Informazioni chiave:
- Kimi Antonelli (Mercedes) guida il Mondiale F1 2026 con 72 punti dopo tre gare, 9 in più di George Russell (63). Charles Leclerc (Ferrari) è terzo a 49, Lewis Hamilton quarto a 41.
- Oscar Piastri (McLaren) compie il salto maggiore del round: da 12° a 6° con 21 punti (+6 posizioni). Max Verstappen (Red Bull) è solo nono con 12 punti.
- Classifica costruttori: Mercedes 135 punti, Ferrari 90, McLaren 46. Cadillac e Aston Martin ancora a zero dopo tre round.
Kimi Antonelli conquista la vetta del Mondiale F1 2026 con 72 punti dopo tre round disputati, superando il compagno di squadra George Russell, ora secondo a 63.
Il pilota italiano della Mercedes AMG Petronas è il nuovo leader della classifica piloti dopo il Gran Premio del Giappone a Suzuka. Charles Leclerc (Scuderia Ferrari HP) è terzo a 49 punti, Lewis Hamilton quarto a 41. Mercedes guida la classifica costruttori con 135 punti, 45 in più di Ferrari seconda a 90.
Chi guida la classifica piloti F1 2026 dopo il GP Giappone?
La classifica piloti Formula 1 2026 è guidata da Kimi Antonelli con 72 punti dopo i round di Australia, Cina e Giappone. George Russell è secondo a 63 punti: i due piloti Mercedes si scambiano la vetta della classifica per la prima volta in stagione. Charles Leclerc è terzo a 49, Lewis Hamilton quarto a 41.
Lando Norris (McLaren) sale al quinto posto con 25 punti (▲1), Oscar Piastri compie il salto più importante del round: sesto con 21 punti (▲6 rispetto alla Cina). Oliver Bearman (Haas F1 Team) scende al settimo posto con 17 punti (▼2), Pierre Gasly (BWT Alpine F1 Team) ottavo a 15 (▼1). Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing) è nono con 12 punti (▼1), Liam Lawson (Visa Cash App Racing Bulls) decimo a 10 (▼1).
|Pos.
|Pilota
|Team
|Punti
|Var.
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|72
|▲1
|2
|George Russell
|Mercedes
|63
|▼1
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|49
|=
|4
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|41
|=
|5
|Lando Norris
|McLaren
|25
|▲1
|6
|Oscar Piastri
|McLaren
|21
|▲6
|7
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|17
|▼2
|8
|Pierre Gasly
|Alpine
|15
|▼1
|9
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|12
|▼1
|10
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|10
|▼1
|11
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|4
|=
|12
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|4
|=
|13
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|2
|=
|14
|Carlos Sainz
|Williams
|2
|=
|15
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|1
|▲1
|16
|Franco Colapinto
|Alpine
|1
|▼1
|17
|Nico Hülkenberg
|Audi
|0
|=
|18
|Alexander Albon
|Williams
|0
|=
|19
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|0
|=
|20
|Sergio Pérez
|Cadillac
|0
|=
|21
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0
|=
|22
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0
|=
Com’è la classifica costruttori F1 2026 dopo il GP Giappone?
La classifica costruttori Formula 1 2026 è guidata da Mercedes con 135 punti. Ferrari è seconda a 90 punti, McLaren terza a 46 dopo il recupero di Piastri e Norris a Suzuka.
Haas F1 Team è quarta con 18 punti, Alpine e Red Bull Racing appaiate al quinto posto con 16 punti ciascuna. Racing Bulls è settima con 14 punti, Audi ottava e Williams nona con 2 punti ciascuna. Cadillac e Aston Martin restano a zero dopo tre round.
|Pos.
|Team
|Punti
|1
|Mercedes
|135
|2
|Ferrari
|90
|3
|McLaren
|46
|4
|Haas F1 Team
|18
|5
|Alpine
|16
|6
|Red Bull Racing
|16
|7
|Racing Bulls
|14
|8
|Audi
|2
|9
|Williams
|2
|10
|Cadillac
|0
|11
|Aston Martin
|0
Qual è il prossimo appuntamento del Mondiale F1 2026?
Il quarto round del Mondiale F1 2026 è il Gran Premio del Bahrain. Passa i dati e aggiorno la classifica.