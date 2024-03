Calendario F1 2024: tutti gli orari e le date dei Gran Premi

La stagione 2024 della Formula 1 si preannuncia ricca di emozioni e sfide mozzafiato, con un calendario che attraversa i cinque continenti, portando con sé un mix di tradizione e novità. Gli appassionati di motori si preparano a vivere un anno all’insegna della velocità, della tecnica e della strategia, con un occhio sempre attento agli orari italiani delle partenze dei Gran Premi, fondamentali per non perdere nemmeno un istante dell’azione.

Il sipario si è alzato il 29 febbraio con il Gran Premio del Bahrain, che ha segnato l’inizio di questa avventura globale, con la gara prevista per le 16:00, ora italiana. Segue a breve distanza il Gran Premio dell’Arabia Saudita, il 9 marzo, con un orario di partenza fissato per le 18:00. L’atmosfera notturna di Gedda aggiunge un ulteriore elemento di fascino a una gara già di per sé imprevedibile.

L’Australia, il 24 marzo alle 05:00, ci porta dall’altra parte del mondo, costringendo gli appassionati italiani a svegliarsi all’alba per non perdere l’azione sul celebre circuito di Melbourne, sempre ricco di colpi di scena. Il sol levante del Giappone accoglie poi la Formula 1 il 7 aprile, con il semaforo verde che si accende alle 07:00. La gara sul circuito di Suzuka, noto per le sue sfide tecniche, promette come sempre grande spettacolo.

Il calendario prosegue toccando punti nevralgici del mondo della Formula 1, tra cui la Cina il 21 aprile alle 09:00, Miami il 5 maggio alle 22:00, e poi rientra in Europa con il Gran Premio dell’Emilia Romagna, il 19 maggio, previsto per le 15:00, un orario che accomuna molti degli appuntamenti europei, come Monaco, Spagna, Austria, Gran Bretagna, Belgio, Paesi Bassi, Italia, tutti fissati per le 15:00.

La seconda parte della stagione ci porta in giro per il mondo, dall’Azerbaigian, con la sua gara alle 13:00 del 15 settembre, fino alle luci scintillanti di Las Vegas il 24 novembre alle 07:00, passando per appuntamenti classici come Singapore, gli Stati Uniti, la Città del Messico, e il Brasile, fino a concludere con il Gran Premio di Abu Dhabi l’8 dicembre, alle 14:00.

Il calendario 2024 della Formula 1 non è solo una sequenza di appuntamenti, ma un vero e proprio viaggio attraverso la passione per la velocità, che unisce milioni di tifosi in tutto il mondo, pronti a seguire i loro beniamini a ogni latitudine, in ogni condizione di luce, sempre con il cuore pulsante e lo sguardo fisso sulla pista.

Calendario di tutti i Gran Premi di F1 2024 ed orari completi di libere, qualifiche e gara

Qui sotto tutti i GP con le date e gli orari di libere, qualifiche, gare e gare sprint.

Data Gran Premio FP1 (Ora Italiana) FP2 (Ora Italiana) FP3 (Ora Italiana) Qualifiche (Ora Italiana) Gara (Ora Italiana) 29 Febbraio – 2 Marzo Bahrain 12:30 16:00 13:30 17:00 16:00 7–9 Marzo Arabia Saudita 14:30 18:00 14:30 18:00 18:00 22–24 Marzo Australia 02:30 06:00 02:30 06:00 05:00 5-7 Aprile Giappone 04:30 08:00 04:30 08:00 07:00 19-21 Aprile Cina* 05:30 09:30 (Qualifiche Sprint) 05:00 (Sprint QM) 09:00 09:00 3-5 Maggio Miami* 18:30 22:30 (Qualifiche Sprint) 18:00 (Sprint QM) 22:00 22:00 17-19 Maggio Emilia Romagna 13:30 17:00 12:30 16:00 15:00 24-26 Maggio Monaco 13:30 17:00 12:30 16:00 15:00 7-9 Giugno Canada 19:30 23:00 18:30 22:00 20:00 21-23 Giugno Spagna 13:30 17:00 12:30 16:00 15:00 28-30 Giugno Austria* 12:30 16:30 (Qualifiche Sprint) 12:00 (Sprint QM) 16:00 15:00 5-7 Luglio Gran Bretagna 13:30 17:00 12:30 16:00 16:00 19-21 Luglio Ungheria 13:30 17:00 12:30 16:00 15:00 26-28 Luglio Belgio 13:30 17:00 00:30 16:00 15:00 23-25 Agosto Paesi Bassi 13:30 17:00 11:30 15:00 15:00 30 Agosto – 1 Settembre Italia 13:30 17:00 12:30 16:00 15:00 13-15 Settembre Azerbaigian 11:30 15:00 10:30 14:00 13:00 20-22 Settembre Singapore 11:30 15:00 11:30 15:00 14:00 18-20 Ottobre Stati Uniti* 19:30 23:30 (Qualifiche Sprint) 20:00 (Sprint QM) 24:00 21:00 25-27 Ottobre Messico 20:30 24:00 19:30 23:00 21:00 1-3 Novembre Brasile* 15:30 19:30 (Qualifiche Sprint) 15:00 (Sprint QM) 19:00 18:00 21-23 Novembre Las Vegas 03:30 07:00 03:30 07:00 07:00 29 Novembre – 1 Dicembre Qatar* 14:30 18:30 (Qualifiche Sprint) 14:00 18:00 18:00 6-8 Dicembre Abu Dhabi 10:30 14:00 11:30 15:00 14:00

*Sprint race weekend

