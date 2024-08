Come costruire un motore a due tempi usando pezzi da ferramenta

C’è chi si appassiona ai modellini e chi invece adora le sfide impossibili. Costruire un motore a due tempi da zero potrebbe sembrare un’impresa ardua, ma non per il youtuber Camden Bowen.

Sfida nella sfida, evitare di farsi una cultura specifica sull’argomento, ma progettando il motore utilizzando OnShape CAD prima di recarsi in ferramenta per fare acquisti. Si, perchè un’altra difficoltà è quella di utilizzare componenti che si possono trovare in una qualsiasi ferramenta. Ovviamente, sono indispensabili anche un saldatore ed un tornio.

La costruzione di un motore a combustione interna richiede la creazione di parti relativamente semplici che devono muoversi con pochissimo attrito e tolleranze ristrette. Come si vede nel video, uno dei problemi rilevante era la barra alesatrice del tornio, troppo flessibile, che è stata migliorata utilizzando un robusto pezzo di metallo saldato a una barra alesatrice corta, ottenendo così la precisione necessaria. Con l’ausilio di una smerigliatrice angolare, Camden ha potuto fabbricare la cassa del manovellismo, il cilindro, l’albero motore e tutte le altre parti che compongono un motore a combustione interna.

Per il carburatore, è stata un’unità acquistata su Amazon, che inizialmente aveva una dimensione del condotto errata di 19 mm. Un carburatore da 13 mm si è rivelato più adatto. Alla fine, il primo motore costruito in questo modo si è danneggiato gravemente a causa dell’uso senza lubrificante e dell’impiego di un liquido di avviamento che agiva come solvente. Tuttavia, una completa ricostruzione ha risolto tutti i problemi.

Il secondo tentativo ha funzionato perfettamente fin dal primo avviamento, grazie all’olio nella cassa del manovellismo che ha impedito al motore di girare a secco. Con una miscela carburante/olio di 40:1, il piccolo motore funziona e gira bene come un motore a due tempi dovrebbe, emettendo fumo blu e facendo un bel rumore.

Ora tutti si chiedono se un motore a quattro tempi sarebbe altrettanto “facile” da realizzare. Voi cosa ne dite?

Fonte: Hackaday