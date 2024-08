Blauer campagna autunno inverno 2024: The Soul of Seoul

Blauer presenta la sua campagna autunno inverno 2024 2025 ispirata alla Korean Wave, intitolata “The Soul of Seoul”. Scattata nella dinamica capitale della Corea del Sud, Seoul, la campagna cattura l’essenza della collezione attraverso location iconiche e un cast di personaggi locali, che celebrano la diversità culturale e la creatività della città.

Il fotografo internazionale James Mollison ha nuovamente collaborato con Blauer per catturare l’essenza della nuova collezione, combinando scenari mozzafiato con outfit che uniscono capi iconici dal vasto archivio di Enzo Fusco a quelli della nuova collezione autunno inverno 2024 2025. I capi spaziano dalle giacche ispirate alle uniformi di polizia e militari, alle giacche in pelle e shearling, fino ai celebri piumini ultraleggeri. Questi pezzi sono abbinati a tessuti diversi come maglia, lana, nylon e denim, creando silhouette rilassate che esprimono una nuova visione di libertà e modernità.

La campagna non si limita a mostrare la collezione, ma offre un’interpretazione autentica attraverso personaggi locali che rappresentano la diversità culturale della Corea del Sud. Tra i protagonisti figurano artisti e tatuatori come Greem Jeong e Hyo Seong Kim, modelli professionisti come Guy Park, Daria e Alexander, oltre a Hwan e Dain & David, rispettivamente coach di ginnastica e musicista, e la DJ Minju Kim.

Le location selezionate per gli scatti includono alcuni dei luoghi più iconici di Seoul. Tra questi, il quartiere Sindang-dong con il suo Jung-ang Market, noto per l’energia creativa dei giovani artisti, e Hongje Yuyeon, una galleria situata sotto il ponte del fiume Hongje. Il DDP (Dongdaemun Design Plaza), progettato da Zaha Hadid, il laboratorio dell’artista Greem Jeong a Hongje, il fiume Han con il Jamsu Bridge e il Café Undept, famoso per i suoi interni in legno mozzafiato, sono stati altri sfondi della campagna. Infine, Haebangchon, con la sua vista panoramica sulla città, ha fornito un contesto affascinante per ogni scatto.