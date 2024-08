Secondo l’osservatorio in tempo reale di ASAPS (il portale della sicurezza stradale), da gennaio ad oggi sono stati 114 i decessi dei ciclisti. Un dato allarmante se si considera che nel 2023 erano stati registrati 212 decessi tra gli utenti delle due ruote (dato Istat).

Analizzando i dati mensili, gennaio ha registrato 18 decessi, un record degli ultimi sei anni. A febbraio i decessi sono stati 7, a marzo 15, ad aprile e maggio 14 ciascuno. A giugno si sono contati 18 decessi, 25 a luglio e 3 ad agosto (in tre giorni poiché il report è aggiornato al 4 agosto). Dall’inizio dell’anno, 103 uomini e 11 donne hanno perso la vita. Più della metà dei deceduti (56) aveva oltre 65 anni (49%).

Nella scorsa settimana, si sono verificati nove decessi, molti dei quali causati da fuoriuscite autonome. Nei primi sei mesi del 2024, l’Osservatorio ASAPS ha registrato 86 morti tra i ciclisti. La Lombardia è la regione con il maggior numero di decessi, quasi un quinto del totale nazionale. Per aumentare la consapevolezza pubblica, ASAPS ha attivato la geolocalizzazione dei sinistri stradali mortali che coinvolgono ciclisti in Italia. Nei prossimi mesi, ASAPS continuerà a fornire aggiornamenti in tempo reale sui tragici eventi, operando come agenzia specializzata nella sicurezza stradale.

Elenco decessi ciclisti per regione

LOMBARDIA: 22

EMILIA ROMAGNA: 20

VENETO: 14

CAMPANIA: 8

FRIULI VENEZIA GIULIA: 8

SICILIA: 8

PIEMONTE: 8

LAZIO: 6

TOSCANA: 5

SARDEGNA: 3

PUGLIA: 3

PROV.AUT.TRENTO: 3

PROV.AUT.BOLZANO: 2

ABRUZZO: 2

fonte: ASAPS