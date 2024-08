In curva il volante non si muove! Ve lo dice Alex Fiorio.

Il nostro amico Alex Fiorio ha innescato una polemica infinita su una questione di non poco conto. Quando siete in curva, tenete il volante fisso nella direzione della curva o lo muovete per correggere la traiettoria?

La risposta di Alex è categorica: in curva il volante non si muove! E ce le mostra in un video su Instagram a bordo della sua mitica Fiat Panda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alex Fiorio (@alexfiorio)

“Oggi siamo venuti sulla terra per farvi vedere che anche sulla terra il volante non si muove” dice Alex. “A quelli che continuano a scrivere, sì ma le correzioni sono un’altra cosa. Il volante non si deve muovere, poi se la macchina sbanda si corregge, altrimenti il volante non si deve muovere!”

Continuando nel video, la cosa diventa sempre più semplice. “È chiaro che non bisogna spostare le mani sul volante quando si è in curva e non bisogna muovere il volante quando si gira. Allora io imposto, giro il volante e poi torno indietro. Adesso aumenteremo un po’ la velocità, giusto per far capire che anche ad alta velocità si gira, si frena, si inserisce e poi si legata e si apre. Si frena, si inserisce, si legata e si apre.”

Ecco la conclusione di Alex Fiorio: “Si frena, si entra senza gas e poi gradualmente si da gas e si apre. Quindi non faccio movimenti con il volante“. Più chiaro di così…