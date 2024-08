Blancpain Fifty Fathoms Bathyscaphe in oro rosso

Blancpain amplia la sua prestigiosa collezione Fifty Fathoms Bathyscaphe con due nuovi modelli realizzati in oro rosso 18K. Questi nuovi orologi, il Bathyscaphe Quantième Complet e il Chronographe Flyback, uniscono la storica tradizione subacquea di Blancpain con un tocco di lusso e opulenza, grazie all’uso del metallo prezioso.

Il Fifty Fathoms Bathyscaphe ha radici profonde nel mondo degli orologi subacquei, risalenti al 1953, quando Blancpain presentò il primo vero orologio subacqueo destinato ai professionisti. Il Bathyscaphe, introdotto pochi anni dopo nel 1956, rappresentava una versione più versatile e adatta all’uso quotidiano, senza sacrificare le sue capacità subacquee.

Ora, con l’aggiunta dell’oro rosso, Blancpain rinnova questa leggenda dell’orologeria, mantenendo l’essenza dell’originale mentre aggiunge un tocco di lusso sofisticato. La cassa e il bracciale, meticolosamente realizzati in oro rosso 18K, offrono un’eleganza senza tempo, distinguendosi per la loro tonalità calda e avvolgente.

Il bracciale in oro rosso 18K che accompagna questi nuovi modelli Bathyscaphe è un esempio di altissima maestria artigianale. Ogni maglia è spazzolata a mano, un processo che richiede grande attenzione e precisione. Le maglie sono poi collegate tramite perni trasversali, garantendo non solo un’ottima flessibilità, ma anche una perfetta aderenza al polso, che esalta il comfort di chi lo indossa.

Inoltre, grazie a un sistema brevettato, le viti sono sapientemente posizionate sul retro delle maglie, preservando l’aspetto liscio del bracciale e assicurando una sensazione di morbidezza al contatto con la pelle. Questa attenzione ai dettagli garantisce una perfetta armonia tra la cassa e il bracciale, creando un orologio che è tanto piacevole da indossare quanto da ammirare.

Il quadrante di questi modelli Bathyscaphe non è da meno in termini di raffinatezza. Realizzato in una tonalità di blu profondo, il quadrante presenta una finitura “soleil” che gli conferisce una vivacità unica, cambiando sfumature a seconda dell’angolazione della luce. Questo effetto gradiente non solo aggiunge profondità visiva, ma rende l’orologio particolarmente attraente e dinamico.

L’accostamento tra il blu del quadrante e l’oro rosso della cassa e del bracciale crea un contrasto straordinario, accentuando la bellezza di ogni dettaglio. L’orologio, infatti, assume una personalità propria, riflettendo la luce in modo che sia il quadrante che il bracciale sembrano prendere vita, offrendo un’esperienza visiva affascinante.

I nuovi modelli Fifty Fathoms Bathyscaphe in oro rosso di Blancpain non sono solo orologi esteticamente magnifici, ma anche strumenti altamente funzionali. Il Quantième Complet, con le sue complicazioni tradizionali, e il Chronographe Flyback, con la sua capacità di misurare il tempo con precisione, rappresentano la perfetta combinazione di eleganza e utilità.

