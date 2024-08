Breil cronografo Fiamme Oro: il nuovo orologio in limited dition

Breil e la Polizia di Stato consolidano la loro collaborazione con la presentazione del nuovo Cronografo Fiamme Oro, un’edizione limitata che celebra il 70° anniversario dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro. Questa collaborazione rappresenta un omaggio alla lunga tradizione di eccellenza sportiva delle Fiamme Oro, nate il 12 agosto 1954 grazie a una convenzione tra il Ministero dell’Interno e il Coni.

Il Gruppo Sportivo Fiamme Oro è sinonimo di impegno e risultati eccezionali nelle competizioni internazionali, portando orgoglio all’Italia con le loro prestazioni. In occasione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, le Fiamme Oro sono rappresentate da 100 atleti, tra cui 48 uomini e 52 donne, che gareggiano in 24 discipline diverse, costituendo circa il 30% della delegazione italiana di 357 atleti.

Il nuovo Cronografo Fiamme Oro di Breil è stato realizzato in soli 470 esemplari. La cassa in acciaio di 43 mm di diametro è un esempio di precisione e cura dei dettagli. Il quadrante, con la sua texture e colorazione cremisi, richiama i colori tipici delle Fiamme Oro insieme all’oro e all’azzurro. La lunetta in alluminio con scala tachimetrica aggiunge un tocco di funzionalità e stile.

Gli indici dorati e la minuteria luminescente assicurano una leggibilità ottimale, mentre la sfera dei secondi blu rende omaggio alla Polizia di Stato. I contatori cronografici, incorniciati da anelli dorati, sono posizionati nella parte bassa del quadrante e presentano lancette coordinate. La finestrella della data è situata tra le ore 4 e 5, e i loghi di Polizia Sportswear e Breil sono accostati a ore 12.

Il vetro zaffiro con trattamento antiriflesso e guarnizione blu garantisce resistenza e chiarezza. Il fondello a vite è decorato con lo stemma delle Fiamme Oro e l’incisione del numero di serie limitata. Il bracciale in acciaio a 5 maglie presenta una finitura lucida e satinata alternata, la fibbia deployante con pulsanti di sicurezza è ornata con l’incisione dello stemma delle Fiamme Oro, simbolo di appartenenza e prestigio.

Il Cronografo Fiamme Oro è equipaggiato con il calibro al quarzo YM12, un movimento giapponese che offre elevata precisione e affidabilità. Impermeabile fino a 10 atmosfere, questo orologio è perfetto per monitorare i tempi e i record nello sport, rispecchiando la dedizione e l’accuratezza richieste agli atleti delle Fiamme Oro.