EPOS x Aston Martin Formula 1: la nuova cuffia Adapt 660 AMC

Epos Adapt 660 AMC in co-branded con Aston Martin F1 Team.

EPOS x Aston Martin Formula 1: il brand audio leader nelle soluzioni tecnologicamente avanzate ideali per le crescenti esigenze di lavoro da remoto, annuncia la nuova cuffia Adapt 660 AMC co-branded Aston Martin F1 Team progettate per massimizzare la concentrazione e la produttività ovunque e in qualunque situazione ci si trovi.

Alimentate da EPOS AI per una comunicazione cristallina, le cuffie sono dotate di ANC adattivo, suono stereo superiore e microfoni migliorati dal machine learning per un audio senza compromessi per chi vive la vita nella corsia di sorpasso.

EPOS x Aston Martin Formula 1: Adapt 660 AMC, caratteristiche

Ispirate alle auto da corsa, le cuffie sfoggiano il suggestivo colore verde della scuderia Aston Martin Racing. Gli algoritmi di apprendimento automatico sviluppati dalla tecnologia EPOS AI, ottimizzano la ricezione della voce, per un’esperienza di ascolto naturale dai tre microfoni.

Il profilo audio personalizzato, permette di godere di un suono di alta qualità per aiutare la concentrazione sul lavoro. Il sistema a quattro microfoni adattivi ANC monitora l’ambiente di lavoro e regola la riduzione del rumore negli openspace, mentre riduce i rumori di sottofondo e del vento all’aperto.

A bordo pista, lavorando in movimento o a casa, la nuova ADAPT 660 AMC di Epos incrementa l’efficienza e migliora il benessere, rendendole uno strumento audio essenziale per i fan della Aston Martin Cognizant Formula 1.

Grazie alla connettività multipoint via Bluetooth, ci si collega al cellulare e al softphone anche contemporaneamente. Il dongle USB BTD 800 permette di collegarsi al PC. La tecnologia EPOS Voice è l’ideale per ascoltare i colleghi senza togliere le cuffie.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.