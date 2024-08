Bottecchia Gravel Overland: nata per l’avventura

Bottecchia Cicli presenta la nuova Gravel Overland, una bicicletta in carbonio progettata per chi ama esplorare nuovi territori e spingersi oltre i propri limiti. Questa nuova arrivata, che anticipa la collezione Follow Your Instinct 2025, combina velocità, comfort e versatilità.

Il cuore della Gravel Overland è il nuovo telaio in carbonio monoscocca, realizzato con una geometria leggermente sloping per garantire una posizione di guida più aggressiva e allo stesso tempo confortevole, ideale per affrontare lunghe percorrenze su terreni sconnessi. Grazie a un design accurato del carro posteriore e a una lavorazione avanzata della fibra di carbonio, la bicicletta offre una stabilità e una maneggevolezza eccezionali, anche sui sentieri più impegnativi e con bagagli al seguito.

La Gravel Overland non è solo resistente e versatile, ma anche estremamente aerodinamica. La forcella in carbonio conico, la piega integrata ONE GR carbon e il reggisella aero dedicato contribuiscono a ridurre la resistenza all’aria, migliorando le prestazioni su strada e consentendo di raggiungere velocità più elevate con minor sforzo. La leggerezza è un altro punto di forza di questa bicicletta: il telaio in carbonio, più leggero del 9% rispetto al modello precedente, rende la Gravel Overland agile e reattiva, perfetta per affrontare salite impegnative e lunghe discese.

La Gravel Overland è progettata per gli appassionati di bikepacking che desiderano esplorare nuovi territori in completa autonomia. Il telaio è dotato di numerosi punti di fissaggio per borse e portaborraccia, consentendo di portare con sé tutto il necessario per un’escursione di più giorni. Inoltre, il passaggio ruota maggiorato fino a 700×50 mm garantisce una maggiore aderenza e comfort su terreni accidentati.

La Gravel Overland è disponibile in cinque allestimenti, ciascuno equipaggiato con componenti di alta qualità e progettato per soddisfare le esigenze di ogni ciclista: