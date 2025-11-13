Audi ha mostrato per la prima volta la R26 Concept, la monoposto che anticipa l’ingresso del marchio in Formula 1 nel 2026. La presentazione al Brand Experience Center di Monaco segna l’inizio di una nuova fase per l’azienda, che punta a un’identità stilistica unificata e a un progetto sportivo con obiettivi ambiziosi.
A meno di quattro mesi dal debutto in Formula 1, Audi ha rivelato la R26 Concept, una visione preliminare della monoposto che segnerà l’esordio ufficiale del marchio nella massima categoria del motorsport. Il modello incarna la nuova filosofia estetica del brand, improntata a ordine formale, precisione e una presenza scenica immediatamente riconoscibile.
Una nuova identità visiva per Audi in Formula 1
Secondo Gernot Döllner, CEO di AUDI AG, l’arrivo in Formula 1 rappresenta un passaggio strategico decisivo. L’obiettivo è creare un percorso che renda Audi più rapida nelle decisioni, più efficiente nello sviluppo e più attrattiva a livello globale. Il progetto si inserisce nel rinnovamento complessivo dell’azienda, con la Formula 1 destinata a diventare un elemento centrale dell’immagine internazionale del marchio.
La R26 Concept mostra una livrea basata su tre tonalità: titanio, carbonio e un nuovo rosso Audi, utilizzato anche per gli anelli del logo. Le superfici sono definite da tagli geometrici e grafiche minimali che seguono le proporzioni della monoposto. La vettura diventa uno dei primi esempi dell’identità stilistica che verrà applicata sia ai futuri modelli di serie sia all’intera struttura racing.
Il ruolo del team F1 come laboratorio interno
Il team che porterà Audi in Formula 1 funge da apripista per il nuovo corso aziendale. La gestione sportiva è affidata a due figure di grande esperienza: Mattia Binotto, ex Team Principal Ferrari, e Jonathan Wheatley, per anni in Red Bull. I piloti scelti per la stagione di debutto saranno Nico Hülkenberg e il giovane brasiliano Gabriel Bortoleto.
La Formula 1 rappresenta per Audi un banco di prova utile per trasferire metodi di lavoro più rapidi e lineari all’intera azienda. L’ambiente competitivo del campionato obbliga a decisioni immediate, sviluppo continuo e integrazione stretta tra telaio e power unit, un modello che Audi considera replicabile anche a livello industriale.
Una piattaforma globale per l’immagine del marchio
Il progetto Formula 1 nasce anche come strumento per ampliare la presenza internazionale del brand. La serie è seguita da oltre 820 milioni di appassionati e garantisce un’esposizione elevata a partner e sponsor. Audi può contare su una struttura solida, con collaborazioni già attive con Adidas, BP e il title sponsor Revolut.
L’acquisizione del gruppo Sauber consolida la base operativa, mentre l’ingresso del fondo sovrano del Qatar come investitore offre ulteriore stabilità. Il team lavorerà tra la sede svizzera di Hinwil, responsabile dello sviluppo della monoposto, e il nuovo distaccamento inglese di Bicester, che permette di accedere a competenze tecniche della Motorsport Valley.
Il powertrain Audi per la Formula 1 2026
Il regolamento tecnico del 2026 prevede una power unit ibrida con un incremento sostanziale della componente elettrica. Audi sta sviluppando internamente il sistema propulsivo, composto da un V6 turbo 1.6, un generatore elettrico MGU-K, una batteria ad alto voltaggio e un cambio progettato per integrarsi al nuovo telaio.
Il motore a combustione funzionerà con carburanti sostenibili, frutto della collaborazione con Bp avviata nel 2022. Il primo powertrain completo è stato testato al banco in configurazione dinamica e verrà consegnato alle sedi operative del team entro fine anno.
Roadmap verso il debutto del 2026
Audi presenterà ufficialmente il team a gennaio 2026. A seguire sono previsti i test privati di Barcellona e due sessioni ufficiali in Bahrain, rispettivamente dall’11 al 13 febbraio e dal 18 al 20 febbraio. Il debutto in gara avverrà a Melbourne, nel fine settimana dal 6 all’8 marzo 2026.
Domande frequenti
Il debutto ufficiale avverrà nel Gran Premio d’Australia 2026, previsto dal 6 all’8 marzo a Melbourne.
La formazione scelta comprende Nico Hülkenberg e il giovane brasiliano Gabriel Bortoleto.
Il telaio sarà realizzato a Hinwil, in Svizzera, mentre il powertrain verrà sviluppato a Neuburg, in Germania. Una divisione tecnica è attiva anche nel Regno Unito.
Il team può contare su sponsor come Adidas, BP e Revolut, già coinvolti nel programma 2026.
La power unit sarà composta da un V6 turbo ibrido conforme al nuovo regolamento tecnico, con componente elettrica potenziata.
Fonte: Audi AG. Articolo aggiornato il 13 novembre 2025
