La Ducati si appresta a un debutto storico nel Mondiale MXGP con Tony Cairoli. Il nove volte campione porterà in gara in Olanda la Desmo450 MX, moto che nel 2025 gareggerà nel Mondiale MXGP e verrà prodotta in serie, segnando l’entrata della Casa di Borgo Panigale nel settore delle off-road specialistiche.

Il Gran Premio d’Olanda, che si terrà il 17 e 18 agosto ad Arnhem, rappresenta un passo fondamentale per lo sviluppo della moto di Borgo Panigale, in preparazione alla partecipazione all’intero Campionato del 2025.

Il programma di sviluppo della Desmo450 MX proseguirà il 31 agosto e il primo settembre a Castiglione del Lago, per la quinta gara del Campionato Italiano. Alessandro Lupino è attualmente in testa alla classifica generale a due prove dalla fine, grazie agli ottimi risultati ottenuti nell’ultima prova del Campionato Italiano MX a Ponte a Egola. Nella gara toscana, Cairoli, al suo ritorno in gara, ha vinto la prima manche e Alessandro Lupino, conquistando la vittoria assoluta, ha consolidato il suo primato nel campionato, dimostrando così il livello di competitività già raggiunto dalla Desmo450 MX.