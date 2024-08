Quante probabilità ha Bastianini di vincere il titolo in MotoGP?

Enea Bastianini ha la concreta possibilità di vincere il mondiale MotoGP 2024, anche se si tratterebbe ovviamente di una vera e propria impresa. Quali sono le probabilità che diventi il campione del mondo?

Iniziamo ad osservare la classifica di MotoGP. Attualmente si trova al terzo posto con 192 punti, dietro a Jorge Martin con 241 punti e Francesco Bagnaia con 238 punti. La differenza di 49 punti da Martin e 46 da Bagnaia non è incolmabile, soprattutto considerando che ci sono ancora nove gare da disputare, con un totale di 225 punti disponibili per chi vincerà i gran premi.

Ma per analizzare le sue chance, dobbiamo considerare diversi fattori chiave. Sicuramente la continuità delle prestazioni sarà determinante. Nelle ultime gare, Bastianini ha dimostrato di essere tornato ai livelli del 2022, quando era in grado di gestire le gomme e realizzare sorpassi decisivi con grande abilità. Dovrà continuare su questa strada, cercando di ottenere podi in ogni gara rimanente. La vittoria nella sprint ed il successo in gara a Silverstone dimostrano che ce la può fare, ma dovrà riuscire ad essere incisivo fino alla fine.

La competitività della Ducati è un altro elemento favorevole. La casa di Borgo Panigale domina la classifica con tre piloti nelle prime quattro posizioni, dimostrando che la moto è estremamente performante. Bastianini dovrà sfruttare al massimo questo vantaggio tecnico. Tuttavia, la stessa forza della Ducati rende la competizione interna ancora più dura, con Martin e Bagnaia che saranno avversari diretti difficili da superare.

Un altro aspetto cruciale sarà la gestione della pressione. Anche con ben nove gare ancora da disputare, ogni errore può essere fatale. Bastianini dovrà essere in grado di mantenere la calma e la concentrazione, evitando incidenti e terminare ogni gara. Questo richiederà una notevole maturità mentale, oltre alla capacità di adattarsi rapidamente alle diverse condizioni delle piste rimanenti.

Infine, sarà importante monitorare la performance dei suoi avversari diretti. Se Martin o Bagnaia dovessero commettere errori o avere problemi tecnici, Bastianini dovrà essere pronto a capitalizzare su opportunità.

L’Enea Bastianini di oggi ha le capacità e gli strumenti per puntare al titolo mondiale, a patto di essere perfetto nelle prossime gare con, perchè no, quel pizzico di fortuna che non guasta mai.