buon viaggio!

