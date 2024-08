Ducati Corse ha ufficializzato un nuovo accordo biennale (2025-2026) con Fabio Di Giannantonio. Nel 2025 e nel 2026 il pilota romano continuerà a correre con la squadra factory-supported Ducati, il VR46 Racing Team, in sella ad una Desmosedici GP ufficiale.

“Siamo davvero contenti di poter avere Fabio Di Giannantonio tra i nostri piloti Ducati per i prossimi due anni. – ha dichiarato Luigi Dall’Igna (Direttore Generale di Ducati Corse) – Diggia ha sempre dimostrato grande fiducia nel nostro progetto e la sua dedizione ed il suo talento lo hanno portato a crescere costantemente in MotoGP. Siamo fiduciosi che insieme al VR46 Racing Team e disponendo di una Desmosedici GP ufficiale avrà ancora più occasioni di mettere in luce tutto il suo potenziale. Benvenuto ufficialmente nella famiglia Ducati, Fabio!”

Felicissimo e orgoglioso per il nuovo contratto Fabio Di Giannantonio: “Poter firmare questo contratto era davvero molto importante per me e ne sono orgoglioso. Farò parte della famiglia Ducati per due anni e potrò continuare con la mia squadra, con il VR46 Racing Team. Penso che per la mia crescita sportiva questo rappresenti un traguardo, ma anche un punto di partenza significativo. Con il supporto di Ducati e avendo a disposizione una moto ufficiale, potremo continuare crescere e fare grandi cose assieme. Voglio ringraziare Ducati per la sua fiducia, Claudio, Gigi, Mauro, ma anche il VR46 Racing Team che ha creduto in me lo scorso anno, in un momento difficile per me. Quindi, un grande grazie anche a Vale, Uccio, Pablo e a tutti i membri del team, oltre che al mio staff, perché senza di loro tutto questo percorso non sarebbe mai stato possibile”.