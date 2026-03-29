Classifica F1 2026 dopo il GP Giappone: Antonelli sorpassa Russell, Piastri fa il salto più grande (+6 posizioni)

Kimi Antonelli (Mercedes) guida la classifica F1 2026 con 72 punti dopo il GP del Giappone a Suzuka, 9 in più di George Russell (63). Charles Leclerc (Ferrari) terzo a 49, Lewis Hamilton quarto a 41. Mercedes domina la classifica costruttori con 135 punti davanti a Ferrari (90) e McLaren (46). Prossima gara: GP di Miami il 3 maggio.

Mercedes-AMG Petronas, Russell ed Antonelli in tuta nera, cappellini azzurri, passeggiano nel paddock di un circuito.
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Classifiche F1 MotoGP, Motorsport

Informazioni chiave:

  • Kimi Antonelli (Mercedes) guida il Mondiale F1 2026 con 72 punti dopo tre gare, 9 in più di George Russell (63). Charles Leclerc (Ferrari) è terzo a 49, Lewis Hamilton quarto a 41.
  • Oscar Piastri (McLaren) compie il salto maggiore del round: da 12° a 6° con 21 punti (+6 posizioni). Max Verstappen (Red Bull) è solo nono con 12 punti.
  • Classifica costruttori: Mercedes 135 punti, Ferrari 90, McLaren 46. Cadillac e Aston Martin ancora a zero dopo tre round.

Kimi Antonelli conquista la vetta del Mondiale F1 2026 con 72 punti dopo tre round disputati, superando il compagno di squadra George Russell, ora secondo a 63.

Il pilota italiano della Mercedes AMG Petronas è il nuovo leader della classifica piloti dopo il Gran Premio del Giappone a Suzuka. Charles Leclerc (Scuderia Ferrari HP) è terzo a 49 punti, Lewis Hamilton quarto a 41. Mercedes guida la classifica costruttori con 135 punti, 45 in più di Ferrari seconda a 90.

Chi guida la classifica piloti F1 2026 dopo il GP Giappone?

La classifica piloti Formula 1 2026 è guidata da Kimi Antonelli con 72 punti dopo i round di Australia, Cina e Giappone. George Russell è secondo a 63 punti: i due piloti Mercedes si scambiano la vetta della classifica per la prima volta in stagione. Charles Leclerc è terzo a 49, Lewis Hamilton quarto a 41.

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Lando Norris (McLaren) sale al quinto posto con 25 punti (▲1), Oscar Piastri compie il salto più importante del round: sesto con 21 punti (▲6 rispetto alla Cina). Oliver Bearman (Haas F1 Team) scende al settimo posto con 17 punti (▼2), Pierre Gasly (BWT Alpine F1 Team) ottavo a 15 (▼1). Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing) è nono con 12 punti (▼1), Liam Lawson (Visa Cash App Racing Bulls) decimo a 10 (▼1).

Pos. Pilota Team Punti Var.
1 Kimi Antonelli Mercedes 72 ▲1
2 George Russell Mercedes 63 ▼1
3 Charles Leclerc Ferrari 49 =
4 Lewis Hamilton Ferrari 41 =
5 Lando Norris McLaren 25 ▲1
6 Oscar Piastri McLaren 21 ▲6
7 Oliver Bearman Haas F1 Team 17 ▼2
8 Pierre Gasly Alpine 15 ▼1
9 Max Verstappen Red Bull Racing 12 ▼1
10 Liam Lawson Racing Bulls 10 ▼1
11 Arvid Lindblad Racing Bulls 4 =
12 Isack Hadjar Red Bull Racing 4 =
13 Gabriel Bortoleto Audi 2 =
14 Carlos Sainz Williams 2 =
15 Esteban Ocon Haas F1 Team 1 ▲1
16 Franco Colapinto Alpine 1 ▼1
17 Nico Hülkenberg Audi 0 =
18 Alexander Albon Williams 0 =
19 Valtteri Bottas Cadillac 0 =
20 Sergio Pérez Cadillac 0 =
21 Fernando Alonso Aston Martin 0 =
22 Lance Stroll Aston Martin 0 =

Com’è la classifica costruttori F1 2026 dopo il GP Giappone?

La classifica costruttori Formula 1 2026 è guidata da Mercedes con 135 punti. Ferrari è seconda a 90 punti, McLaren terza a 46 dopo il recupero di Piastri e Norris a Suzuka.

Haas F1 Team è quarta con 18 punti, Alpine e Red Bull Racing appaiate al quinto posto con 16 punti ciascuna. Racing Bulls è settima con 14 punti, Audi ottava e Williams nona con 2 punti ciascuna. Cadillac e Aston Martin restano a zero dopo tre round.

Pos. Team Punti
1 Mercedes 135
2 Ferrari 90
3 McLaren 46
4 Haas F1 Team 18
5 Alpine 16
6 Red Bull Racing 16
7 Racing Bulls 14
8 Audi 2
9 Williams 2
10 Cadillac 0
11 Aston Martin 0

Qual è il prossimo appuntamento del Mondiale F1 2026?

Il quarto round del Mondiale F1 2026 è il Gran Premio del Bahrain. Passa i dati e aggiorno la classifica.

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