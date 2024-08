Evo Yachts Evo R4+

Evo Yachts amplia la sua offerta con il lancio del nuovo Evo R4+, un’imbarcazione di 13 metri che coniuga un design grintoso ad un comfort eccezionale. Derivato dal successo del modello Evo R+, il nuovo R4+ introduce importanti novità, come l’hard top in alluminio e una piattaforma di poppa multifunzione, progettata per massimizzare la vivibilità a bordo.

Il nuovo Evo R4+ mantiene la caratteristica principale del suo predecessore, il ponte chiuso, che garantisce una navigazione confortevole in ogni condizione meteo. L’aggiunta più significativa è rappresentata dall’hard top in alluminio, disegnato per offrire massima flessibilità. Questo hard top può essere parzialmente aperto grazie a sezioni rimovibili in plexiglass, permettendo agli armatori di adattare l’ambiente in base alle proprie esigenze e alle condizioni climatiche. Il risultato è una perfetta combinazione tra l’esperienza di navigare su un’imbarcazione aperta e la protezione di un cabinato chiuso.

L’hard top non si distingue solo per la sua versatilità. Nella parte anteriore è presente uno spoiler che favorisce la ventilazione naturale, mentre l’interno è rivestito con pannelli in Alcantara, creando un’atmosfera ibrida tra esterno e interno. Un sistema di illuminazione a Led, accuratamente studiato, rende quest’area piacevole e suggestiva anche nelle ore serali. Sulla sommità dell’hard top, supporti di design permettono l’installazione di radar e altre strumentazioni.

Un’altra innovazione significativa del Evo R4+ è la piattaforma di poppa custom, che aggiunge un metro alla lunghezza totale dell’imbarcazione quando estesa. Questo “tender lift trasformer” è frutto della collaborazione tra Blu Emme, il progettista Valerio Rivellini e Besenzoni. La piattaforma può essere abbassata sotto il livello dell’acqua fino a circa 80 centimetri, facilitando l’ingresso e l’uscita dal mare, e può estendersi completamente per agevolare la discesa su pontili alti. Grazie alla sua larghezza, può essere utilizzata come scala per sbarcare, anche con un tender o una moto d’acqua a bordo.

La beach area del Evo R4+ è progettata per trasformarsi secondo le esigenze degli ospiti, passando da un’ampia zona prendisole a un’area dining. Al centro, un divanetto prendisole a isola e un tavolo da pranzo scorrevole multifunzione offrono la massima flessibilità. Il sistema di sponde laterali di murata “XTension” permette, con un semplice comando digitale, di aumentare lo spazio del 40%, trasformando il pozzetto in una terrazza pieds dans l’eau di 25 mq.

Gli interni sottocoperta del Evo R4+ sono caratterizzati da una grande cura per i dettagli e la funzionalità. Una scala di design in plexiglass conduce a una cabina matrimoniale, seguita da un bagno e una dinette verso prua, dotata di un mobile cucina attrezzato e un tavolo a scomparsa che si trasforma in un letto matrimoniale. Un ampio specchio integra una TV, aggiungendo un tocco di lusso agli interni.

Il Evo R4+ è equipaggiato con due motori Volvo Penta IPS 650 da 535 cavalli ciascuno, che permettono una velocità massima di 34 nodi e un’autonomia di circa 300 miglia nautiche. La disposizione compatta dei motori consente di ottimizzare lo spazio a bordo, offrendo un layout studiato con grande attenzione all’ergonomia.