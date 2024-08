Settembre segna l’inizio della stagione dei saloni nautici autunnali, e Fiart si prepara a partecipare al Cannes Yachting Festival 2024, dove esporrà una gamma completa di sei barche, pronte per essere visitate e provate.

Tra le principali attrazioni ci sarà la Linea P di Fiart, con il nuovissimo P58 che ha già stupito la Costa Azzurra con il suo design sofisticato e innovativo. Progettato dall’architetto Stefano Pastrovich, il P58 è una barca che si distingue per l’attenzione ai dettagli, combinando raffinatezza ed eleganza sia negli spazi esterni che interni. Le aree all’aperto sono concepite per il massimo comfort, con zone relax e pranzo ben organizzate. Sottocoperta, il salone alto oltre tre metri e il sistema di lucernari creano un ambiente luminoso e arioso, mentre l’arredamento personalizzabile offre un tocco di esclusività.

Una versione custom del P58, destinata a un armatore monegasco, sarà presente a Cannes, caratterizzata da due ampie cabine armatoriali con bagno privato. Gli spazi esterni del P58 saranno arricchiti dai tessuti Missoni, noti per i loro motivi zigzag multicolori, aggiungendo un ulteriore tocco di classe e stile.

Il festival vedrà anche il debutto mondiale del P52, il modello più piccolo della Linea P. Lungo 52 piedi, mantiene tutte le caratteristiche distintive della linea, offrendo spazi ampi e confortevoli per 16 persone. Gli spazi esterni sono progettati per la massima vivibilità, con tre grandi prendisole, una cucina esterna attrezzata e un tavolo da pranzo per otto persone. Il nuovo modello dispone anche di un garage per il tender e di una spiaggia di poppa trasformabile.

Oltre alla Linea P, Fiart presenterà la gamma Seawalker, nota per il suo design originale e le prestazioni eccezionali in mare. I modelli Seawalker offrono spazi all’aperto ben organizzati, ideali per il relax e la convivialità, e interni che non deludono le aspettative di chi cerca il comfort di uno yacht di alta gamma. La gamma include il Seawalker 35, con plancetta up&down e falchette abattibili, il Seawalker 39 e l’ammiraglia Seawalker 43, disponibile anche nella versione Panorama per crociere più lunghe.

Grazie al sistema di configurazione Bespoke, Fiart permette ai clienti di personalizzare la propria barca in numerose varianti, scegliendo tra diversi layout, colori, finiture e configurazioni interne, rendendo ogni imbarcazione unica.