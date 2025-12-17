Christian Horner, per oltre vent’anni alla guida del team Red Bull Racing, sta valutando un ritorno operativo in Formula 1. Dopo l’uscita dalla struttura di Milton Keynes, l’ex team principal punta a rientrare nella categoria una volta concluso il periodo di gardening leave, previsto per la primavera del 2026.
Secondo informazioni emerse negli ultimi mesi, Horner non sarebbe interessato a un semplice incarico gestionale, ma a un ruolo che includa anche una partecipazione azionaria all’interno di una squadra.
Le ipotesi precedenti e il contesto attuale
In una prima fase, il nome di Christian Horner era stato accostato a Aston Martin. Questa ipotesi si è però ridimensionata dopo il riassetto della struttura tecnica del team britannico, che ha portato Adrian Newey ad assumere un ruolo centrale nella gestione sportiva.
I contatti con Aston Martin non si sarebbero interrotti del tutto, ma avrebbero riguardato una possibile posizione di CEO, non quella di responsabile della squadra in pista.
Il dialogo con Alpine e il ruolo degli investitori
Negli ultimi tempi, l’attenzione si è spostata su Alpine. Il team controllato dal gruppo Renault vede la presenza di Flavio Briatore come figura di riferimento e presenta una struttura azionaria aperta a nuovi assetti.
Dal 2023, infatti, il 24% delle quote di Alpine è detenuto dal fondo statunitense Otro Capital, affiancato da investitori noti del mondo dello sport e dell’intrattenimento. Da tempo viene valutata la possibilità di una cessione di questa partecipazione.
Christian Horner starebbe esplorando proprio questa opzione, affiancato da un gruppo di investitori, con l’obiettivo di entrare nel capitale del team e assumere un ruolo operativo di primo piano.
Il contesto sportivo rende il progetto complesso. Alpine ha chiuso l’ultima stagione come squadra di fondo classifica e dal prossimo campionato utilizzerà power unit Mercedes, abbandonando i propulsori Renault.
Il cambiamento tecnico e la possibile revisione dell’assetto societario rappresentano elementi centrali nel valutare il futuro del team e l’eventuale ingresso di nuove figure dirigenziali.
Tempistiche e sviluppi attesi
Al momento non esistono conferme ufficiali su un accordo. I colloqui risultano in corso, ma l’evoluzione dipenderà sia dalle decisioni del gruppo Renault sia dalle scelte del consorzio azionario statunitense.
La finestra temporale più concreta per un ritorno di Christian Horner in Formula 1 resta il 2026, una volta conclusi tutti i vincoli contrattuali legati alla sua uscita da Red Bull.
Fonte: De Telegraf. Aggiornato il: 17 Dicembre 2025.
