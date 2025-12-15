Audi Revolut F1 Team: nome e logo ufficiali per Formula 1 2026

Il progetto Audi Revolut F1 Team entra in una nuova fase operativa. Il nome e il logo ufficiali della squadra che debutterà nel Campionato del Mondo di Formula 1 nel 2026 definiscono in modo chiaro l’identità del team e il perimetro della collaborazione tra Audi e Revolut.
Il lancio pubblico del team e della livrea della monoposto è programmato per il 20 gennaio 2026 a Berlino, con un evento dedicato che anticiperà l’ingresso ufficiale di Audi in Formula 1.
Il debutto operativo del team Audi in Formula 1
L’evento di Berlino rappresenterà la prima presentazione completa dell’Audi Revolut F1 Team. In questa occasione verrà mostrata la livrea definitiva della monoposto che parteciperà alla stagione Formula 1 2026, segnando il passaggio formale dal progetto industriale alla squadra da competizione.
Il giorno successivo, 21 gennaio, l’iniziativa verrà estesa al pubblico, permettendo ai fan di avvicinarsi al team prima del debutto in pista.
La collaborazione con Revolut, che assume il ruolo di title partner, non si limita alla visibilità del marchio. La presenza del gruppo fintech è integrata nelle attività operative e finanziarie della squadra attraverso Revolut Business, utilizzato per la gestione dei flussi economici del team.
La partnership prevede anche l’introduzione di soluzioni di pagamento dedicate al merchandising ufficiale dell’Audi Revolut F1 Team, con l’obiettivo di collegare l’esperienza dei tifosi alle attività del team durante i weekend di gara.
Nuova organizzazione e continuità tecnica
Con la nascita dell’Audi Revolut F1 Team, Sauber Motorsport AG adotterà la nuova denominazione Audi Motorsport AG. Anche il centro tecnico di Bicester, nel Regno Unito, verrà rinominato Audi Motorsport Technology Centre UK.
Allo stesso tempo, i nomi Sauber Holding AG e Sauber Technologies AG resteranno invariati, garantendo continuità giuridica e tecnica con le strutture già operative.
Lo sviluppo dell’Audi Revolut F1 Team si basa su una struttura internazionale che coinvolge sedi operative in Germania, Regno Unito e Svizzera. Questa organizzazione riflette la volontà di centralizzare competenze tecniche, ingegneristiche e gestionali in vista dell’ingresso nel Mondiale 2026.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!